时光网讯
近日，由温河
执导，聂远
、葛天
领衔主演，杜奕衡
、初俊辰
、栾元晖
、余薇薇、卢卓（小灿）、程爽、陈震、戚蓝尹等联合主演，即将于11月1日登陆全国院线的电影《黑暗迷宫》
曝光了一支“迷雾重重“版终极预告，进一步释出了更多影片细节和剧情线索，“巴士组合”众人竟拔刀相向，黑暗中隐匿凶残真凶，谜团重重千头万绪令人浮想联翩。
电影《黑暗迷宫》
以走不出的隧道迷宫为概念，对人性的复杂展开深刻的探讨，从此前发布的物料可知，除了循环往复的隧道，电影中还有连环杀人案的故事脉络，两条线索平行展开推理过程。而终极预告则进一步暴露更多电影细节，藏在黑暗中最凶残的他人是否就是连环杀人案真凶？神秘氛围更添期待。
幽深狭长的隧道，孤身前行的男孩，监控中被困的神秘女子，“巴士组合”众人充满困惑的神情，诡谲氛围中响起的古怪童谣……终极预告一开始便为观众们营造了如此充满悬疑感的诡异气氛，而后镜头一转，原本携手解谜的众人纷纷情绪失控，拔刀相向自相残杀，聂远一面要带领众人寻找出口，一面还要时刻提防隐匿在黑暗中的凶残杀招，在这个谁都跑不了的死循环中，众人将何去何从？
据悉，悬疑犯罪电影《黑暗迷宫》
11月1日将在全国各大院线和观众们见面。
编辑：隐饮