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《黑暗迷宫》曝"迷雾重重"终极预告

聂远迷宫窥探人心竟遭"暗算" 11.1内地上映

2018-10-26 11:21:42 来源：Mtime时光网

《黑暗迷宫》曝"迷雾重重"终极预告，死循环凶杀案双重夹击众人溃不成军，聂远迷宫窥探人心竟遭“暗算”。
       

《黑暗迷宫》终极预告

时光网讯 近日，由温河执导，聂远葛天领衔主演，杜奕衡初俊辰栾元晖、余薇薇、卢卓（小灿）、程爽、陈震、戚蓝尹等联合主演，即将于11月1日登陆全国院线的电影《黑暗迷宫》曝光了一支“迷雾重重“版终极预告，进一步释出了更多影片细节和剧情线索，“巴士组合”众人竟拔刀相向，黑暗中隐匿凶残真凶，谜团重重千头万绪令人浮想联翩。

       电影《黑暗迷宫》以走不出的隧道迷宫为概念，对人性的复杂展开深刻的探讨，从此前发布的物料可知，除了循环往复的隧道，电影中还有连环杀人案的故事脉络，两条线索平行展开推理过程。而终极预告则进一步暴露更多电影细节，藏在黑暗中最凶残的他人是否就是连环杀人案真凶？神秘氛围更添期待。

       幽深狭长的隧道，孤身前行的男孩，监控中被困的神秘女子，“巴士组合”众人充满困惑的神情，诡谲氛围中响起的古怪童谣……终极预告一开始便为观众们营造了如此充满悬疑感的诡异气氛，而后镜头一转，原本携手解谜的众人纷纷情绪失控，拔刀相向自相残杀，聂远一面要带领众人寻找出口，一面还要时刻提防隐匿在黑暗中的凶残杀招，在这个谁都跑不了的死循环中，众人将何去何从？

       据悉，悬疑犯罪电影《黑暗迷宫》11月1日将在全国各大院线和观众们见面。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑暗迷宫
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黑暗迷宫

黑暗迷宫 (2018)

0.0

导演：温河

主演：聂远 葛天

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聂远

聂远

Yuan Nie

职业：演员

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