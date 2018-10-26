在1988年香港版的电影《喜宝》中当时的“亚洲小姐”冠军黎燕珊饰演喜宝，此次王丹阳导演执导的电影《喜宝》中，特邀请黎燕珊饰演喜宝的妈妈姜女士，与郭采洁同台对戏。









四辆道具古董车价值近千万，在欧洲亦不常见，难怪在片场引发众人围观。片中郭采洁饰演的姜喜宝驾车急驰过布达佩斯自由大桥，去医院探望心脏病发的勖存姿，为呈现逼真的车流穿梭情景，导演除了安排古董车上路，还动用了无人机辅助拍摄，意在为娓娓道来的爱情片注入一些富有节奏感的元素。









经过近60天的拍摄，剧组各位演员朝昔相处之余，深度进入各自的角色。导演王丹阳为了让演员能够体会渐入佳境的情感线，基本都选择了顺序拍摄，虽然费时费工，却保护了演员们自我构建的心理情绪，仿佛每一天都真正进入了戏中人的人生。





片中张国柱饰演的勖存姿与喜宝发生的激烈冲突、勖老爷与高仁饰演的宋家明的拔枪相向、李彦漫饰演的聪慧与喜宝的争执等多场情绪饱满的对手戏过程，都令演员大呼过瘾。





喜宝的戏份中有一场哭戏，需要极大的情绪调动，导演从晚上10点拍到凌晨3点，拍摄结束后任然情难自禁。各位演员现场飙戏，亦带动剧组同仁倾力工作。据悉，影片很快将进入后期制作阶段，预计2019年与观众见面。

编辑：hello王小羊