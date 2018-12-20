网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"星战爸爸"登顶"福布斯"全美名人富豪榜

史蒂文斯皮尔伯格第二 凯莉詹娜首次上榜

2018-12-20 21:09:36 来源：Mtime时光网

《福布斯》日前公布了最新统计的美国名人富豪榜，乔治·卢卡斯和史蒂文·斯皮尔伯格占据前两位。


　　时光网讯 《福布斯》公布了最新统计的美国名人富豪榜。乔治·卢卡斯以54亿美元高居榜首，2012年迪士尼以40.5亿美元收购卢卡斯影业占据了这一数额的很大一部分。

　　史蒂文·斯皮尔伯格以37亿美元位列第二，今年《头号玩家》的票房成功帮助他获得了“百亿导演”称号。脱口秀主持人奥普拉·温弗里以28亿美元上榜第三。

　　排名第四的迈克尔·乔丹以4亿美元的净资产增长名次较此前攀升至第四位。这些收入来源于他在运动鞋和夏洛特黄蜂队的股权获益。


斯皮尔伯格导演

　　曾经参演《瞒天过海：美人计》的年仅 21岁的凯莉·詹娜首次登上榜单，以9亿美元排名第五、其收入来源于真人秀合约，美妆代言。与之并列第 5 的 Jay Z则主要依赖他的香槟事业，以及他在自己的娱乐厂牌Roc Nation和流媒体Tidal中所持有的股份。

　　魔术师大卫·科波菲尔德以8.75亿美元排名第七，另一位说唱歌手Diddy排名第八。奥尔夫球选手泰格·伍兹和惊悚推理小说作家詹姆斯·帕特森并列第九位。

全美名人富豪榜top10：

1、乔治·卢卡斯 54亿美元
2、史蒂文·斯皮尔伯格 37亿
3、奥普拉·温弗瑞 28亿
4、迈克尔·乔丹 17亿
5、凯莉·詹娜 9亿
5、Jay-Z 9亿
7、大卫·科波菲尔德 8.75亿
8、Diddy 8.25亿
9、泰格·伍兹 8亿
9、詹姆斯·帕特森 8亿

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乔治·卢卡斯 斯皮尔伯格 福布斯
关注时光网微信

相关电影/影人

乔治·卢卡斯

乔治·卢卡斯

George Lucas

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

史蒂文·斯皮尔伯格

史蒂文·斯皮尔伯格

Steven Spielberg

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

头号玩家

头号玩家 (2018)

8.2

导演：史蒂文·斯皮尔..

主演：泰尔·谢里丹

在线播放

奥普拉·温弗里

奥普拉·温弗里

Oprah Winfrey

职业：制作人

查看影人作品  >

迈克尔·乔丹

迈克尔·乔丹

Michael Jordan

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

88个!最强《蜘蛛侠：平行宇宙》彩蛋全解析

除了六个蜘蛛侠，还更多有趣细节

准备好了吗？时光君就为你盘点银幕内外你必须知道的《蜘..
3

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
4

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
5

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？

查看更多