电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》是正午阳光影业继《琅琊榜》之后，再次涉足“古装”领域，倾力打造的一部现实主义古代社会家庭题材大剧。

《知否知否应是绿肥红瘦》12月25日开播









YouTube中剧独播、香港地区、台湾地区、马来西亚、新加坡同步播出。“人物态度版”剧照和群像海报分别通过几句简短的台词和各异的神态表情展现出了剧中人物的不同性格，引人好奇。

电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》自立项以来，热门IP加上正午阳光的品质保证已经收获了极高关注度，再加上一众颜值实力俱佳演员的加入更是让网友的期待又上一层楼，纷纷表示“演员演技在线”并且“角色与演员很贴合”，剧集尚未播出官方微博就已经收获了100w粉丝，热度居高不下。在此次发布的片花中，赵丽颖和冯绍峰饰演的盛明兰和顾廷烨互动自然有趣，明兰“放牛耕田也不会嫁给你”的孩子气让人忍俊不禁。两人感情逐渐升温后，明兰的撒娇可爱满分，二叔“我一辈子都输给你”的顾氏情话更是让人心生暖意，不禁更加期待两人的婚后日常。

从大户府邸到街头瓦巷，从马球草场到私塾课堂，“琴瑟”版片花让剧中呈现的古代生活画卷初露端倪。片花中无论是家长和老师对孩子的关心和教育，还是姐妹之间互相不服气的小心思，又或者是闺蜜间对未来夫婿的猜测以及夫妻之间软软糯糯的小情趣，都充满了浓浓的烟火气。据悉，为了能够更接近古人的日常生活，拍摄过程中导演从来不轻易喊卡，努力呈现演员在戏中最真实放松的状态，这样“生活化”的处理让观众倍感亲切，也更容易与剧中人物产生共鸣。







































































电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》是正午阳光影业继《琅琊榜》之后，再次涉足“古装”领域，倾力打造的一部现实主义古代社会家庭题材大剧。剧集通过对几个家族中的人物、家庭关系、家族之间人情往来的描摹，展现了中国绵延至今的浓厚家庭观念。此外，剧集也秉承了正午阳光团队一贯精耕细作的传统，辗转横店、嘉兴、新昌、无锡四地完成拍摄，历时208天打造了精美的士族府第，捕捉到了风光优美的江南园林，力求为观众呈现一部精品现实主义古装大剧。





人间是非，家族牵绊，儿女情长。12月25日锁定湖南卫视金鹰独播剧场，关注爱奇艺、腾讯视频、优酷，电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》浓情上映，YouTube中剧独播、香港地区、台湾地区、马来西亚、新加坡同步播出。