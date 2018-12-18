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贾樟柯导演《小武》上映20周年

一个理想主义小偷的谢幕

2018-12-18 07:00:34 来源：Mtime时光网

引言

一个小偷，一瞬的梦

冷漠与困境

《小武》是怎样诞生的

1970年与山西汾阳

贾樟柯亲述创作根源

剧变时代与《黄土地》

贾樟柯找到了方向

演员王宏伟

中年小武今何在

策划/制作：Mtime时光网
《小武》就像是一幕关于深情的悲剧，即便过了20年，对照当下仍在急速发展与变化的社会，仍具现实意义。在破旧迎新的时代，有人搭上顺风车风光无限，也有人无所适从活在过去。
　　时光网特稿  “不知从哪一天起，总有一些东西让我激动不已。无论是天光将暗时街头拥挤的人流，还是阳光初照时小吃摊冒出的白汽，都让我感到一种真实的存在。无论舒展还是扭曲着的生命都如此匆忙的在眼前浮动。生命在不知不觉中流逝，当他们走过时，我闻到了他们身上还有自己身上浓浓的汗味。当我们的气息融为一体的时候，我们就此达成沟通。”贾樟柯在个人电影手记中写道。

　　小镇青年出身的他，总是倾向于去理解一种看似平庸的人生。实拍21天，花费38万元，《小武》诞生。这是1997年春天，发生在中国北方一个小县城里的景象。

　　一个小偷，一瞬的梦。电影就像是一幕关于深情的悲剧，不合时宜的“理想主义”与“冲撞”即便过了20年，对照当下仍在急速发展与变化的社会，仍具现实意义。

　　这是一部茫然孤独的电影，一些美好的东西正在从人们的生活中迅速消失，并且愈演愈烈。在物化的年代里，人与人、人与社会之间的联系渐渐变成商业联系、经济利益联系，情感、命运越来越无处安放，这给了贾樟柯巨大的冲击。

　　1998年，他这部北电毕业作品在柏林电影节首映，被誉为“亚洲电影闪电般耀眼的希望之光”。

　　在《小武》的香港宣传海报上，贾樟柯用了一句话：这是一部粗糙的电影。

　　他解释：“这是我的一种态度，是我对基层民间生活的一种实实在在的体验，我不能因为这种生活毫无浪漫色彩就不去正视它。具体到《小武》里的人物，我想表现他们在这样一种具体的条件下如何人性地存在。这是一种蒙昧、粗糙而又生机勃勃的存在，就像路边的杂草。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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关键词： 小武 贾樟柯 20周年 王宏伟

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