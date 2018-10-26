时光网讯
“特伦苏”电影《偷芯攻略》
日前在京举办首映礼，制片人席雨晴、硕牛文化CEO田野、导演唐立、编剧苏悦年，主演郑妙、韩志硕、李东宇、卢思希、若榆等出席。韩志硕在现场的一句妙答“你偷芯，我偷你”揭示了本片悬疑浪漫的主题。据悉，《偷芯攻略》将于10月28日16：00在爱奇艺独家上线。
“特伦苏”的全称是“特工英伦范玛丽苏”，是爱奇艺全新定义的一个网大类型。它诞生于2017年底爱奇艺启动的漫改品牌项目“苍穹计划”，爱奇艺将旗下的3部S级漫画及7部精品漫画改编成网络大电影。
首部漫改网大作品《极品辣妈好威武》
于4月27日上线。作为“苍穹计划”的第二部作品，《偷芯攻略》改编自有鹿文化漫画IP《豪门第一盛婚》，同样有着超高粉丝基础与知名度。
《偷芯攻略》讲述了神偷组织“天下”一姐夏暖心（郑妙 饰）因偷盗“鬼厉”大佬萧玦（韩志硕 饰）的绿灵晶片而身中圈套，被迫做他一个月的秘书，在此期间遭到了“地狱门”的疯狂追杀，引发了三方大战，上演了一场偷芯之旅。
为了这部电影，剧组万里奔赴英国全程拍摄，尽收贵族古堡、浪漫教堂、豪门酒会、魅力海滩婚礼等场景。电影制作团队的成员来自多达12个国家。在首映现场曝出“彩蛋”，远在英国的监制 Jackson Pat（毕国书）和英方制片人 Guy Allon送来视频祝福，二人也曾在《叶问4》
中担任英方制片人。
谈及“国内对网大偏见成风，主创拍这部网大之前有没有顾虑”时，制片人席雨晴称：“目前越来越多的资本相继涌入二次元与网大市场，意味着越来越多人关注并且认可这个市场，‘苍穹计划’以及本片都是顺势而为的产物。”
编辑：hello王小羊