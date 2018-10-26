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郭采洁张国柱新片《喜宝》海外杀青

根据亦舒小说改编 古董车无人机齐出动

2018-10-26 11:23:52 来源：Mtime时光网

在1988年香港版的电影《喜宝》中当时的“亚洲小姐”冠军黎燕珊饰演喜宝，此次王丹阳导演执导的电影《喜宝》中，特邀请黎燕珊饰演喜宝的妈妈姜女士，与郭采洁同台对戏。
　　时光网讯  根据亦舒小说改编的电影《喜宝》已于日前完成所有拍摄工作在匈牙利杀青。布达佩斯作为欧洲著名的电影取景地，同时有多部不同国别的影视作品在此拍摄。《喜宝》剧组不仅在维达杭亚城堡群附近完成了最后一幕重场戏的拍摄，还在现场还引发了一场小型围观。

　　虽然当地摄制组中不乏好莱坞大片剧组，但《喜宝》剧组的道具车一出现，仍引得各国工作人员瞩目，跃跃欲试上前合影。《喜宝》片中共用到四辆古董道具车：其中有1955年玛丽莲梦露在电影《七年之痒》中使用过的雪佛兰Belair四门硬顶跑车原车充当片中男主角勖存姿（张国柱饰）的座驾；1969年生产的保时捷Elite Laser 917定制款镭射蓝色跑车是勖聪恕追逐喜宝（郭采洁饰）时所用；1957年出厂的凯迪拉克红色敞篷跑车是喜宝收到的惊喜礼物，1978年出厂的雪佛兰Corvette跑车是喜宝开去校园的代步车。

　　四辆道具古董车价值近千万，在欧洲亦不常见，难怪在片场引发众人围观。片中郭采洁饰演的姜喜宝驾车急驰过布达佩斯自由大桥，去医院探望心脏病发的勖存姿，为呈现逼真的车流穿梭情景，导演除了安排古董车上路，还动用了无人机辅助拍摄，意在为娓娓道来的爱情片注入一些富有节奏感的元素。

　　《喜宝》最有名的台词莫过于：我要很多很多的爱。如果没有爱，那么就要很多很多的钱，如果两件都没有，有健康也是好的。在1988年香港版的电影《喜宝》中当时的“亚洲小姐”冠军黎燕珊饰演喜宝，此次王丹阳导演执导的电影《喜宝》中，特邀请黎燕珊饰演喜宝的妈妈姜女士，与郭采洁同台对戏。郭采洁再度讲出这段台词，两代亦舒女郎同框，共同演绎姜喜宝人生中的一段悲欢。

　　经过近60天的拍摄，剧组各位演员朝昔相处之余，深度进入各自的角色。导演王丹阳为了让演员能够体会渐入佳境的情感线，基本都选择了顺序拍摄，虽然费时费工，却保护了演员们自我构建的心理情绪，仿佛每一天都真正进入了戏中人的人生。

　　片中张国柱饰演的勖存姿与喜宝发生的激烈冲突、勖老爷与高仁饰演的宋家明的拔枪相向、李彦漫饰演的聪慧与喜宝的争执等多场情绪饱满的对手戏过程，都令演员大呼过瘾。

　　喜宝的戏份中有一场哭戏，需要极大的情绪调动，导演从晚上10点拍到凌晨3点，拍摄结束后任然情难自禁。各位演员现场飙戏，亦带动剧组同仁倾力工作。据悉，影片很快将进入后期制作阶段，预计2019年与观众见面。

   编辑：hello王小羊

关键词： 喜宝 郭采洁 张国柱 杀青
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