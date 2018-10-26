时光网讯
2018年10月26日，2018上海漫控潮流博览会（2018 Shanghai Comic Convention，简称“SHCC”）在上海跨国采购会展中心盛大启幕。
作为科幻潮流代表巨作，由BBC Studios重磅打造的《神秘博士》
携最新一季降临大会现场，与上海漫控潮流博览会共同呈现一场亮点多多、体验非凡的顶级盛事。
《神秘博士》
（Doctor Who）自1963年开播以来，凭借充满想象力的剧情、创意感十足的科技特效、前卫潮流的电音配乐，始终引领全球流行文化。迄今为止，已在全球239个地区售出，先后斩获100余个国际大奖，被评为有史以来“最成功”的科幻电视系列剧。
10月7日，最新一季《神秘博士》
（Doctor Who）以全新角色概念、前所未有的剧情领域，创下自2005年回归以来最高首集收视，为全球观众带来无与伦比的观剧体验。
本次携手最新一季现身2018上海漫控潮流博览会，《神秘博士》
别出心裁地通过塔迪斯（TARDIS）这一剧中的代表性元素，将展区划分为三个区域：观影及展示区、售卖区和未知宇宙区。
观影及宣传区播放的《神秘博士》
（Doctor Who）第十一季幕后花絮及预告片剧集、展出的中国城市海报和淘宝造物节售卖火爆的联名球鞋、书盒和面人，吸引现场观众驻足；售卖区《神秘博士》
（Doctor Who）周边玩具和中文版图书让粉丝爱不释手；未知宇宙区的浩瀚星空伴随着TARDIS穿行的光影效果，营造出未知的无尽空间，让参与者仿佛置身剧中，纷纷拍照打印留念。
此外，现场参与体验者更有机会获得由BBC Studios独家联合中国漫画家赵泽和世界知名漫画出版商Titan Comics设计出版的中国限量版《神秘博士》
（Doctor Who）漫画。在参观体验之余，参与官方微博@DoctorWho神秘博士线上活动的获胜者还可获得惊喜礼品一份。
编辑：飒飒