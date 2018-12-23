《柯明斯基理论》为我们带来了一场有关友情和年岁的极其动人、有趣的故事。



迈克尔·道格拉斯、艾伦·阿金联袂出演《柯明斯基理论》















妻子过世前，委托桑迪照顾丈夫















桑迪与自己的表演课学生谈起了恋爱





但是我非常喜欢《柯明斯基理论》，也许是因为这部剧和查克·罗瑞以往的作品有很大的不同。这是一部单镜头喜剧，它的镜头更像是来自电影而不是电视剧，而且并不会有笑声音轨伴随着搞笑的情节响起。事实上，这部剧对于其中的喜剧情节，尽可能地以剧情类型的方式去处理，而不是不断强调它情景喜剧式的笑点。不同于罗瑞其他作品，《柯明斯基理论》是一部非常成熟，也适合成年人去看的剧集。





它所涉及的话题都是面向年纪更大的观众的，这让人感到耳目一新，即使是对还没有跨入老年的观众来说，也会有很强烈的共鸣。同时，我还很喜欢剧集通过两个老年人主角，来呈现周遭世界的变化，由于科技和“政治正确”文化的影响，我们所处的2018年正在飞速地发展和改变。在最开始的几集中，《柯明斯基理论》的故事分成两条线索。







诺曼与药物成瘾的女儿菲比住在了一起





一条是桑迪帮助诺曼走出妻子去世的悲痛，另一条是桑迪的表演课，显然，这条线索对我来说远没有前者有趣。但是随着剧集的推进，表演课标成了一个非常绝妙的场景，它被用来探索2018年，年轻人和老年人之间的差别和代沟，同时也给我们的角色提供了能够抒发情绪的空间。剧集的配角表现也非常突出，包括饰演桑迪学生们的演员，他们为这部剧带来很多幽默的时刻。

















《柯明斯基理论》最大的看点，还是桑迪和诺曼之间的友谊，以及迈克尔·道格拉斯和艾伦·阿金的强大演技。道格拉斯和阿金在一起的时候，拥有让人难以置信的化学反应，我很难相信他们之前从没有合作过。两位演员都非常适合他们各自的角色，道格拉斯饰演的桑迪，是一个思想自由的情圣，而阿金饰演的诺曼，是一个古怪暴躁却专一的丈夫，这两个角色的原型，分别对应着他们以往演艺生涯中塑造的形象。







两位演员间拥有难以想象的化学反应





两位演员借由他们的角色所建立的充满情感的关系是整部剧的核心，也让这部剧受到不同年龄阶段的观众的喜爱，并且引发他们的共鸣。总的说来，《柯明斯基理论》是一部有趣，动人的剧集，两位名垂影史的重量级演员为我们带来了情感充沛的表演。也许查克·罗瑞之前的粉丝在一开始会对这部剧感到失望，毕竟它和罗瑞以往的作品有很大的不同，但是我强烈希望粉丝们可以看完整部剧，因为它和我们当下所有的电视剧完全不一样！





《柯明斯基理论》其它媒体剧评





《滚石》：





Netflix这部有关老年人的、充满魅力的美剧《柯明斯基理论》的第三集中，迈克尔·道格拉斯在他约会的女人家门口的灌木里撒了一泡尿。对于那些对身体越发失去控制的老年人来说，这一幕并非一个简单的笑话。（后来，道格拉斯告诉一个朋友，“昨天我跟一个女人亲吻着道了晚安，然后在她家树丛了撒了尿。）这个笑话以及所有关于道格拉斯尿流细缓的笑话——





海报 年老的屈辱，使人们对此感同身受。道格拉斯饰演的桑迪是一个上了年纪的演员，他在好莱坞从来没有得到足够多的荣誉，如今只能教人表演。艾伦·阿金饰演桑迪长期的经纪人和朋友诺曼，在他妻子Eileen死后对桑迪格外依赖。“我们是船上的乘客，而船在缓慢地下沉。”诺曼在剧中说道。 包括丹尼·德维托饰演的医生替他做直肠检查的情节，都呈现出《柯明斯基理论》的主题——。道格拉斯饰演的桑迪是一个上了年纪的演员，他在好莱坞从来没有得到足够多的荣誉，如今只能教人表演。艾伦·阿金饰演桑迪长期的经纪人和朋友诺曼，在他妻子Eileen死后对桑迪格外依赖。“我们是船上的乘客，而船在缓慢地下沉。”诺曼在剧中说道。









《好莱坞报道者》：















1985年影片《茧》





也许还是会有电影愿意雇佣他们去拍一些抢劫银行的戏份，或者他们其中一个人要面临突如其来的死亡的戏份。《柯明斯基理论》中肯定存在一些不可避免的死亡可能性，但是这也让整个故事看上去悲喜参半，至少它能让我们看到一段男人之间的长久友谊，关于表演的理论，以及道格拉斯不规律的尿流。我很肯定老年人看这部时会有完全不同的观感，但是即使你还年轻，你还是希望可以看到道格拉斯和阿金去解决这些生活中的问题。





Variety:





与时俱进是一件很难的事情，这是剧集《柯明斯基理论》其中一个主题，这部由迈克尔·道格拉斯主演的喜剧，讲述了他饰演的表演课老师与年轻学生间的认知差异。道格拉斯饰演的桑迪，从早年的好莱坞电影演员变成了老师，他发现自己正在思考他所面临的，以及他周遭的世界的改变。在一整季里，他充满气概地拒绝接受那个不断变化的世界。







《同妻俱乐部》告诉我们，两位老戏骨的搭档比什么都值









这看上去很有趣，但同时充满着不尊重。剧集认为文化剽窃只是年轻人的问题，他们手中握有大把的时间；桑迪从来没有理由去思考自己的身份，更不用说去思考这个问题了。”







表演课





CNN:





《柯明斯基理论》表面上来看，是一出好莱坞制作的有关好莱坞的作品，但是事实上，这部由迈克尔·道格拉斯和艾伦·阿金主演，《生活大爆炸》制作人查克·罗瑞创作的Netflix喜剧，讲述了两个具有普世意义的主题：友情和衰老。在这方面，剧集被印证是令人愉悦的。在这部拥有八集的美剧里，桑迪和诺曼要处理伴随着衰老而来的所有问题，从死亡，到疑似前列腺癌的虚惊。











