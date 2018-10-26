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"神奇女侠"领衔《无敌破坏王2》新角色

角色剧照有惊喜 盖尔加朵声演"速度与激情"

2018-10-26 17:22:23 来源：Mtime时光网

《无敌破坏王2：大闹互联网》曝新角色剧照，最萌身材差搭档云妮与拉尔夫回归，“神奇女侠”盖尔·加朵领衔的互联网新面孔闪亮上线，声演速度与激情。
　　时光网讯 北京时间10月26日消息，由中影/华夏发行，华特迪士尼动画工作室出品的喜剧冒险动画电影《无敌破坏王2：大闹互联网》(Ralph Breaks the Internet)将于11月23日登录全国。本片由《疯狂动物城》(Zootopia)原班人马打造，不仅有炫酷爆笑的冒险故事和想象力炸裂的视听盛宴，鲜活可爱的角色同样极具看点。前作中的暖萌主角悉数回归，“神奇女侠”盖尔·加朵(Gal Gadot)领衔的互联网新面孔闪亮上线，片中无数经典IP角色的轮番亮相更是未映先热，在全世界影迷中引爆话题。

“最萌身材差”暖萌回归 友情面临新考验

中国终极预告片

　　本片的男主角拉尔夫是游戏《快手阿修》里的反派破坏王，虽然有些莽撞，但是可以为朋友付出一切。云妮洛普则是游戏《甜蜜冲刺》中的小公主，充满活力、鬼马精灵。自首部《无敌破坏王》横空出世以来，他们就因为自身并非完美的特质而显得有血有肉，惹人喜爱。二者在前作中建立的友情更是暖心，身材个性反差巨大的两人完美互补，大闹电玩世界的难忘经历让这份感情更加坚不可摧。

　　在《无敌破坏王2：大闹互联网》中，这对有“最萌身材差”的超人气搭档笑闹归来，为了拯救云妮洛普的游戏，在更广阔炫酷的互联网开启新冒险。但面对讯息万变的互联网，拉尔夫不知所措，云妮洛普却一见钟情，导演里奇·摩尔形容为：“两个小镇上长大的孩子来到了大都市，一个爱上城市，另一个却迫不及待想回家。”面对友情考验的两人将如何选择？

网络新势力炫目登场 盖尔·加朵献声飒爽赛车手

　　本片发生在瞬息万变的互联网世界，因此自然融入了众多来自互联网不同元素的全新角色。

　　万事通(KnowsMore)是拉尔夫和云妮洛普来到互联网的第一个新朋友。他是一家搜索引擎的前台，戴着学士帽和大眼镜，但憨态可掬的外型极具亲和力。万事通无所不知，但灵敏过头的联想功能也让观众忍俊不禁。

　　告别了万事通，主角很快又偶遇“神奇女侠”盖尔·加朵配音的网络赛车游戏角色，女赛车手闪姐(Shank)。英姿飒爽的闪姐虽然表面上不苟言笑，但是在与同为赛车手的云妮洛普同场竞技之后，两人不打不相识，迅速成为了好朋友。另一位向拉尔夫和云妮洛普伸出援手的，则是身为热门网站爆音的总监的赞姐(Yesss)。她是引领潮流的时尚达人，而且对互联网潮流了如指掌，教会了破坏王和云妮洛普不少互联网“潜规则”，让银幕前的观众赞同不已。

互联网世界彩蛋  公主史无前例同框

　　除了引入全新角色之外，影片互联网的设定，也为主创提供了得天独厚的条件，借助互联网海纳百川的特性，巧妙引入大量IP，形成只可能在互联网世界才存在的彩蛋。预告片一经推出，其中琳琅满目的彩蛋便引爆社交平台，被称为“动画史上最强大乱斗”，其中包括《超能陆战队》中的大白，《玩具总动员》中的巴斯光年，漫威超级英雄钢铁侠等等……而前日公布的中国版预告片中，更是出现了《疯狂动物城》中人气爆红的狐尼克，让人惊喜不已。

　　迪士尼所有公主也借助互联网的平台，首次全员集结，更是让影迷大呼高能。从白雪公主(Snow White) 到引领新时代潮流的《冰雪奇缘》(Frozen)艾莎女王(Elsa)、安娜公主(Anna)，甚至还有中国公主花木兰 (Mulan)、《阿拉丁》(Aladdin)中的茉莉公主等，总计十四位公主史无前例同框。单是这一创意本身就足够惊艳，曝光后很快成为爆炸话题。然而无论是各种IP彩蛋，还是公主集结，预告片中所展示的只是冰山一角，有更多巨大的惊喜在全片中等候观众发掘。

　　《无敌破坏王2：大闹互联网》将于11月23日以3D/IMAX 3D/中国巨幕3D/杜比影院形式，点击登录全国。

   编辑：Joker

关键词： 无敌破坏王2 剧照
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无敌破坏王2：大闹互联网

无敌破坏王2：大闹互联网 (2018)

0.0

导演：里奇·摩尔

主演：约翰·C·赖利

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盖尔·加朵

盖尔·加朵

Gal Gadot

职业：演员 | 制作人

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