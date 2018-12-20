《福布斯》日前公布了最新统计的美国名人富豪榜，乔治·卢卡斯和史蒂文·斯皮尔伯格占据前两位。























斯皮尔伯格导演





曾经参演《瞒天过海：美人计》的年仅 21岁的凯莉·詹娜首次登上榜单，以9亿美元排名第五、其收入来源于真人秀合约，美妆代言。与之并列第 5 的 Jay Z则主要依赖他的香槟事业，以及他在自己的娱乐厂牌Roc Nation和流媒体Tidal中所持有的股份。





魔术师大卫·科波菲尔德以8.75亿美元排名第七，另一位说唱歌手Diddy排名第八。奥尔夫球选手泰格·伍兹和惊悚推理小说作家詹姆斯·帕特森并列第九位。





全美名人富豪榜top10：





1、乔治·卢卡斯 54亿美元

2、史蒂文·斯皮尔伯格 37亿

3、奥普拉·温弗瑞 28亿

4、迈克尔·乔丹 17亿

5、凯莉·詹娜 9亿

5、Jay-Z 9亿

7、大卫·科波菲尔德 8.75亿

8、Diddy 8.25亿

9、泰格·伍兹 8亿

9、詹姆斯·帕特森 8亿



