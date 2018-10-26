蕾切尔·薇兹有望出演的拉尔夫·费因斯家的保姆，而属意皮特的角色则是一位真实历史人物。

















此前沃恩透露这部前传电影的片名可能是《Kingsman: The Great Game》。迪金森在片中饰演年轻的英国公爵之子康拉德，他傲慢自大、魅力十足，想在一战时期报效祖国，于是王牌特工组织向他伸出了橄榄枝。拉尔夫·费因斯则饰演其父亲，也是迪金森的导师。









拉尔夫·费因斯和哈里斯·迪金森在前传中的关系类似《王牌特工》中的哈利·哈特和艾格西 拉尔夫·费因斯和哈里斯·迪金森在前传中的关系类似《王牌特工》中的哈利·哈特和艾格西





而福斯目前属意蕾切尔·薇兹的角色是公爵家保姆波莉，她对康拉德的成长起到了至关重要的作用，在公爵家中十分强势。而福斯希望皮特来扮演的角色则是以为一战时期的神秘人物——俄罗斯沙皇及皇后的宠臣格里高利·叶菲莫维奇·拉斯普京。拉斯普京在治愈了沙皇患有血友病的儿子后，对沙皇产生了巨大的影响。影片也将聚焦拉斯普京在俄罗斯帝国末期的所作所为。





此外片中还将出现多位历史人物；一站导火索萨拉热窝事件的肇事者塞尔维亚民族主义者普林西普，其残酷恶毒的上级谢帕德也是片中的重要角色；还有十分著名的荷兰裔法国女间谍玛塔·哈莉，她在一战期间游走于多位欧洲政要和社会名流之间；康拉德父亲的密友、爱尔兰将军赫伯特·基切纳也将出现在片中，他是帮助康拉德加入王牌特工的关键人物。





这部《王牌特工》前传电影预计将在明年1月开机，,由前两部的导演兼编剧马修·沃恩全权开发。