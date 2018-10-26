《黑暗迷宫》曝"迷雾重重"终极预告，死循环凶杀案双重夹击众人溃不成军，聂远迷宫窥探人心竟遭“暗算”。









幽深狭长的隧道，孤身前行的男孩，监控中被困的神秘女子，“巴士组合”众人充满困惑的神情，诡谲氛围中响起的古怪童谣……终极预告一开始便为观众们营造了如此充满悬疑感的诡异气氛，而后镜头一转，原本携手解谜的众人纷纷情绪失控，拔刀相向自相残杀，聂远一面要带领众人寻找出口，一面还要时刻提防隐匿在黑暗中的凶残杀招，在这个谁都跑不了的死循环中，众人将何去何从？





编辑：隐饮