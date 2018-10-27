ANIMATION IS FILM主办的第二届年度电影奖揭晓，《战火扶南》摘得金奖和观众奖。《布努埃尔在神龟迷宫中》获得特别评委会奖。





《战火扶南》与《布努埃尔在神龟迷宫中》海报





时光网讯 ANIMATION IS FILM当地时间10月23日在洛杉矶宣布了第二届年度电影奖的获奖者，丹尼斯·多（DENIS DO）执笔并执导的法国动画片 ANIMATION IS FILM当地时间10月23日在洛杉矶宣布了第二届年度电影奖的获奖者，丹尼斯·多（DENIS DO）执笔并执导的法国动画片 《战火扶南》 摘得金奖和观众奖。这部动画电影通过本届ANIMATION IS FILM电影节在北美首映，影片讲述了一位母亲在艰难时期为了守护家庭所做出的奋斗与决断。





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“《战火扶南》提醒我们动画可以讲述任何类型的故事，这种多功能的媒介绝不局限于幻想或离奇的主题，事实上，它还适合非常个人化的主题，”评审团主席Peter Debruge继续评价道，”导演丹尼斯探索了他的柬埔寨母亲在红色高棉政权下的遭遇，他在可怕的局势中发现了令人意想不到的美丽。评审团一致认为，这部通过动画形式所讲述的故事，传递出了更为有力而深刻的主题。我们很开心在今年看到了许多出色的竞赛作品，在这看似无限的艺术形式中，我们意识到它可以拥有令人难以置信的丰富主题、风格，以及情感。”





对于《《布努埃尔在神龟迷宫中》这部作品获得特别评审团奖，Debruge表示是为了“表彰其富有创新精神的表现了一个令人意想不到的主题”。







细田守出席ANIMATION IS FILM电影节(PHOTO CREDIT: AnimationIsFilm.com）





第二届年度动画电影节于10月19-21日在TCL中国剧院举行，一共放映了11部最新的竞赛作品，这些作品分别来自亚洲、欧洲和南美，以及北美地区。完整片单可以登录AnimationIsFilm.com查阅。