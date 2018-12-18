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德普成龙王力宏等现身海南电影节闭幕式

"我不是药神"中三元 姚晨郭富城徐峥获殊荣

2018-12-18 08:35:39 来源：Mtime时光网

首届海南岛电影节在三亚落下帷幕，《我不是药神》获得年度男演员、年度导演、年度影片三项荣誉，年度女演员荣誉由《找到你》的姚晨获得，郭富城也凭借《无双》，与徐峥共同获得年度男演员荣誉。
　　时光网讯　12月16日晚，首届海南岛国际电影节在海南三亚正式闭幕。成龙约翰尼·德普朱丽叶·比诺什阿米尔·汗努里·比格·锡兰麦斯·米科尔森艾玛·杜蒙特，以及郭富城徐峥姚晨王力宏赵薇苏有朋惠英红毛舜筠杜江霍思燕等上百位国内外影坛明星汇聚一堂。

　　由中国电影评论学会组织推选的荣誉推介单元在闭幕式中揭晓，《我不是药神》连中三元，一举获得年度男演员、年度导演、年度影片三项重量级荣誉。年度女演员荣誉由《找到你》的主演姚晨获得，郭富城也凭借《无双》，与徐峥共同获得年度男演员荣誉。


《找到你》，姚晨

电影节圆满落幕
全球影坛名人闪耀海南

　　首届海南岛国际电影节电影节设置了国际影展、全国拍摄景点推介大展、国际制片人论坛、女性电影论坛、国际电影教育论坛、国际电影节主席论坛、大师嘉年华、国际影评人论坛、星光扶贫行动，以及中国电影市场2019新片推介会等核心板块。电影节引进了近百部海内外佳片，别具匠心地首创沙滩影院、影视景点推介等环节。

首届海南岛国际电影节闭幕式红毯

　　将全球知名的电影大师、后生可畏的青年导演，以及制片人、学者、教育家等各界力量汇集在一起互相交流，成为2018下半年最受关注的电影盛事。为最大限度提升国际影响力与大众关注度，电影节邀请了大批海内外影坛名人前来助阵。闭幕红毯上，赵薇、苏有朋、姚晨、朱茵、霍思燕、杜江，以及艾玛杜蒙特等上百位重量级嘉宾群星璀璨，让当晚的海南岛成为全球影坛的焦点。

　　闭幕式中，电影节形象大使成龙带领约翰尼·德普、朱丽叶·比诺什、阿米尔·汗、麦斯·米科尔森，以及努里·比格·锡兰五位国际影人登台亮相，并各自表达了对海南岛国际电影节的祝福，以及与中国电影人合作的希冀。

郭富城、徐峥双双获得年度男演员
年度女演员姚晨为女性电影发声

《无双》，郭富城

　　闭幕式当天，由中国电影评论学会组织推选的荣誉推介单元得以正式揭晓。该单元参照奥斯卡奖的奖项设置及评选办法，由中国电影评论学会的500名会员，在2018年1月1日至10月31日于内地公映的国内外影片范畴中进行评选，终评为9人组影评人专业委员会，推选出年度男女主角、年度导演、年度编剧、年度新人等10项荣誉。

　　闭幕式当晚，曾在2000年合作出演《浓情巧克力》的约翰尼·德普和朱丽叶·比诺什共同颁发了年度男演员荣誉。十八年过去了，两位影坛巨匠风采不减当年，并且回忆了不少当年的拍摄趣事。


《浓情巧克力》，德普当年真是风华绝代

　　获得该荣誉的是郭富城和徐峥，在《无双》中与周润发疯狂飙戏的郭富城，率先感谢了搭档发哥与导演庄文强，徐峥则笑称：“没想到能跟郭富城先生一起获得这个表彰，跟他站在一起才意识到，发型对一个男演员来说有多重要。”

　　让徐峥获得此项荣誉的是2018年的话题之作《我不是药神》，该片还获得了年度影片、年度导演两项重量级荣誉。徐峥感慨道，“前两天我发了一个朋友圈，电影中的抗癌药格列宁价格又下降了，现在的情况真的越来越好了。我觉得一部电影能为社会带来这样的影响，真的是善莫大焉。”


《我不是药神》，徐峥

　　姚晨也感谢了《找到你》能够让她获得年度女主角的称号，“这是当代中国少有的女性电影，上映之初就引起了强烈的社会共鸣，说明社会需要更多影视作品，讲述她们的故事。”著名演员苏有朋、霍思燕为年度女配角荣誉获得者冯文娟颁发了荣誉，凭借《红海行动》获得年度男配角的杜江，也从拔叔与范文芳手中接过荣誉证书。杜江还在主持人的提醒之下感谢了坐在台下的太太霍思燕，秀了一把恩爱。

　　获得年度新人演员荣誉的是《阿拉姜色》的主演容中尔甲董越则凭借《暴雪将至》获得了年度新人导演荣誉。姜文何冀平李非孙悦凭借《邪不压正》获得了年度编剧荣誉，年度动画电影由《风语咒》获得。


《红海行动》，杜江

文艺表演异彩纷呈
本土文化融合国际视野

　　电影节闭幕式呈现了精彩纷呈的文艺表演。无论是由沙宝亮、霍思燕合唱的歌曲《爱的海湾》，还是世界小姐们带来的时装表演《椰海风韵》，以及由法国钢琴家希普林·卡萨利斯现场演奏的《渔家姑娘在海边》，都将国际视野与本土特色紧密融合，为观众构建了一场立足海南、面向世界的文化盛宴。

　　著名歌手王力宏自弹自唱了“星光扶贫活动”的主题曲《星光》，希望能够借助海南岛国际电影节的平台，呼吁全社会关注扶贫攻坚事业，共创美好未来。值得一提的是，由成龙演唱的《久久不见久久见》，其中的歌词“久久不见久久见，久久见过还想见”红遍全国，成龙大哥的演绎，也为这首经典的海南民歌带来了全新的艺术魅力。


现场表演颇为精彩嘛

　　闭幕式还汇报了本届电影节新片推介的情况。在为期4天的新片推介会上，众多知名制片机构及影片主创将70余部风格各异、创意新颖的作品向来自全国100多个城市、代表2000家千万票房以上的影院经理及48条城市主流院线经理隆重推介，成为2019年春季热门档期的风向标。

　　在大型舞台表演《万泉河》的经典旋律中，首届海南岛国际电影节圆满落下帷幕。未来，海南岛国际电影节将继续以“永不落幕”为目标，用电影来展现丰富多样的人类智慧和文明，传递开放包容的中华文化与精神，讲述中国与世界和谐发展的动人故事。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 海南岛电影节 成龙 约翰尼·德普 阿米尔·汗 郭富城 苏有朋 赵薇
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