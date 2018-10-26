



“最萌身材差”暖萌回归 友情面临新考验





中国终极预告片 本片的男主角拉尔夫是游戏《快手阿修》里的反派破坏王，虽然有些莽撞，但是可以为朋友付出一切。云妮洛普则是游戏《甜蜜冲刺》中的小公主，充满活力、鬼马精灵。自首部《无敌破坏王》横空出世以来，他们就因为自身并非完美的特质而显得有血有肉，惹人喜爱。二者在前作中建立的友情更是暖心，身材个性反差巨大的两人完美互补，大闹电玩世界的难忘经历让这份感情更加坚不可摧。





在《无敌破坏王2：大闹互联网》中，这对有“最萌身材差”的超人气搭档笑闹归来，为了拯救云妮洛普的游戏，在更广阔炫酷的互联网开启新冒险。但面对讯息万变的互联网，拉尔夫不知所措，云妮洛普却一见钟情，导演里奇·摩尔形容为：“两个小镇上长大的孩子来到了大都市，一个爱上城市，另一个却迫不及待想回家。”面对友情考验的两人将如何选择？





网络新势力炫目登场 盖尔·加朵献声飒爽赛车手





本片发生在瞬息万变的互联网世界，因此自然融入了众多来自互联网不同元素的全新角色。





万事通(KnowsMore)是拉尔夫和云妮洛普来到互联网的第一个新朋友。他是一家搜索引擎的前台，戴着学士帽和大眼镜，但憨态可掬的外型极具亲和力。万事通无所不知，但灵敏过头的联想功能也让观众忍俊不禁。





告别了万事通，主角很快又偶遇“神奇女侠”盖尔·加朵配音的网络赛车游戏角色，女赛车手闪姐(Shank)。英姿飒爽的闪姐虽然表面上不苟言笑，但是在与同为赛车手的云妮洛普同场竞技之后，两人不打不相识，迅速成为了好朋友。另一位向拉尔夫和云妮洛普伸出援手的，则是身为热门网站爆音的总监的赞姐(Yesss)。她是引领潮流的时尚达人，而且对互联网潮流了如指掌，教会了破坏王和云妮洛普不少互联网“潜规则”，让银幕前的观众赞同不已。





互联网世界彩蛋 公主史无前例同框













《无敌破坏王2：大闹互联网》将于11月23日以3D/IMAX 3D/中国巨幕3D/杜比影院形式，点击登录全国。