然而，近些年的恐怖片整体上给人一种黔驴技穷的感觉。典型现象主要有3种：









倒不是说翻拍一定不行，但是有前作立在那儿当标尺，新版要有好口碑真的很难。能让达妹演到自闭，昆汀看完都哭了的新《阴风阵阵》几年能出一部？



















《月光光心慌慌》





第三种，就是纯粹的烂，没什么好说的。具体例子请参考百分之99的国产恐怖片。





其实，与其他类型影片相比较，观众对恐怖片的包容心是很强的，恐怖片并不用各个方面都尽善尽美，唯一的要求就是要——吓人，吓人是对观众最起码的尊重。













《僵尸先生》











《咒怨》











《电锯惊魂》





不管什么类型，同样的东西经不起毫无诚意、翻来覆去地瞎折腾，第一次看可能吓到失声，第五六七八次的时候，只能面无表情。所以，想吓人，还是要有些新套路。





吐槽完再来荐片，今天我们就来说一说，近些年话题性比较高的几种新热门类型恐怖片，主要火在哪里。（注：这里强调一下“话题性”和“热门”两个关键词，并不是说口碑好到毫无争议。）



