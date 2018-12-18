

《找到你》，姚晨





电影节圆满落幕

全球影坛名人闪耀海南





首届海南岛国际电影节电影节设置了国际影展、全国拍摄景点推介大展、国际制片人论坛、女性电影论坛、国际电影教育论坛、国际电影节主席论坛、大师嘉年华、国际影评人论坛、星光扶贫行动，以及中国电影市场2019新片推介会等核心板块。电影节引进了近百部海内外佳片，别具匠心地首创沙滩影院、影视景点推介等环节。





首届海南岛国际电影节闭幕式红毯 将全球知名的电影大师、后生可畏的青年导演，以及制片人、学者、教育家等各界力量汇集在一起互相交流，成为2018下半年最受关注的电影盛事。为最大限度提升国际影响力与大众关注度，电影节邀请了大批海内外影坛名人前来助阵。闭幕红毯上，赵薇、苏有朋、姚晨、朱茵、霍思燕、杜江，以及艾玛杜蒙特等上百位重量级嘉宾群星璀璨，让当晚的海南岛成为全球影坛的焦点。





闭幕式中，电影节形象大使成龙带领约翰尼·德普、朱丽叶·比诺什、阿米尔·汗、麦斯·米科尔森，以及努里·比格·锡兰五位国际影人登台亮相，并各自表达了对海南岛国际电影节的祝福，以及与中国电影人合作的希冀。





郭富城、徐峥双双获得年度男演员

年度女演员姚晨为女性电影发声





《无双》，郭富城



闭幕式当天，由中国电影评论学会组织推选的荣誉推介单元得以正式揭晓。该单元参照奥斯卡奖的奖项设置及评选办法，由中国电影评论学会的500名会员，在2018年1月1日至10月31日于内地公映的国内外影片范畴中进行评选，终评为9人组影评人专业委员会，推选出年度男女主角、年度导演、年度编剧、年度新人等10项荣誉。











《浓情巧克力》，德普当年真是风华绝代















《我不是药神》，徐峥















《红海行动》，杜江





文艺表演异彩纷呈

本土文化融合国际视野





电影节闭幕式呈现了精彩纷呈的文艺表演。无论是由沙宝亮、霍思燕合唱的歌曲《爱的海湾》，还是世界小姐们带来的时装表演《椰海风韵》，以及由法国钢琴家希普林·卡萨利斯现场演奏的《渔家姑娘在海边》，都将国际视野与本土特色紧密融合，为观众构建了一场立足海南、面向世界的文化盛宴。





著名歌手王力宏自弹自唱了“星光扶贫活动”的主题曲《星光》，希望能够借助海南岛国际电影节的平台，呼吁全社会关注扶贫攻坚事业，共创美好未来。值得一提的是，由成龙演唱的《久久不见久久见》，其中的歌词“久久不见久久见，久久见过还想见”红遍全国，成龙大哥的演绎，也为这首经典的海南民歌带来了全新的艺术魅力。







现场表演颇为精彩嘛





闭幕式还汇报了本届电影节新片推介的情况。在为期4天的新片推介会上，众多知名制片机构及影片主创将70余部风格各异、创意新颖的作品向来自全国100多个城市、代表2000家千万票房以上的影院经理及48条城市主流院线经理隆重推介，成为2019年春季热门档期的风向标。





在大型舞台表演《万泉河》的经典旋律中，首届海南岛国际电影节圆满落下帷幕。未来，海南岛国际电影节将继续以“永不落幕”为目标，用电影来展现丰富多样的人类智慧和文明，传递开放包容的中华文化与精神，讲述中国与世界和谐发展的动人故事。