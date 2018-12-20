在接受时光网专访的过程中，当被问到“你算一个大器晚成的演员吗？”张晋犹豫了一下，给出否定的回答：“如果大器晚成是指年龄的话，我觉得还行，男人四十多岁也还不算太晚。”







《叶问外传：张天志》剧照





和李连杰、吴京等动作明星的经历相似，张晋同样自幼习武，在国内的武术比赛中成绩斐然，退役后转战电影行业。不同之处在于，从幕后走到台前，从配角走到主角，张晋花费的时间要比许多同行长很多。





张晋1974年生人，9岁开始习武，11岁入选四川少年武术队，19岁获得全运会八卦掌、枪、剑金牌，21岁获得国家武英级运动员的称号。在做武术运动员期间，张晋可谓顺风顺水。但生活的顺遂无法掩饰训练的乏味。张晋始终无法忘记，自己最初是因为喜欢功夫电影才选择习武的。





1998年，张晋退役。他放弃了做武术教练的机会，加入袁和平的“袁家班”，改行做武替、武术指导，“去寻找自己的梦”。从此开始了漫长的幕后、配角生涯。







《叶问3》剧照





2015年的电影《叶问3》中，张天志（张晋饰）是叶问（甄子丹饰）要面对的通关Boss，而两位演员其实多年前就已经有交集。2002年，张艺谋导演的电影《英雄》中，甄子丹饰演大侠“长空”，张晋则是当时甄子丹的“专替”。





从不露脸的替身，到惺惺相惜的对手，张晋用了十几年的时间终于为自己挣到今天的位置。用张晋自己的话讲：“电影里很多东西是我用命拼回来的。”





张晋不只曾出现在《英雄》的幕后班底中，他还曾在《卧虎藏龙》中担任章子怡、杨紫琼的替身，为《霹雳娇娃2》和本·阿弗莱克主演的《超胆侠》担任武术指导。作为演员，张晋曾出演过《萧十一郎》、《水月洞天》、《爱情维修站》等影视作品。很多年里，张晋只能拿到一些“小孩、跟班或者别人的弟弟”这类的角色，很难给观众留下多少印象。







《一代宗师》剧照





“念念不忘，必有回响。”





这句话是电影《一代宗师》中最为人津津乐道的台词，而《一代宗师》正是张晋表演生涯的转折点。他凭借这部电影中“马三儿”的角色获得香港电影金像奖最佳男配角奖。从前别人介绍他，常说他是“蔡少芬的先生”，《一代宗师》之后，演员张晋在观众心中的形象逐渐清晰起来。





“为什么武术叫功夫？功夫其实就是时间。”





“马三儿”之后，张晋代表性的角色一个个涌现：《杀破狼2》饰演黑心监狱长高晋，结尾大战中一个抱臂凌空闪躲，瞬间盖过吴京和托尼·贾的风头；《叶问3》中出演咏春拳的另一位传人张天志，一度撼动叶问咏春正宗的地位；《狂兽》饰演热血警探西狗，首挑大梁的张晋不讲废话，浑身煞气打满100分钟，让影迷过足眼瘾……





在《叶问外传：张天志》中，张晋的角色进入片名，“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔、托尼·贾、杨紫琼等动作明星都来给他配戏。习武超过30年，在电影行业熬了近20年，可以说张晋的功夫早就成了，也可以说他的“功夫”终于成了。







张晋接受时光网专访





在接受时光网专访的过程中，当被问到“你算一个大器晚成的演员吗？”张晋犹豫了一下，给出了否定的回答：“如果大器晚成是指年龄的话，我觉得还行，男人四十多岁也还不算太晚。如果指心态的话，我觉得更不算大器晚成了，我现在还有很多东西都不会呢。”