时光网讯
在日本电影大师黑泽明
逝世30周年之际，斯皮尔伯格联合创立的安培林娱乐宣布将《罗生门》
改编成美剧。
《罗生门》
故事的主要情节改编自日本作家芥川龙之介
的小说《竹林中》和《罗生门》
，叙述一个武士和妻子在远行途中被强盗拦截并捆绑，其妻被强盗强奸，之后武士又不明原因地死去；针对这一事件，不同的人给出了不同的说法，而真相是什么，到最后都不得而知。
“罗生门”的概念已经在无数影视作品中用过无数次——不同的人从各自的角度给出不同的解读，而真相令人困惑。不过这次安培林娱乐打算进行一次直接的改编。官推宣布已经获得《罗生门》
改编版权。
“安培林电视今天宣布，已经获得《罗生门》的版权。将以黑泽明史无前例的、标志性作品为底本，制作一部全新的剧情悬疑惊悚剧集。将有更多信息公布！”
另外，宣布该消息的同一天（美国时间12月18日）也是史蒂文·斯皮尔伯格
的生日。斯皮尔伯格是黑泽明的粉丝之一，他曾说，每每拍片遇到瓶颈的时候，他总要回首四部电影，其中一部是黑泽明的《七武士》
。
斯皮尔伯格和乔治卢卡斯为黑泽明颁发奥斯卡终身成就奖
其实斯皮尔伯格《拯救大兵瑞恩》
也受到黑泽明启发。斯皮尔伯格表示，在拍摄诺曼底海滩一段时，他脑海里想到的，就是《乱》
中，秀虎的主城被攻陷一段。另外，斯皮尔伯格还帮助过黑泽明拍摄其晚年代表作《梦》，在他的斡旋下，才有美国公司愿意投钱。
果真，大导追星的方式不一般。