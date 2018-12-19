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《大护法》团队新作问世举办试映会

国风番剧“大理寺日志”“雾山五行”受期待

2018-12-19 09:56:37 来源：Mtime时光网

《大理寺日志》和《雾山五行》两部国产番剧举办试映会，同时曝光多张剧照。两部作品将于2019年上线。






《大理寺日志》预告

　　时光网讯  近日，好传动画携手六道无鱼动画工作室在成都、广州和北京三城接连举办了《大理寺日志》《雾山五行》两部国产番剧的试映会，更有一众主创到场与观众交流互动，超过九成观众给到满分好评，并期待两部作品于2019年早日上线。两部作品同时曝光多张剧照。

　　好传动画曾打造《大护法》，自从与六道无鱼动画工作室宣布进行三城试映活动后，众多网友和粉丝踊跃参与，试映会名额难求，为此特意在北京加开一场，足见其人气火爆。

　　盛唐探案国风番剧《大理寺日志》改编自RC同名漫画，围绕大理寺少卿萌猫神探李饼的故事切入盛唐时局，不仅有轻松幽默、诙谐有趣的大理寺日常，更将盛世大唐四海文化兼容并包的特点融入作品；

《雾山五行》预告

　　国风热血番剧《雾山五行》则讲述了拥有金木水火土五行元素力量的少年，为对抗在山村掀起血雨腥风的各界妖兽，展开不懈战斗的故事，动作场面酣畅。

　　在试映会现场，好传动画CEO尚游向观众表示了感谢，更表示会继续“扎扎实实搞创作，作品上面见真章”，为观众带来更好的作品。



　　不论是从细节上多重考究，力图还原盛唐风貌的悬疑探案番剧《大理寺日志》，还是与六道无鱼动画工作室联合制作的，极具传统水墨风意境，结合五行国术冷兵器对战铿锵有力的《雾山五行》，两部高质量动画番剧扎实有料，带来与众不同的国风视听。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大理寺日志 雾山五行 大护法
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