这些故事比手撕鬼子高级太多
那些值得一看的国产二战电影
从姜文的《鬼子来了》的戏谑讽刺，到李安《色戒》的直击人性，国产片中也留下了许多值得一看的二战故事。→
2018-10-27 08:45:43 来源：Mtime时光网
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国产二战电影
“二战”几乎已经成为了一个电影类型，不说《拯救大兵瑞恩》、《辛德勒名单》、《美丽人生》、《钢琴家》这些早期的二战经典，近几年的《血战钢锯领》、《敦刻尔克》、《至暗时刻》，以及未来即将上映的《欢迎来到马文镇》等影片都讲的是二战故事，无论是战争前线，还是后方的隐秘战线，二战总有说不完的故事。
原本计划在今天与中国观众见面的《大轰炸》也讲述了二战中国飞行员与日本航空兵殊死激战保卫重庆的故事。中国的抗日战争作为二战的重要组成部分，也有着太多值得讲述的故事，从姜文《鬼子来了》的戏谑讽刺，到李安《色戒》的直击人性，也留下了许多值得一看的二战故事。
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《明月几时有》（2017）
该片以香港抗日史上著名的“东江纵队”真实事迹为蓝本，讲述了1941年末香港沦陷，东江纵队接到上级指示，紧急营救被日军搜捕、躲避在香港、九龙的文化人士的故事。这场战役被视作香港抗战史上的一次“胜利大营救”。此前的香港电影和二战电影鲜有对这段历史的记录。
该片获得香港电影金像奖最佳影片和最佳导演奖。影片讲述的虽然是发生在敌人后方的残酷斗争故事，但却有一个颇为诗意的名字。与许多抗战电影的宏大格局和浓厚情怀不同的是，《明月几时有》更像是在讲述一个特殊群体所经历的一段特殊的人生故事。当小人物的离别愁绪与家国山河的失守之痛交织在一起，属于香港人的一副抗战图景被缓缓拉开。
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《黄石的孩子》（2008）
《黄石的孩子》是一部由中澳德合拍的抗战题材影片。讲述二战爆发前夕，乔纳森·莱斯·梅耶斯饰演的英国战地记者与拉妲·米契尔饰演的澳大利亚女医生，在新四军的游击队长杰克.陈（周润发 饰）和王夫人（杨紫琼 饰）的帮助下，带领60个孤儿躲避战火故事。
这样一个国际人道主义救援故事，有着典型的好莱坞主流电影的气质，“抗战”更多的只作为背景出现，影片所传达的生命至上、自我救赎的主题，都不同于一般的被冠以“主旋律”之名的国产战争片。故事中用大量笔墨来表现的外来者与孩子们相互之间的影响与成长，以及带有浪漫悲情色彩的战火中的爱情，都让这部作品更聚焦于个人，对于大时代的反映十分有限。
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《色·戒》（2007）
李安的《色·戒》同样讲述了发生在香港的抗日故事。一场发生在缺乏斗争经验却热血有余的香港大学生与相貌俊朗生性机警的汉奸头目之间的暗战，最终演变成一场人性博弈。在片中，“抗日”除了作为口号被喊出来，还真切的影响到了故事里每个人的命运，沦陷的“大悲剧”在每个小人物身上都以不同的方式被表现出来，易先生明知时日无多的自暴自弃，大学生们对待暗杀的不同态度，都可谓对战争最人性化的展现。
事实上，相比张爱玲原作的小情小爱，李安的改编显然拥有了一个更大的格局。该片曾捧获威尼斯金狮奖，并一举斩获金马奖的最佳剧情片，最佳导演、最佳男主角等七项大奖。汤唯凭借该片获得最佳新人演员奖。
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《东京审判》（2006）
本片讲述了以梅汝璈为代表的一行中国法官在大国利益主导的强势挤压下，奋力突围，终于将以东条英机为首的7个战犯元凶送上绞刑架的一场历史审判。由国民党主导的“东京审判”虽然是中国抗战历史中不可忽视的重要历史事件，但因为在内地的历史教育中一度被弱化，虽然它取得的结果是令人振奋的，但这段历史还是鲜少被提及，而这部影片正填补了这个空白。
该片是高群书的导演处女作，据说影片是导演自己贴钱拍完的，虽然勇气可嘉，但片中过于脸谱化的人物，以及对“真实”选择性的展现，都让人很难对这段历史有更深入的了解，最终也因为视角的局限性和片面的表达而难成佳作。
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《鬼子来了》（2000）
毫无疑问，《鬼子来了》是姜文恣意挥洒才情的作品。他对那段让所有国人都不那么舒服的记忆进行了一次疯狂的颠覆，手法是荒诞的，但却撕裂了所谓正义、所谓善良的表象，将最真实的人性弱点血淋淋的展示给你看。
影片讲述日本投降前夕，某偏僻乡村的村民和两个被遗弃在村庄的日军俘虏之间发生的故事。相比好莱坞大片惯用的以个人遭遇反映时代悲剧的套路，姜文选择反其道而行，将锐利的矛头对准了受害者本身，探寻悲剧发生的内因。无奈这部看似超现实，实则超写实的国产抗战经典最终也只能沦为一部能在日本公映的内地禁片。只能说这结局的荒诞感相比影片所讲述的故事有过之而无不及。
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《斗牛》（2009）
《斗牛》讲述了黄渤饰演的男主人公牛二收养了一头八路军的奶牛，为了保护奶牛，他想尽办法与日军、土匪和江湖郎中等各色人物展开了周旋，等待八路军归来的故事。作为第六代导演的代表人物，管虎的作品一向都兼具人文关怀和可看性，《斗牛》正是这样一部作品，当然还要多亏金马影帝黄渤的表演为影片赋予了灵魂。
从抗战背景下人对牛的守护关系，到荒诞的表现手法，《斗牛》很容易让人联想到姜文的《鬼子来了》，但管虎的作品并没有姜文的癫狂和尖锐，而是更为柔和戏谑与暗喻。值得一提的是，管虎的新作《八佰》同样是抗战题材，将讲述八百壮士在四行仓库抵抗三十万日军进攻并奋战四天四夜的故事。
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《紫日》（2001）
继《红河谷》和《黄河绝恋》之后，《紫日》是冯小宁“战争与和平”三部曲的最后一部。影片以1945年二战即将结束为背景，讲述由富大龙、前田知惠、安娜·捷尼拉洛娃分别饰演的中、日、苏联三国青年，在战争中经历生死考验，从敌对变成朋友的故事。
影片没有抗战主旋律大片的单一主观视角，而是以平实的镜头记录下分属于三个阵营的三个普通青年的所想所做，以及他们互相之间的敌对与和解，在残酷、动荡、生离死别的极致环境中，展现人性中最隐秘、真实的一面，以此歌颂人性善良，传达反战主题。
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《血战台儿庄》(1986)
1985年，正值抗日战争胜利40周年之际，这场震惊中外的台儿庄会战被搬上银幕，该片的投拍和上映，可谓抗战题材影片上的一个突破。作为一部典型的战争类型片，《血战台儿庄》可以说代表了当时中国战争电影的最高水平。影片讲述了1938年春，国民党和共产党在台儿庄联合与日军正面作战，最终取得胜利的故事，蒋介石完全以正面形象出场。影片于1988年在香港上映时引发轰动，后来蒋经国看到了影片，不无感慨的说到：“大陆承认我们抗战了”。
此外，《血战台儿庄》的惨烈程度从片名就可窥见一斑。一个“血”字贯穿全剧，从临沂之战、滕县之战到台儿庄保卫战，影片选取的每一个会战关节，都有鲜血染成。
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《红色恋人》（1998）
影片以上世纪20世纪30年代的上海租借为背景，从一个美国人的视角，讲述了张国荣饰演的共产党人靳和梅婷饰演的秋秋之间的革命爱情故事。相比被冠以主旋律抗战片，《红色恋人》更像是一部抗战背景下的爱情电影，年代背景反倒为这个爱情故事更添了一分悲情色彩。
导演叶大鹰为这个颇具浪漫色彩的革命故事贡献了自己全部能量储备和艺术创作力。《红色恋人》在画面、色上精雕细琢，并带有浓浓的浪漫文艺气息，可以算是90年代末期国产片市场上气质十分独特的一部作品。特别是张国荣塑造了一个全新的革命者形象，他文弱的外表和为信仰甘愿赴死的坚定有着强烈而动人的反差，打破了以往人们对革命者的刻板印象。
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《红樱桃》（1995）
《红樱桃》诞生于世界人民反法西斯战争胜利暨中国人民抗日战胜利50周年，也是一部国内鲜少的以欧洲战场为背景的二战电影。影片讲述1940年冬天，中国女孩楚楚和男孩罗小蛮由中国内地出发，到达苏联莫斯科附近的国际儿童院，却不幸被德国法西斯俘虏的故事。
这部影片可能是不少八零后的童年阴影，但实际上它并没有像许多反战片或者二战电影那样鲜血淋漓，从某种程度上，它很温和很内敛，更注重刻画人物的情感和心理，但当楚楚背后的纹身出现在镜头前，它所给予你的震撼和不适感，打破了当时人们对抗战电影的认知底线，但或许这种感受更接近纳粹之于人类的最正常感受。