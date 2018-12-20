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《福布斯》公布了最新统计的美国名人富豪榜。乔治·卢卡斯
以54亿美元高居榜首，2012年迪士尼以40.5亿美元收购卢卡斯影业占据了这一数额的很大一部分。
排名第四的迈克尔·乔丹
以4亿美元的净资产增长名次较此前攀升至第四位。这些收入来源于他在运动鞋和夏洛特黄蜂队的股权获益。
斯皮尔伯格导演
曾经参演《瞒天过海：美人计》的年仅 21岁的凯莉·詹娜首次登上榜单，以9亿美元排名第五、其收入来源于真人秀合约，美妆代言。与之并列第 5 的 Jay Z则主要依赖他的香槟事业，以及他在自己的娱乐厂牌Roc Nation和流媒体Tidal中所持有的股份。
魔术师大卫·科波菲尔德以8.75亿美元排名第七，另一位说唱歌手Diddy排名第八。奥尔夫球选手泰格·伍兹和惊悚推理小说作家詹姆斯·帕特森并列第九位。
全美名人富豪榜top10：
1、乔治·卢卡斯 54亿美元
2、史蒂文·斯皮尔伯格 37亿
3、奥普拉·温弗瑞 28亿
4、迈克尔·乔丹 17亿
5、凯莉·詹娜 9亿
5、Jay-Z 9亿
7、大卫·科波菲尔德 8.75亿
8、Diddy 8.25亿
9、泰格·伍兹 8亿
9、詹姆斯·帕特森 8亿