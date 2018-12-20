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2018-12-20 08:00:12 来源：Mtime时光网

引言

大器晚成？四十多岁还不算太晚

念念不忘必有回响

“幕后到幕前，不只一字的差距”

宁在一思进莫在一思停

“做了主角一样要卖力气、冒险”

在接受时光网专访的过程中，当被问到“你算一个大器晚成的演员吗？”张晋犹豫了一下，给出否定的回答：“如果大器晚成是指年龄的话，我觉得还行，男人四十多岁也还不算太晚。”
      时光网讯 2018年还有不到两周就要结束了。年关岁末之际，演员张晋应该感到几分欣慰，甚至激动。对于他来说，一个属于2018年的小目标即将压哨实现——他主演的电影《叶问外传：张天志》本周五上映，在这部电影中，他是无可争议的男主角。


《叶问外传：张天志》剧照

      和李连杰、吴京等动作明星的经历相似，张晋同样自幼习武，在国内的武术比赛中成绩斐然，退役后转战电影行业。不同之处在于，从幕后走到台前，从配角走到主角，张晋花费的时间要比许多同行长很多。

      张晋1974年生人，9岁开始习武，11岁入选四川少年武术队，19岁获得全运会八卦掌、枪、剑金牌，21岁获得国家武英级运动员的称号。在做武术运动员期间，张晋可谓顺风顺水。但生活的顺遂无法掩饰训练的乏味。张晋始终无法忘记，自己最初是因为喜欢功夫电影才选择习武的。

      1998年，张晋退役。他放弃了做武术教练的机会，加入袁和平的“袁家班”，改行做武替、武术指导，“去寻找自己的梦”。从此开始了漫长的幕后、配角生涯。


《叶问3》剧照

      2015年的电影《叶问3》中，张天志（张晋饰）是叶问（甄子丹饰）要面对的通关Boss，而两位演员其实多年前就已经有交集。2002年，张艺谋导演的电影《英雄》中，甄子丹饰演大侠“长空”，张晋则是当时甄子丹的“专替”。

      从不露脸的替身，到惺惺相惜的对手，张晋用了十几年的时间终于为自己挣到今天的位置。用张晋自己的话讲：“电影里很多东西是我用命拼回来的。”

      张晋不只曾出现在《英雄》的幕后班底中，他还曾在《卧虎藏龙》中担任章子怡、杨紫琼的替身，为《霹雳娇娃2》和本·阿弗莱克主演的《超胆侠》担任武术指导。作为演员，张晋曾出演过《萧十一郎》、《水月洞天》、《爱情维修站》等影视作品。很多年里，张晋只能拿到一些“小孩、跟班或者别人的弟弟”这类的角色，很难给观众留下多少印象。


《一代宗师》剧照

      “念念不忘，必有回响。”

      这句话是电影《一代宗师》中最为人津津乐道的台词，而《一代宗师》正是张晋表演生涯的转折点。他凭借这部电影中“马三儿”的角色获得香港电影金像奖最佳男配角奖。从前别人介绍他，常说他是“蔡少芬的先生”，《一代宗师》之后，演员张晋在观众心中的形象逐渐清晰起来。

      “为什么武术叫功夫？功夫其实就是时间。”

      “马三儿”之后，张晋代表性的角色一个个涌现：《杀破狼2》饰演黑心监狱长高晋，结尾大战中一个抱臂凌空闪躲，瞬间盖过吴京和托尼·贾的风头；《叶问3》中出演咏春拳的另一位传人张天志，一度撼动叶问咏春正宗的地位；《狂兽》饰演热血警探西狗，首挑大梁的张晋不讲废话，浑身煞气打满100分钟，让影迷过足眼瘾……

      在《叶问外传：张天志》中，张晋的角色进入片名，“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔、托尼·贾、杨紫琼等动作明星都来给他配戏。习武超过30年，在电影行业熬了近20年，可以说张晋的功夫早就成了，也可以说他的“功夫”终于成了。


张晋接受时光网专访

      在接受时光网专访的过程中，当被问到“你算一个大器晚成的演员吗？”张晋犹豫了一下，给出了否定的回答：“如果大器晚成是指年龄的话，我觉得还行，男人四十多岁也还不算太晚。如果指心态的话，我觉得更不算大器晚成了，我现在还有很多东西都不会呢。”

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：羊羊 关键词： 叶问外传：张天志 张晋 时光对话

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张晋

张晋

Max Zhang

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

叶问外传：张天志

叶问外传：张天志 (2018)

6.5

导演：袁和平

主演：张晋

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