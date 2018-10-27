按照首日4699万元的成绩来看，《铁血战士》首周末三天预计收入1.5亿元以内，影片目前在时光网的评分是6.1分。









2018版《铁血战士》和前作关联不大，基本就是一个全新的故事。即便如此，《铁血战士》作为一个经典IP，也在科幻影迷群体中有着很高的地位。同时，《铁血战士》作为一部科幻动作片，凭借炫酷的打斗和外星人设定，也能俘获很多普通观众。在多日没有好莱坞大片入市的情况下，《铁血战士》一出手就收入了可观的票房。





按照首日4699万元的成绩来看，《铁血战士》首周末三天预计收入1.5亿元以内，影片目前在时光网的评分是6.1分。





《昨日青空》预告片 国产动画电影《昨日青空》上映首日收入票房1229万元，加上之前点映票房，累计1517万元。整体表现中规中矩，国产动画电影似乎几年才能出一个爆款，多数国产动画电影只能朝着票房1亿元的目标努力。《昨日青空》目前在时光网的评分是6.1分。





单日票房榜单中的熟面孔影片中，《无双》单日收入967万元，上映27天，累计票房11.63亿元。





印度电影《嗝嗝老师》上映15天，昨天报收323万元，累计票房过1亿元。





姚晨、马伊琍主演的悬疑片《找到你》昨天报收315万元，上映22天，累计2.5亿。在女明星挑大梁的现实主义题材电影中，这已经是一个极高的票房成绩了。









