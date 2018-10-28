时光网特稿
生活太平淡，都想找点儿刺激，还有什么是比看一部恐怖片更简单粗暴又低成本的方法？当肾上腺素开始激增，呼吸变得越来越急促，说不定你会误以为这就是兴奋的感觉。
然而，近些年的恐怖片整体上给人一种黔驴技穷的感觉。典型现象主要有3种：
倒不是说翻拍一定不行，但是有前作立在那儿当标尺，新版要有好口碑真的很难。能让达妹演到自闭，昆汀看完都哭了的新《阴风阵阵》几年能出一部？
第二种，逮住一个IP可劲儿拍续集。
《电锯惊魂1》拍出来的时候我们还是个孩子，《电锯惊魂8》
拍出来的时候，身边好多朋友都有孩子了。问题是越拍越好了吗？更像是鸡肋，食之无味弃之可惜。温子仁8年前拍了《潜伏》
，紧接着又拍了《招魂》
，两部影片口碑都很不错，就干脆整个“招魂”宇宙吧。然后就砸了。温子仁是个好导演，但如果看到“温子仁监制”5个字，还是慎重考虑一下比较好。
顺便要再提一下《月光光心慌慌》
，该系列第11部最近刚在北美上映，而第一部都已经是1978年的事儿了。
《月光光心慌慌》
第三种，就是纯粹的烂，没什么好说的。具体例子请参考百分之99的国产恐怖片。
其实，与其他类型影片相比较，观众对恐怖片的包容心是很强的，恐怖片并不用各个方面都尽善尽美，唯一的要求就是要——吓人，吓人是对观众最起码的尊重。
恐怖片的类型有很多，各种类型都曾有不少突出代表作。比如被林正英主演的《僵尸先生》
带火的道士+僵尸类港式恐怖片，后来跟风拍的什么《僵尸叔叔》
《僵尸七大姑八大姨》也就那样了。
《僵尸先生》
比如以《咒怨》《午夜凶铃》
等为代表的日系恐怖片，至今仍是国内最喜欢东施效颦的一种类型，只可惜总是始于有鬼，终于社会主义核心价值观，妆容跟特效做得也跟闹着玩似的。
《咒怨》
再比如像前面提到的《电锯惊魂》
《月光光心慌慌》的连环杀手类，以及《丧尸出笼》
这种丧尸类的欧美系恐怖片，后来者争相模仿，大多也只能仅靠着血浆和暴力维护着自己作为恐怖片的最后一丝尊严。
《电锯惊魂》
不管什么类型，同样的东西经不起毫无诚意、翻来覆去地瞎折腾，第一次看可能吓到失声，第五六七八次的时候，只能面无表情。所以，想吓人，还是要有些新套路。
吐槽完再来荐片，今天我们就来说一说，近些年话题性比较高的几种新热门类型恐怖片，主要火在哪里。（注：这里强调一下“话题性”和“热门”两个关键词，并不是说口碑好到毫无争议。）