网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

斯皮尔伯格公司将拍美剧版"罗生门"

已获黑泽明电影版权 更多消息有待公布

2018-12-19 07:29:39 来源：Mtime时光网

斯皮尔伯格联合创立的安培林娱乐宣布将《罗生门》改编成美剧。

黑泽明《罗生门》海报

　　时光网讯 在日本电影大师黑泽明逝世30周年之际，斯皮尔伯格联合创立的安培林娱乐宣布将《罗生门》改编成美剧。

　　《罗生门》故事的主要情节改编自日本作家芥川龙之介的小说《竹林中》和《罗生门》，叙述一个武士和妻子在远行途中被强盗拦截并捆绑，其妻被强盗强奸，之后武士又不明原因地死去；针对这一事件，不同的人给出了不同的说法，而真相是什么，到最后都不得而知。

　　“罗生门”的概念已经在无数影视作品中用过无数次——不同的人从各自的角度给出不同的解读，而真相令人困惑。不过这次安培林娱乐打算进行一次直接的改编。官推宣布已经获得《罗生门》改编版权。



“安培林电视今天宣布，已经获得《罗生门》的版权。将以黑泽明史无前例的、标志性作品为底本，制作一部全新的剧情悬疑惊悚剧集。将有更多信息公布！”



　　另外，宣布该消息的同一天（美国时间12月18日）也是史蒂文·斯皮尔伯格的生日。斯皮尔伯格是黑泽明的粉丝之一，他曾说，每每拍片遇到瓶颈的时候，他总要回首四部电影，其中一部是黑泽明的《七武士》


斯皮尔伯格和乔治卢卡斯为黑泽明颁发奥斯卡终身成就奖

　　其实斯皮尔伯格《拯救大兵瑞恩》也受到黑泽明启发。斯皮尔伯格表示，在拍摄诺曼底海滩一段时，他脑海里想到的，就是《乱》中，秀虎的主城被攻陷一段。另外，斯皮尔伯格还帮助过黑泽明拍摄其晚年代表作《梦》，在他的斡旋下，才有美国公司愿意投钱。

　　果真，大导追星的方式不一般。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 罗生门 美剧 黑泽明
关注时光网微信

相关电影/影人

黑泽明

黑泽明

Akira Kurosawa

职业：导演 | 编剧 | 副导演/助理导演 | 制作人 | 剪辑 | 演员

查看影人作品  >

罗生门

罗生门 (1950)

8.6

导演：黑泽明

主演：三船敏郎 京町子

在线播放

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

88个!最强《蜘蛛侠：平行宇宙》彩蛋全解析

除了六个蜘蛛侠，还更多有趣细节

准备好了吗？时光君就为你盘点银幕内外你必须知道的《蜘..
3

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
4

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
5

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？

查看更多