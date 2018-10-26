网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

皮特&薇姿有望加盟《王牌特工》前传

一战背景多位历史人物登场 聚焦"王牌特工"成立

2018-10-26 18:21:19 来源：Mtime时光网

蕾切尔·薇兹有望出演的拉尔夫·费因斯家的保姆，而属意皮特的角色则是一位真实历史人物。


　　时光网讯 福斯有意邀请布拉德·皮特蕾切尔·薇姿加盟《王牌特工》前传电影，目前尚未敲定。但该片的剧情和角色设定目前有了进一步曝光。

　　《王牌特工》前两部电影不同，这部前传的故事背景设定在一战时期，将讲述“王牌特工”成立早期的故事。此前确认加盟的拉尔夫·费因斯《沙滩鼠》男星哈里斯·迪金森在片中的关系类似《王牌特工》系列中哈利·哈特和艾格西。

　　此前沃恩透露这部前传电影的片名可能是《Kingsman: The Great Game》。迪金森在片中饰演年轻的英国公爵之子康拉德，他傲慢自大、魅力十足，想在一战时期报效祖国，于是王牌特工组织向他伸出了橄榄枝。拉尔夫·费因斯则饰演其父亲，也是迪金森的导师。



拉尔夫·费因斯和哈里斯·迪金森在前传中的关系类似《王牌特工》中的哈利·哈特和艾格西

　　而福斯目前属意蕾切尔·薇兹的角色是公爵家保姆波莉，她对康拉德的成长起到了至关重要的作用，在公爵家中十分强势。而福斯希望皮特来扮演的角色则是以为一战时期的神秘人物——俄罗斯沙皇及皇后的宠臣格里高利·叶菲莫维奇·拉斯普京。拉斯普京在治愈了沙皇患有血友病的儿子后，对沙皇产生了巨大的影响。影片也将聚焦拉斯普京在俄罗斯帝国末期的所作所为。

　　此外片中还将出现多位历史人物；一站导火索萨拉热窝事件的肇事者塞尔维亚民族主义者普林西普，其残酷恶毒的上级谢帕德也是片中的重要角色；还有十分著名的荷兰裔法国女间谍玛塔·哈莉，她在一战期间游走于多位欧洲政要和社会名流之间；康拉德父亲的密友、爱尔兰将军赫伯特·基切纳也将出现在片中，他是帮助康拉德加入王牌特工的关键人物。

　　这部《王牌特工》前传电影预计将在明年1月开机，,由前两部的导演兼编剧马修·沃恩全权开发。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 布拉德·皮特 蕾切尔·薇姿 王牌特工
关注时光网微信

相关电影/影人

王牌特工前传

王牌特工前传 (2019)

0.0

主演：拉尔夫·费因斯

在线播放

布拉德·皮特

布拉德·皮特

Brad Pitt

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

拉尔夫·费因斯

拉尔夫·费因斯

Ralph Fiennes

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

哈里斯·迪金森

哈里斯·迪金森

Harris Dickinson

职业：演员

查看影人作品  >

蕾切尔·薇姿

蕾切尔·薇姿

Rachel Weisz

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

一部二流特摄片为何在中国变成神剧？

纪念《恐龙特急克塞号》诞生四十周年

《恐龙特急克塞号》在热闹非凡的日本电视荧屏上只走了一..
2

"蜘蛛侠"续作内地定名《英雄远征》

内地片名logo曝光 小蜘蛛终成英雄7.5北美上映

12
相比起香港地区的“决战千里”，台湾地区的“离家日”，..
3

《神探蒲松龄》曝新海报春节上映！

成龙文豪造型书卷气十足 阮经天钟楚曦主演

4
成龙《神探蒲松龄》定档春节上映曝新海报，此外影片还曝..
4

爆款预定！2018秋冬档英剧终极指南

《贴身保镖》完结后，还有这些英剧值得追

英国神剧大多来自BBC、ITV、4频道三大台，BBC年度爆款《..
5

顶着脏辫的宇宙最强猎人复活了！

看《铁血战士》之前你得知道的N件事

新版《铁血战士》将于10月26日在全国上映，这位顶着脏辫..

查看更多