迈克尔·道格拉斯、艾伦·阿金联袂出演《柯明斯基理论》
凭借他们的精彩演技，《柯明斯基理论》为我们带来了一场有关友情和年岁的极其动人、有趣的故事。本剧聚焦一位过气演员桑迪·柯明斯基（迈克尔·道格拉斯 饰演）展开，桑迪当下的工作是和他并不亲密的女儿明迪（莎拉·贝克
饰演），一共教授表演课程。艾伦·阿金饰演的诺曼，是桑迪最好的朋友和长期的经纪人，在剧集一开始没多久，和他生活了46年的妻子Eileen（苏珊·沙利文
饰演）生病离世。
妻子过世前，委托桑迪照顾丈夫
在去世前，Eileen委托桑迪在她死后照顾好她的丈夫。桑迪尽可能地关照诺曼，但同时他也要解决自己的一系列问题，比如他被检查出患有前列腺肥大，比如他税款没有缴够，事业也毫无起色，年纪还越来越大，以及他又和自己的表演课学生丽萨（南希·特拉维斯
饰演）谈起了恋爱。同时，诺曼药物成瘾的女儿菲比（丽莎·艾德尔斯汀
饰演）也搬回家和父亲住在了一起。
他还向桑迪承认，自己一直在和亡妻的灵魂对话。两个老男人都认为自己的人生差不多到头了，但是他们慢慢发现，还有彼此可以相互陪伴。首先我要澄清的是，我一向不是很喜欢多镜头、自带笑声的喜剧，不过当下美剧就流行这类喜剧模式，而且让查克·罗瑞打响名气的《生活大爆炸》
和《好汉两个半》
都属于这一类型。
桑迪与自己的表演课学生谈起了恋爱
但是我非常喜欢《柯明斯基理论》，也许是因为这部剧和查克·罗瑞以往的作品有很大的不同。这是一部单镜头喜剧，它的镜头更像是来自电影而不是电视剧，而且并不会有笑声音轨伴随着搞笑的情节响起。事实上，这部剧对于其中的喜剧情节，尽可能地以剧情类型的方式去处理，而不是不断强调它情景喜剧式的笑点。不同于罗瑞其他作品，《柯明斯基理论》是一部非常成熟，也适合成年人去看的剧集。
它所涉及的话题都是面向年纪更大的观众的，这让人感到耳目一新，即使是对还没有跨入老年的观众来说，也会有很强烈的共鸣。同时，我还很喜欢剧集通过两个老年人主角，来呈现周遭世界的变化，由于科技和“政治正确”文化的影响，我们所处的2018年正在飞速地发展和改变。在最开始的几集中，《柯明斯基理论》的故事分成两条线索。
诺曼与药物成瘾的女儿菲比住在了一起
一条是桑迪帮助诺曼走出妻子去世的悲痛，另一条是桑迪的表演课，显然，这条线索对我来说远没有前者有趣。但是随着剧集的推进，表演课标成了一个非常绝妙的场景，它被用来探索2018年，年轻人和老年人之间的差别和代沟，同时也给我们的角色提供了能够抒发情绪的空间。剧集的配角表现也非常突出，包括饰演桑迪学生们的演员，他们为这部剧带来很多幽默的时刻。
而资深演员苏珊·沙利文
才是全剧最亮眼的演员，她饰演的Eileen只要一出场，就是画面中的焦点。她富有魅力、风趣幽默，极具感染力，这足以称得上是她漫长表演生涯中最棒的一次塑造。遗憾的是，《柯明斯基理论》中唯一一个让我感到有些失望的是菲比。这个由丽莎·艾德尔斯汀饰演的角色对药物拥有严重依赖，只是她的塑造看上去不太可信。我认为她的表演有些牵强，甚至在整部剧里看来没有存在的必要。
《柯明斯基理论》最大的看点，还是桑迪和诺曼之间的友谊，以及迈克尔·道格拉斯和艾伦·阿金的强大演技。道格拉斯和阿金在一起的时候，拥有让人难以置信的化学反应，我很难相信他们之前从没有合作过。两位演员都非常适合他们各自的角色，道格拉斯饰演的桑迪，是一个思想自由的情圣，而阿金饰演的诺曼，是一个古怪暴躁却专一的丈夫，这两个角色的原型，分别对应着他们以往演艺生涯中塑造的形象。
两位演员间拥有难以想象的化学反应
两位演员借由他们的角色所建立的充满情感的关系是整部剧的核心，也让这部剧受到不同年龄阶段的观众的喜爱，并且引发他们的共鸣。总的说来，《柯明斯基理论》是一部有趣，动人的剧集，两位名垂影史的重量级演员为我们带来了情感充沛的表演。也许查克·罗瑞之前的粉丝在一开始会对这部剧感到失望，毕竟它和罗瑞以往的作品有很大的不同，但是我强烈希望粉丝们可以看完整部剧，因为它和我们当下所有的电视剧完全不一样！
《柯明斯基理论》其它媒体剧评
《滚石》：
Netflix这部有关老年人的、充满魅力的美剧《柯明斯基理论》的第三集中，迈克尔·道格拉斯在他约会的女人家门口的灌木里撒了一泡尿。对于那些对身体越发失去控制的老年人来说，这一幕并非一个简单的笑话。（后来，道格拉斯告诉一个朋友，“昨天我跟一个女人亲吻着道了晚安，然后在她家树丛了撒了尿。）这个笑话以及所有关于道格拉斯尿流细缓的笑话——
包括丹尼·德维托饰演的医生替他做直肠检查的情节，都呈现出《柯明斯基理论》的主题——年老的屈辱，使人们对此感同身受
。道格拉斯饰演的桑迪是一个上了年纪的演员，他在好莱坞从来没有得到足够多的荣誉，如今只能教人表演。艾伦·阿金饰演桑迪长期的经纪人和朋友诺曼，在他妻子Eileen死后对桑迪格外依赖。“我们是船上的乘客，而船在缓慢地下沉。”诺曼在剧中说道。
这是一个充满智慧却非常悲伤的想法，但后来桑迪解释说，如果他笑的太厉害，他可能会情不自禁地失控（失禁）。这句话中包含了情感与粪便学，悲伤与幽默的平衡，这也是剧集的狡黠所在。剧中两位奥斯卡影帝和情景喜剧大咖查克·罗瑞达成了完美的合作，罗瑞之前凭借《好汉两个半》
和《生活大爆炸》
为人熟知，他此前还拥有丰富的喜剧创作经验，他熟悉喜剧包袱怎么抖，能让观众从角色艰难的处境下摆脱出来，但同时悲惨处境所包含的黑暗，又能给喜剧包袱带来更重的内涵
。”
《好莱坞报道者》：
迈克尔·道格拉斯和艾伦·阿金，在查克·罗瑞最近一部大获成功的Netflix喜剧中，成为了最耀眼的存在。这部剧糅合了很多有关衰老的笑话，同时对年老这一话题引发了一些相对严肃的思考
。在《柯明斯基理论》一个微小但非常有力的情节中，艾伦·阿金饰演的诺曼正在看《茧》
的大结局，他震惊地意识到，在距离第一次看完这部电影的几十年后，他对影片的结尾变得更加情绪化了。
“当你进入衰老了之后，意味着所有一切都不一样了！
”诺曼向他最好的朋友，迈克尔·道格拉斯饰演的桑迪倾诉道。Netflix已经从《同妻俱乐部》
中学到，一对演技泰斗建立起的搭档所具有的诱惑，足以对抗一些惯常的认知
，比如打造一部电影或者电视剧系列必须要启用一定年龄内的演员。超过70岁的男演员并不像70岁以上的女演员那么有特点，但是道格拉斯和阿金这对组合在好莱坞还是意味着无限可能。
1985年影片《茧》
也许还是会有电影愿意雇佣他们去拍一些抢劫银行的戏份，或者他们其中一个人要面临突如其来的死亡的戏份。《柯明斯基理论》中肯定存在一些不可避免的死亡可能性，但是这也让整个故事看上去悲喜参半，至少它能让我们看到一段男人之间的长久友谊，关于表演的理论，以及道格拉斯不规律的尿流。我很肯定老年人看这部时会有完全不同的观感，但是即使你还年轻，你还是希望可以看到道格拉斯和阿金去解决这些生活中的问题。
Variety:
与时俱进是一件很难的事情，这是剧集《柯明斯基理论》其中一个主题，这部由迈克尔·道格拉斯主演的喜剧，讲述了他饰演的表演课老师与年轻学生间的认知差异。道格拉斯饰演的桑迪，从早年的好莱坞电影演员变成了老师，他发现自己正在思考他所面临的，以及他周遭的世界的改变。在一整季里，他充满气概地拒绝接受那个不断变化的世界。
《同妻俱乐部》告诉我们，两位老戏骨的搭档比什么都值
剧集对好莱坞演员工作室的描绘——让人想到HBO之前的一部美剧《巴里》
——闪烁着来自一代有抱负的演员对世界的轻蔑
。桑迪的学生，相比梦想得到艺术上的成就，更愿意获得出演广告的机会，他们看上去只有在讨论哪个学生适合演哪个角色的时候才显得生动积极一些。一个白人学生表演了奥古斯特·威尔逊
在《Ma Rainey's Black Bottom》的独白，而班上的黑人女生通过《乐队男孩》
中桥段给予反击；
这看上去很有趣，但同时充满着不尊重。剧集认为文化剽窃只是年轻人的问题，他们手中握有大把的时间；桑迪从来没有理由去思考自己的身份，更不用说去思考这个问题了。”
表演课
CNN:
《柯明斯基理论》表面上来看，是一出好莱坞制作的有关好莱坞的作品，但是事实上，这部由迈克尔·道格拉斯和艾伦·阿金主演，《生活大爆炸》制作人查克·罗瑞创作的Netflix喜剧，讲述了两个具有普世意义的主题：友情和衰老。在这方面，剧集被印证是令人愉悦的。在这部拥有八集的美剧里，桑迪和诺曼要处理伴随着衰老而来的所有问题，从死亡，到疑似前列腺癌的虚惊。
作为一名表演课老师，桑迪被自己频繁跑厕所的需求吓到了。他的泌尿科医生讲了很多俏皮话，也抱怨了一些有关生活对老年人的残忍的话。罗瑞制作的这部剧集，并没有什么特别新鲜的东西。但就像Netflix其他有关衰老的剧集，比如《同妻俱乐部》，这部剧让人看到了不情愿老去，而不是优雅老去的有趣之处
。作为奖励，剧集为苏珊·沙利文
以及安·玛格丽特
这类资深演员提供了客串和配角的额机会。
剧中在笑声之中，拥有一些更加甜蜜，同时更加忧郁的镜头，这使得《柯明斯基理论》意味着一个非常重要的进步，它比查克·罗瑞第一部单镜头喜剧，凯西·贝茨
主演的《生活大麻烦》
有趣的多。让人愉快的是，这部剧不需要依靠谎言，或者糖衣包裹，就可以得到称赞。