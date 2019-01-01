时光网采访《奎迪2》主演迈克尔·B·乔丹，一起聊了聊他的这部新作以及今年他的事业和人生发生了哪些变化。







迈克尔·B·乔丹HFPA-Michael B. Jordan-November 2018









最近，时光网记者在费城见到了乔丹，《奎迪》的故事就设定在那里。我们跟乔丹聊了聊《奎迪2》，他提及了为电影角色改变身材的过程，以及过去一年对他个人的意义，还有他的音乐品味等等。采访的精彩内容见下文：











Mtime：在电影里，洛奇给了阿多尼斯一些建议，告诉他不要用脑子思考，而要用心去感受。演员也会分走脑子和走心两种状态——有些时候要用本能去带动情绪，有些时候要用技巧去呈现人物。你在表演时会更倾向于哪一种？拍《奎迪》这样的电影跟其他电影有区别吗？





迈克尔·B·乔丹：我自己更倾向于从本能出发，我没有接受过正统的表演训练，都是从一个个片场，一部部作品中学习经验的。因此，作为演员，在选择表演方法的时候，我会更倾向于遵从本能和直觉。不过我也发现自己有新的一面，当我身为制作人的时候，我又会从另一个角度来看问题，比如“这场戏里我们需要什么，以及这场戏的表演与前后戏份是如何联系在一起的？我要如何把这场戏过渡到下一场？怎么把所有戏连在一起？”所以我感觉有点像脑子里的两套系统同时开动。





Mtime：拍《奎迪》的时候，你说过你有刻意去塑形，而且在那之前你从来不去健身房的。那么这次为拍摄《奎迪2》做准备的过程中，你有没有唤醒自己的“肌肉记忆”？有没有比上一次轻松些？





迈克尔·B·乔丹：你猜得太准了——第一次塑形的过程我觉得特别难。但是经历过《奎迪》和《黑豹》实打实的塑形锻炼之后，真的形成了肌肉记忆。我的体型都变大了。拍《奎迪》的时候，我26岁，成年之后身体已经停止生长了。现在我31岁，身体对锻炼的反应是不一样的。所以，当我第三次、第四次进行锻炼的时候，好像自然就会练出那种体型，但我和我的教练都想看看这样的锻炼能有多大效果（以及我的体型究竟能练到多大），所以我们就一直练下去了。





：在拍摄期间，你每天要做多少运动才能保持住这样的身材？





迈克尔·B·乔丹：保持身材很艰难。拍摄这种类型的电影时，你就像是活在真空里一样——有点像被关起来了。你会让自己形成一种生活规律，早上起床，吃维他命，做有氧运动，然后吃点东西。然后，晚一点的时候你就要去锻炼，然后再吃东西，然后再锻炼，再吃，再锻炼再吃，再晚些时候，再锻炼再吃。（大笑）然后你可以休息了，第二天再重复这样的生活，一遍又一遍。一旦你的大脑形成了这种记忆，这样的生活规律就会像你的自然反应一样，你自动就会去做了。





Mtime：那你有什么不能吃的东西吗？





迈克尔·B·乔丹：什么都不能吃！（大笑）所有尝起来味道还不错的都是不能吃的。真的——所有糖、芝士、面包等等。（大笑）你喜欢的都别想了。





Mtime：我估计女人们现在看你的眼光应该都不一样了吧？





迈克尔·B·乔丹：（大笑）我觉得这是件好事。我不介意别人打量我。（大笑）你这样的说法应该算是奉承了。我长大了，已经不是小男孩了。我觉得我是在一点点得到自己应得的东西，被人喜爱，受人关注，很酷，很好。





《奎迪2》剧场版预告片 ：大家都知道你跟瑞恩·库格勒关系很好，（他的前三部电影都是与乔丹合作的）你们一起经历了很多。虽然他担任了《奎迪2》的制片人，但导演换成了小斯蒂芬·卡普尔，再次出演这个角色，你会想念瑞恩吗？还是说这次你依然感受得到他的存在？





迈克尔·B·乔丹：我感觉得到他的存在。我觉得我们之间的联系很紧密，也能互相理解。我知道他要先完成《黑豹》，要他同时执导《奎迪2》是不可能的。我知道他有其他必须要做的事，所以就直接问他，“你推荐谁？咱们还能找谁？”然后他就说了史蒂芬的名字，这就是我需要的——只要“库格”认为“他可以”，我就相信他的判断，他的确信对我来说意义很大。这很重要。后来，我见到史蒂芬就知道瑞恩为什么那么相信他了。看完这部电影，你也会认同史蒂芬就是最适合的导演。











Mtime：我想问个关于弗罗里安的问题。电影里，在拳台上你们是对手，但实际上你们要非常紧密地配合才能演出那些拳击动作戏。实际上你们之间的关系和友情是怎样的？





迈克尔·B·乔丹：弗罗里安很好，我爱他。这是他的第一部电影，他非常有热情，也非常努力。他有很多问题要问，而我则尽可能在表演方面给他提一些建议。我们一起在健身房待了很久，一起流汗，锻炼，练习动作，培养互相之间的信任和联结。我们会互相依靠，尽力让对方保持积极性，因为除了我们俩，没有人知道（拍那些戏份）是什么感觉。不管是导演、副导演还是工作人员——每个人都在完成自己的工作。但我俩要竭尽全力去表演，在一条条拍摄之后累得筋疲力尽，这样你们之间就会培养出一种隐秘的友情。你觉得你俩能感受到别人感受不到的东西，我们之间就是那样的关系。现在弗罗里安已经是我的好兄弟了。





Mtime：看完这部电影之后，我有种感觉，好像这是洛奇（这个角色）的谢幕之作似的。如果还有《奎迪3》，你觉得史泰龙是会继续出演片中角色还是只做幕后的制片人或者编剧？





迈克尔·B·乔丹：我不知道这会不会是洛奇的谢幕，但我认为这绝对是一种传承。而且我认为大家一定得明白——这不是《洛奇》系列。尽管故事发生在洛奇的世界里，但这是奎迪的经历，虽然洛奇是这个故事的奠基人，但我们还是希望大家可以往前看，喜爱并理解奎迪的经历。电影里可能会让人觉得他们要分开了，但我觉得这要看史泰龙的决定，看他想要怎么做，真的取决于他自己。我们都在为这个故事着想，这是最重要的，但我们也希望能给观众留下足够的选择，让他们能看到自己想看的内容。





Mtime：你已经介绍过为了《奎迪》和《黑豹》中的角色而塑形的经历，未来你觉得会不会有其他角色需要你大幅度增重或减重？





迈克尔·B·乔丹：说实话，我还挺享受改变体型的感觉的。我不希望观众把我的作品放在一起看的时候看到的都是同样的我。我希望自己能尽可能地呈现出多种形象，因此我很期待能接到需要我大幅度增重的影片和角色。我希望有一天我可以一直坐在那吃披萨，吃意面，这就是我的“锻炼”，这就是我为角色所做的准备，只要增重就好。我觉得那样应该会很有趣，那样的角色也应该是个好角色。











Mtime：《洛奇》和《奎迪》中都有拳手出场的场景，《奎迪2》中的一幕也非常精彩，泰莎·汤普森出来唱着歌，而你就在她身后。拍这场戏，站在那么多群演面前的时候是什么感觉？





迈克尔·B·乔丹：那场戏非常有力量——在你走上拳台那一方场地之前，你需要那种比较燃的音乐，你不知道待会儿将发生什么。所以，当人物经历了整个成长弧线，所有的起起伏伏之后，能有比安卡（汤普森饰演的角色）在他身边支持陪伴，这对他来说意义重大。那是一场很特别，很精彩的戏，我认为阿多尼斯之所以能跨过这道坎是因为他知道自己不是一个人在战斗，而是“我们”一起在战斗，是洛奇、比安卡、杜克、小杜克等等这一群人在跟他一起对抗维克托·德拉格。我认为是这些人的支持给了阿多尼斯力量。他的朋友和家人就是他的超能力——他依赖他们。





Mtime：在生活中，什么样的音乐会让你“燃”起来？有没有哪首或哪几首歌能让你兴奋？不管是演戏还是平常。





迈克尔·B·乔丹：（微笑）音乐的优点就在于，几乎每天都有我喜欢的音乐人出新专辑或者新歌。拍这部电影的时候，我听了很多Nipsey Hussle的歌，包括《Victory Lap》这张新专辑。拍摄期间我循环了好多遍。我还听了很多Pusha T的歌。如果你想嗨起来，比如你在举铁或者做其他运动，睾酮飙升的时候，听特拉维斯·斯科特的歌总没错。这样的音乐会让我兴奋起来。





Mtime：这一年对你来说非同寻常，你觉得今年在你事业生涯中占有怎样的地位？





迈克尔·B·乔丹：能出演《黑豹》和《奎迪2》，我觉得非常荣幸。你说的没错，今年对我来说的确是非同寻常，很疯狂的一年。《黑豹》的表现超过了我们的预期太多太多，对我们这群人，我们的文化——我指的是所有人，都意义重大。它在各种层面上都创造了电影界的历史，打破了许多无形的天花板。在这样一部作品之后，我又出演了自己主演的系列电影的第二部，这种经历对我而言是非常特别的。我已经习惯去适应了，因为每天都有新的，不同的事情发生。罗伯特·德尼罗、大卫·O·拉塞尔都是我十分敬佩的人，曾经有一段时间，我没有机会与他们或者其他优秀演员们进行交流，也见不到那些人。所以，当你获得了为之奋斗许久的机会之后，你的人生和事业才算有了起色——我为这一天奋斗了20年，这个过程本身就够疯狂了。所以，现在发生的一切都让我觉得很特别。不过我并不认为自己变了，我还是以前的我。只不过世界一直在变化，我的生活似乎也在变化着。所以我只是在前进，在适应，但内心的我还是跟从前一样的。











Mtime：《黑豹》的成功对于美国以及全世界有色人种导演、演员意味着什么？你有什么想法、看法吗？





迈克尔·B·乔丹：我认为它的成功意义重大。现在到了一个临界点。我觉得《黑豹》真的打开了这个行业里很多个人、公司的视野，希望可以激发一批导演，让他们意识到，“哦，这样也行得通诶，代表性很重要。”不管台前还是幕后，从编剧、导演、制片人到剪辑、音效、剧本监制、服装、道具还有美工等等——这个行业有很多不同的分工，很多部门主管，现在他们都明白，“哦，这样的作品也可以成功，那我也可以做这种作品，现在开始我就要多关注这个领域了。”也许十到十五年之后，会有新的一批人，有着共同的理想，但又各自经历了不同的生活轨迹，希望他们，特别是黑人和棕色人种能够在这个行业里找到自己的一席之地。我觉得这真的，真的很重要。我还认为现在就是最好的时机，瑞恩·库格勒和我的事业刚好走到了今天这一步，同样，查德维克·博斯曼和露皮塔·尼永奥还有其他所有同僚也都有各自的积累——每个人不同的人生轨迹汇聚到一起才有了这样一部影片。另外，我们还有漫威和迪士尼的支持，很有可能是这两家公司让人们放下了戒备。他们进电影院的时候可能只想看一部普通的超级英雄电影，但没想到收获了更多。我觉得这就是电影的力量。





Mtime：最后一个问题，你最喜欢什么类型片？





迈克尔·B·乔丹：大概是动作惊悚片吧——这类型可能是我最喜欢的。还有科幻惊悚片。





注：《奎迪2》已于11月21日在美国上映。