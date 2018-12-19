斯皮尔伯格联合创立的安培林娱乐宣布将《罗生门》改编成美剧。

黑泽明《罗生门》海报



















“安培林电视今天宣布，已经获得《罗生门》的版权。将以黑泽明史无前例的、标志性作品为底本，制作一部全新的剧情悬疑惊悚剧集。将有更多信息公布！”

















斯皮尔伯格和乔治卢卡斯为黑泽明颁发奥斯卡终身成就奖









果真，大导追星的方式不一般。