本片讲述了以梅汝璈为代表的一行中国法官在大国利益主导的强势挤压下，奋力突围，终于将以东条英机为首的7个战犯元凶送上绞刑架的一场历史审判。由国民党主导的“东京审判”虽然是中国抗战历史中不可忽视的重要历史事件，但因为在内地的历史教育中一度被弱化，虽然它取得的结果是令人振奋的，但这段历史还是鲜少被提及，而这部影片正填补了这个空白。

该片是高群书的导演处女作，据说影片是导演自己贴钱拍完的，虽然勇气可嘉，但片中过于脸谱化的人物，以及对“真实”选择性的展现，都让人很难对这段历史有更深入的了解，最终也因为视角的局限性和片面的表达而难成佳作。