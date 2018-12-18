李少红、曾念平执导的历史剧《大宋宫词》杀青，刘涛，周渝民领衔主演，剧组工作人员集体合照留念，依依不舍相互告别“江湖再见”。





主演刘涛发微博称，“一生一世一梦间，感恩李少红导演和曾念平导演对艺术追求的孜孜不倦，感恩张永琛老师和赵小鹏老师编剧团队辛苦，感恩所有演职人员的默默付出，也想感谢一下我自己如此投入沉浸在刘娥的生命里，《大宋宫词》拍摄顺利杀青，圆满无憾。”





据悉，历史剧《大宋宫词》拍摄过程长达192天，象山改景搭建70多个场景，建造“大宋建筑群”占地30亩，约两万多平米。这是剧组全部工作人员难以忘怀的数字。





该剧的主创团队阵容更是星光熠熠：导演李少红；导演、摄影指导曾念平；编剧张永琛；艺术顾问叶锦添；美术指导宋军；动作导演熊欣欣。此次《大宋宫词》采用电影的拍摄手法，在拍摄过程中使用了大量动态镜头，让观众更有带入感。





此次为了重现大宋盛世美景，摄制组美术和置景部门，使用多个摄影棚，搭建了春鸾阁、渡云轩、御书房、襄王府、文德殿、皇宫太庙、司天鉴、大清书院、皇陵地宫等七十多个场景，生动地再现了大宋王朝的盛世辉煌。同时内部陈设从帷幔的颜色，隔扇的花纹，到古风的屏风，每一处景都颇为讲究，彰显着宋朝的韵味。





剧组更是搭建了“大庆殿建筑群”，这也是目前国内唯一的北宋皇宫实景场景，由宣德门、大庆门、左右掖门、皇宫平台、大庆殿组成，占地30亩，约两万多平米，主体建筑高达29米，三层叠延式平台，汉白玉栏杆环绕。





拍摄的192天对于团队的每个人来说，过程都十分难忘，从烈日炎炎的夏天到凌冽寒风的冬日，剧组成员一起携手度过了一个又一个难关。

编辑：隐饮