《战火扶南》与《布努埃尔在神龟迷宫中》海报
时光网讯
ANIMATION IS FILM当地时间10月23日在洛杉矶宣布了第二届年度电影奖的获奖者，丹尼斯·多（DENIS DO）执笔并执导的法国动画片《战火扶南》
摘得金奖和观众奖。这部动画电影通过本届ANIMATION IS FILM电影节在北美首映，影片讲述了一位母亲在艰难时期为了守护家庭所做出的奋斗与决断。
另一部由萨尔瓦多·西姆（SALVADOR SIMÓ）联合编剧并执导的西班牙、法国合拍动画电影《布努埃尔在神龟迷宫中》
则获得了特别评委会奖。这部电影捕捉了超现实主义电影大师布努埃尔和他的朋友兼资助人拉蒙的生活片断，他们在着手制作一部令人出乎意料且野心勃勃的关于西班牙拉斯维德地区的纪录片。
“《战火扶南》提醒我们动画可以讲述任何类型的故事，这种多功能的媒介绝不局限于幻想或离奇的主题，事实上，它还适合非常个人化的主题，”评审团主席Peter Debruge继续评价道，”导演丹尼斯探索了他的柬埔寨母亲在红色高棉政权下的遭遇，他在可怕的局势中发现了令人意想不到的美丽。评审团一致认为，这部通过动画形式所讲述的故事，传递出了更为有力而深刻的主题。我们很开心在今年看到了许多出色的竞赛作品，在这看似无限的艺术形式中，我们意识到它可以拥有令人难以置信的丰富主题、风格，以及情感。”
对于《《布努埃尔在神龟迷宫中》这部作品获得特别评审团奖，Debruge表示是为了“表彰其富有创新精神的表现了一个令人意想不到的主题”。
更值得一提的是在电影节上还举行了奥斯卡获奖影片《埃及王子》
上映20周年的纪念活动。该片的主题曲《When You Believe》曾经获得第71届奥斯卡奖的最佳原创歌曲奖，同时该片还是首部将手绘与电脑动画相结合的动画电影。
第二届年度动画电影节于10月19-21日在TCL中国剧院举行，一共放映了11部最新的竞赛作品，这些作品分别来自亚洲、欧洲和南美，以及北美地区。完整片单可以登录AnimationIsFilm.com查阅。