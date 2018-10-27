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《铁血战士》夺得内地单日票房冠军

印度电影《嗝嗝老师》15天累计过亿

2018-10-27 13:41:55 来源：Mtime时光网

按照首日4699万元的成绩来看，《铁血战士》首周末三天预计收入1.5亿元以内，影片目前在时光网的评分是6.1分。

　　时光网讯 10月26日周五，中国内地电影市场上映新版《铁血战士》、动画电影《昨日青空》、国产动作片《功夫联盟》、以及《暮光·巴黎》《阿拉姜色》《灵魂契约》《追鹰日记》等多部电影。但显然就是好莱坞的《铁血战士》一家独大，影片凭借4699万元的单日收入称冠，直接把市场大盘拉升到了9078万元的高度。10月25日没有新片上映的内地市场，单日报收3254万元，市场开始回暖了。

　　2018版《铁血战士》和前作关联不大，基本就是一个全新的故事。即便如此，《铁血战士》作为一个经典IP，也在科幻影迷群体中有着很高的地位。同时，《铁血战士》作为一部科幻动作片，凭借炫酷的打斗和外星人设定，也能俘获很多普通观众。在多日没有好莱坞大片入市的情况下，《铁血战士》一出手就收入了可观的票房。

　　按照首日4699万元的成绩来看，《铁血战士》首周末三天预计收入1.5亿元以内，影片目前在时光网的评分是6.1分。

《昨日青空》预告片

　　国产动画电影《昨日青空》上映首日收入票房1229万元，加上之前点映票房，累计1517万元。整体表现中规中矩，国产动画电影似乎几年才能出一个爆款，多数国产动画电影只能朝着票房1亿元的目标努力。《昨日青空》目前在时光网的评分是6.1分。

　　单日票房榜单中的熟面孔影片中，《无双》单日收入967万元，上映27天，累计票房11.63亿元。

　　印度电影《嗝嗝老师》上映15天，昨天报收323万元，累计票房过1亿元。

　　姚晨、马伊琍主演的悬疑片《找到你》昨天报收315万元，上映22天，累计2.5亿。在女明星挑大梁的现实主义题材电影中，这已经是一个极高的票房成绩了。



   编辑：汀

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关键词： 内地票房 单日票房 铁血战士 嗝嗝老师 功夫联盟 昨日青空
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