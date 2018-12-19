《大理寺日志》和《雾山五行》两部国产番剧举办试映会，同时曝光多张剧照。两部作品将于2019年上线。





























盛唐探案国风番剧《大理寺日志》改编自RC同名漫画，围绕大理寺少卿萌猫神探李饼的故事切入盛唐时局，不仅有轻松幽默、诙谐有趣的大理寺日常，更将盛世大唐四海文化兼容并包的特点融入作品；





《雾山五行》预告 国风热血番剧《雾山五行》则讲述了拥有金木水火土五行元素力量的少年，为对抗在山村掀起血雨腥风的各界妖兽，展开不懈战斗的故事，动作场面酣畅。





在试映会现场，好传动画CEO尚游向观众表示了感谢，更表示会继续“扎扎实实搞创作，作品上面见真章”，为观众带来更好的作品。











不论是从细节上多重考究，力图还原盛唐风貌的悬疑探案番剧《大理寺日志》，还是与六道无鱼动画工作室联合制作的，极具传统水墨风意境，结合五行国术冷兵器对战铿锵有力的《雾山五行》，两部高质量动画番剧扎实有料，带来与众不同的国风视听。