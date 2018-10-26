毕赣一本正经地回应档期：“宣传问我定什么日子，我说最后的夜晚，又有绝望又有希望，元旦很惨烈，看第二天我们能不能活下来。”









毕赣透露因为之前电影很多细节没有做好，他又重新剪辑了一遍，把细节都补充完整，现在是“剪完、做好、满意”，可以交作业了。而片长也“变长”了，观众“肯定会赚到”。





主演汤唯、黄觉都很享受和毕赣的合作。汤唯说：“我相信这里每个人都是有电影梦的人，怀揣着梦想进入这一行，就像我最初看到导演《路边野餐》的时候，感受到那种猛劲儿，一直都挺期待也很开心他能够邀请我，算是圆了我一个梦。”黄觉则调侃自己是“哭着喊着要来”，不是“应邀出演而是硬要出演”。





陈永忠是毕赣的小姑父，在《路边野餐》就大放光彩。这次他透露汤唯在片中是自己心爱的女人，被黄觉拐跑了，他特别伤心，深怀“夺爱之恨”。黄觉则大赞“小姑父”的表演，称有一场戏陈永忠演得出神入化，让他觉得自己演得不够好，希望导演不要把他剪进去。





电影《地球最后的夜晚》讲述了由黄觉饰演的罗紘武回到贵州，偶然发现汤唯饰演的“神秘女子”万绮雯的踪迹，继而回想起十二年前与她度过的那个秘密夏天。陈永忠饰演的凯里大佬左宏元与一系列危险元素共同成为万绮雯和罗紘武感情的最大威胁。





而对于备受关注的60分钟3D长镜头，汤唯直言“这是我拍过的最浪漫的长镜头，太过瘾了”，毕赣则继续高冷：“我从来不关心时长，那些痛苦的都已经忘记掉了，现在只剩下甜蜜的结果。”





这个长镜头总共拍了5天，其中3天排练，2天拍摄，“所有人大半夜的一遍遍练，每天最多拍3条。拍到第5天第2条时大家爆发欢呼，耶！因为终于有一条可以用的了！”汤唯说。据说壮得像头牛似的摄影师拍完一条直接躺着就睡着了，“因为真的非常消耗体力”。





定档预告片 电影过半时，伴随着男主角戴上3D眼镜进入梦幻叙事，电影由2D转为3D，开启一种全新观影体验。外媒评价，前面2D部分空间化的、不连续的、各种失落抑郁的记忆叙事与后面3D部分时空连续的、浪漫温馨的梦幻叙事，形成了强烈的风格与含义的对比。





此前公布的第55届金马奖提名名单中，《地球最后的夜晚》获最佳剧情长片、最佳导演、最佳摄影、最佳音效、最佳原创电影音乐五项提名，金马执行长不吝美辞，称本片为“如梦之梦”。