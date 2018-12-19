AMC、BBC联合出品的《女鼓手》和HBO的《我的天才女友》成为11月的口碑王，茱莉亚·罗伯茨主演美剧《归途》评价两极。

《我的天才女友》海报 姜还是老的辣。这里的“老姜”指的是HBO。 姜还是老的辣。这里的“老姜”指的是HBO。



















《毒枭：墨西哥》海报

通常当好莱坞进入11月，奥斯卡的征途也又将开始，但今年一个巨大的不同是：好莱坞影视工业创造的杰作似乎不止出现在电影业，类似《我的天才女友》、《毒枭：墨西哥》这样的剧集，无论从任何意义上都完全够得上奥斯卡级的标准，阻挡它们赢得奥斯卡唯一的阻碍是：它们是电视剧。





但游戏规则显然改变了。当YouTube和Facebook这样的新玩家都开始不断涌入原创剧赛道，美剧也进入了自己的“奥斯卡”时代。





美国时间11月1日—11月30日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）







即使是奥斯卡影帝后，拍美剧也不是稳赢





《归途》海报 由于Amazon这种高级玩家的加入，朱莉娅·罗伯茨这样的大牌明星才更容易出现在《归途》这样的美剧中。





这部奥斯卡影后首次出演的剧集原本是整个11月最热门的电视剧。亚马逊的宣传非常卖力，并将这部剧集视作年度重头剧，但在剧集遭遇口碑争议后，奥斯卡影后能够发挥的作用都要打上不少折扣。





剧集的出人意料，某种程度上是因为罗伯茨在电影市场上是一个以稳健著称的老牌明星，从《风月俏佳人》的成功将她碰上好莱坞一线明星宝座开始，她主演的大多数是好莱坞主流电影，即使为她摘得奥斯卡影后的《永不妥协》也是奥斯卡风格的剧情片，因此《归途》可能给了很多人“这是一部主流悬疑类型剧”的错觉。









喜欢的盛赞山姆·艾斯梅尔镜头语言、配乐、剪辑、音效、叙事设置充满高级感，不喜欢的说一个90分钟足够说完的故事为什么要拖10集。





《归途》剧照 同样引发争议的还有罗伯茨的颜值。





罗伯茨在剧中饰演的是一位“归途”项目的社工，这个项目旨在帮助退伍军人回归平民生活，但其实真实身份另有乾坤，罗伯茨在剧中的演技依然十分稳健，甚至可以说用自己的演技留住了许多观众，但对许多看剧只为舔屏的观众来说，山姆·艾斯梅尔毫无遮掩的镜头却成为了摧毁观众幻想的大杀器。





尽管《风月俏佳人》已经过去28年了，罗伯茨自己也说“这不是50岁该有的样子吗？”但观众就是如此无情的动物：自古美人如名将，不许人间见白头。





但观众对于影帝的老去显然宽容的多。









事实证明几位大牌完全没令观众失望，这部很容易令人想起英剧《极品基老伴》的聚集老年人的剧集，充满了对生活、表演、爱情、亲情的思考，但所有的思考都被包裹进两位老人充满睿智的斗嘴里，只是相比《极品基老伴》，剧集的基调更加落寞，情感也更悲凉。





这样的剧集绝对难以成为爆款，但却赢得了评论界压倒性的好评，就像本月另一部HBO的佳作一样，它同样引发了剧评人这样的感叹：这样的剧集理应拿去竞争奥斯卡。





如果将迈克尔·道格拉斯在Netflix，以及朱莉娅·罗伯茨在Amazon主演的这两部剧集连在一起看，它显然预示着一个趋势：越来越多的好莱坞影帝后级的人物将与流媒体一起，打造出更多破格的剧集。





仅就这一轮而言，迈克尔·道格拉斯赢了。



