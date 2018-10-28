人们对柯莱特的评价很有意思，都说她雌雄同体。我们也想体现出这一点，而且不只是在服装上面。









九月末的时候，时光网在洛杉矶采访到了奈特莉，我们与这位33岁的女演员聊了聊新片《柯莱特》，谈到了关于性别角色、她的私人生活、她在即将上映的《胡桃夹子和四个王国》中饰演的角色等等。





Mtime：你的母亲是一位剧作家兼小说家，你的成长过程中应该也没少读书吧。你以前读过柯莱特的作品吗？现在你的阅读习惯是怎样的？





凯拉·奈特莉：我读没读过柯莱特的作品？是这样，我大概22岁的时候读过《谢莉》和《谢莉》的续集，因为当时我的男朋友在做电影版《谢莉》，我觉得很有意思。在那之前，我知道我母亲非常喜欢柯莱特，她经常在家里提及柯莱特，我知道这位作家，但并没有真正对她感兴趣。我看过歌舞片《琪琪》，小时候我就很喜欢那部片子。





至于我现在的阅读习惯，目前我什么都没读。（大笑）不过这个夏天我其实还读了挺多书的。但你要是问我我究竟读了哪些书，最喜欢哪本，天呐，我一本都不记得了！（大笑）这种现象也挺有意思的，其实这就说明这个夏天读过的书里没有我真正喜欢的。不过我发现只有周围环境非常好的时候我才会读书——比如所有事都井井有条，孩子也睡着了，因为只有这种情况下我才足够清醒，能看进书去。











Mtime：这部电影探讨了社会层面中的性别认同是什么以及起到了怎样的作用——如果你是男性应该符合怎样的行为标准，是女性又如何等等。很显然，由于性别的原因，柯莱特在她生活的那个时代很难得到机会。探讨这样的内容对你来说有意思吗？你生活中是否遇到过仅因性别而对你产生的偏见或要求？





凯拉·奈特莉：我觉得性别问题在我所有的作品以及我感兴趣的内容中都有所体现，甚至早在《我爱贝克汉姆》里就有了——那是个关于女孩子踢足球的故事，人们好像认为女孩子天生不该喜欢足球，对吧？而在《加勒比海盗》中，她本来应该是个普通的落难少女，但她没有认命，战斗力还挺强的。所以，我一直认为性别这个问题跟我自己有着深深的连结。





说到这部电影里的性别，人们对柯莱特的评价很有意思，都说她雌雄同体。我们也想体现出这一点，而且不只是在服装上面，我们在她的言行举止方面下了很大功夫，并且试图表现出女人在坐下来的时候总是双腿并拢，双臂交叉，尽量占最少的地方，而男人们坐着的时候总是把腿伸出来，是吧，而且要占尽可能大的地方。我们非常努力地把她如何为自己争取更多的空间这个过程表现出来了，我喜欢她的这种做法，这种“爷们儿”的感觉，比如，“嘿，我有权利呆在这儿。我不会为此道歉的。我不会为做自己而道歉。我也不会为自己的需求和欲望道歉，我还要让这个世界接纳这样的我。”我真的很喜欢这样的做法。











Mtime：服装也表现出了这一点对吗？





凯拉·奈特莉：是的，她的服装很明显更加男性化，领带、高领在当时都是男装的设计。她真的穿过男装，不管你信不信，当时这是违法的，我们是实实在在地表现出了性别角色这个概念的，有这样一番探讨的好处在于，我们发现有更多人在说，“你看，我们都认为自己应该符合那样的行为模式——但很少有人适合这些所谓的模式，不论男女，对吧？”





Mtime：你是一位母亲，也是一位妻子，这无疑是性别使然的角色。你的人生受这两个角色影响有多少？





凯拉·奈特莉：没错，这是角色，但也是选择，这对我来说非常重要。我选择生下我的女儿，我选择跟我的伴侣在一起，他是我爱的人，我想跟他在一起。如果感情不好了，我会选择离开，你懂吗？我的意思是，我认为人生是由选择构成的，而至于做母亲，这不是一个角色，我就是一个母亲。而且我会尽力做到最好。我会犯很多错，经历起起伏伏，但不管怎样，我都是她的妈妈，所以我不觉得自己在扮演母亲这个角色，对吧？





电影里，柯莱特说她在扮演妻子的角色，扮演母亲的角色，这种说法很有意思，因为我自己并不觉得我是在扮演，我觉得我就是母亲，就是妻子。





Mtime：柯莱特逐渐增加对作品和对自己本身的信心的过程是电影中比较重要的一个方面。你是天生就比较有自信，还是花了一段时间才获得了自信的？





凯拉·奈特莉：我认为自信是一个过程。我父母一直在给予我和哥哥极大的信心，我觉得有可能是因为我俩都有阅读障碍， 我们一直隐约觉得生活对我们来说可能不会那么一帆风顺。工作也经常会有些轻微的不如意之处。但相应的，你会从这些经历中有所收获。





我并不认为柯莱特是无所畏惧的，我喜欢她是因为我觉得她有勇气，这是更打动我的地方，我们中的大多数都不是无所畏惧的，如果你是，那你很幸运。而勇气意味着你敢于直面自己的恐惧，并且战胜它，我喜欢她这一点。我自己害怕很多东西，我想教给我女儿的是去勇敢面对自己人生当中的选择。这也是我对这部电影最认同的地方，也是我最喜欢的地方。











Mtime：在拍摄《柯莱特》的过程中，你有听哪些特定的音乐来帮助自己进入角色吗？





凯拉·奈特莉：没有，我倒还挺希望自己这样做的。我一般不依赖音乐。（停顿）有时候我也会听。不过我总听同样的音乐，都是拉赫玛尼诺夫的作品，但拍这部电影的时候我没有听。很奇怪，我觉得听音乐不是适合进入这个角色的方式，我也不知道为什么。有时候我会选择听一些古典音乐。我不是很喜欢有歌词的音乐，因为我觉得歌词限制了你所感受到的东西，而听古典音乐，我可以选择让自己有不同的感受，这对我很有助益。





Mtime：你们是在布达佩斯进行拍摄的，休息的时候你都做了些什么？看了哪些风景？





凯拉·奈特莉：我女儿很喜欢那里。布达佩斯有最好的游乐场。我们已经带着孩子去过世界各地很多不同的地方了，所以我对各地的游乐场很了解，特别是欧洲的，我要说布达佩斯在儿童游乐场这方面是最好的。（大笑）如果你有小孩，需要游乐场让孩子玩耍，去那儿就对了。真的，他们做的非常棒——器械都是木质的，而且还有遮阳棚。这个很重要，其他地方，抱歉了，比如法国或者意大利，那边就没有遮阳的地方，所以早上九点钟之后你就没法带着孩子在那儿玩了。布达佩斯还有很棒的浴场。好像历史很悠久？有圆顶的那个？（停顿）我去的是Kiraly Baths浴场，感觉很好。











Mtime：最后一个问题，《胡桃夹子和四个王国》很快就要上映了，出演这部电影你有什么感受？





凯拉·奈特莉：我还没看过电影呢。我的角色看起来像是个粉色大蛋糕，很不错。（大笑）我很喜欢做一个粉色大蛋糕，因为之前我已经拍过很多非常严肃的作品，情感很真挚的那种，所以我很想拍一个傻傻的，异乎寻常的作品。这部电影就是这样的，但因为没看过成片，所以我也不知道该说些什么。（大笑）





我很喜欢（原作）这部芭蕾舞剧——第一次去看这部芭蕾舞剧的时候我还是个三岁的孩子，我被里面的老鼠吓坏了，躲到了座位底下。后来大概六七岁的时候，我妈妈又带我去看，那时候大家都喜欢糖梅仙子，但我却想做老鼠，而且我讨厌死糖梅仙子了。（大笑）这部电影里糖梅仙子这个角色会有反转，但我不能告诉你具体是怎样的，你得等电影上映后自己去看。