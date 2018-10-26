谈及“国内对网大偏见成风，主创拍这部网大之前有没有顾虑”时，制片人称：“目前越来越多的资本相继涌入二次元与网大市场，意味着越来越多人关注并且认可这个市场。”





“特伦苏”的全称是“特工英伦范玛丽苏”，是爱奇艺全新定义的一个网大类型。它诞生于2017年底爱奇艺启动的漫改品牌项目“苍穹计划”，爱奇艺将旗下的3部S级漫画及7部精品漫画改编成网络大电影。









《偷芯攻略》讲述了神偷组织“天下”一姐夏暖心（郑妙 饰）因偷盗“鬼厉”大佬萧玦（韩志硕 饰）的绿灵晶片而身中圈套，被迫做他一个月的秘书，在此期间遭到了“地狱门”的疯狂追杀，引发了三方大战，上演了一场偷芯之旅。









谈及“国内对网大偏见成风，主创拍这部网大之前有没有顾虑”时，制片人席雨晴称：“目前越来越多的资本相继涌入二次元与网大市场，意味着越来越多人关注并且认可这个市场，‘苍穹计划’以及本片都是顺势而为的产物。”

编辑：hello王小羊