Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm
据估计，詹妮弗·洛佩兹
以歌手身份共发行了8000万张专辑，在电影圈积累了29亿美元的票房收入，可以说是美国艺人跨越娱乐行业最成功的例子之一，尤其是在上世纪90年代末到新世纪初的六、七年这段时间里。她是第一位收入超过100万美元的拉丁裔女演员(1997年出演《塞琳娜》
)。
在过去几年里，洛佩兹的电影事业有所放缓，进一步拓宽了自己的演艺生涯，出演了电视剧《蓝海暮色》
，担任了《美国偶像》
和《舞蹈世界》两档综艺节目的评委。
不过，她的最新作品是电影《重塑人生》
，这是一部浪漫喜剧片，洛佩兹在片中饰演一个睿智的女人名叫玛雅，她原本被困在一份低收入的工作中，最终抓住机会实现了自己的职业抱负。
最近，时光网有机会在洛杉矶采访到了洛佩兹，谈论了她在这部电影中的工作，她的搭档瓦妮莎·哈金斯，她对娱乐产业现状的看法，最喜欢的一些喜剧电影，是否会考虑再婚等问题。
Mtime：你参与这个项目的核心原因是什么，你觉得自己和玛雅有哪些相似和不同之处? 詹妮弗·洛佩兹：
这个剧本当初引起了我的制作搭档的注意，这是她的主意。她找了一个作家，一起重写了这本书，这真的是为我量身打造的剧本。我们将玛雅设定为了来自皇后区的角色，因为我以前拍过布鲁克林区的片子了，但我们想让它成为纽约市的外区，让影片有一种《打工女郎》
的感觉。所以这是为我量身定制的剧本，我可以发挥、理解得很到位，让观众会真正的感同身受。
我很喜欢这个角色，因为我觉得如果我当初没有决定去当演员，没有做我现在正在做的一切，24岁的玛雅就是我最想成为的那种人。我会想象自己现在会是谁，我会留什么发型，我看起来是什么样子。这对我来说很有意义，而且让我很容易能融入角色。
然后这个角色的另一个重要部分是作为一个母亲，她失去了一个孩子，这种痛苦贯穿了每一个场景。我知道这会给这部电影奠定一种大部分浪漫喜剧所没有的基调，这也是它比典型的浪漫喜剧更情绪化的原因，这个故事很真实。
Mtime：影片中的女性体现了一种“街头智慧”有时比正规教育更重要的观念。你怎么看待这个想法？在某种程度上，你是否也觉得这与你自己的经历有关？
詹妮弗·洛佩兹:是的，我确实这么认为。我确实认为，当你一无所有地成长，当你没有上好学校的特权，当你的父母没有钱送你去很特别的地方时，它会给你一种意志力，一种动力，会给你一种不同的教养。就像我说的，这会让你变得更有斗志，在不同的方面也会变得更睿智。
在街头生活，你必须找到一条路去走，即使有时候是意味着要从后门溜进去。无论如何我也不会用这段经历来交换的，如果有人说我现在可以回到过去，可以上哈佛，而不是做我以前做过的事，我会告诉他没门儿，不可能。
Mtime：在你的生活中，维持友谊是一件多重要的事呢？不仅是与老朋友之间保持着友谊，也可能是在同行业中被你视为竞争对手的人。
詹妮弗·洛佩兹:我是一个很有竞争力的人，但是是对自己。我爱其他的艺术家，我爱其他的女人，我认为我生命中最珍惜的关系就是和我的女性朋友们，她们是我所拥有的最重要的关系。
我讨厌那种女人之间会互相掐架的刻板印象，因为我不认为那是真的。我们在生活的大部分时间里都在相互扶持，相互帮助，是我们生活中的女性帮助我们度过了难关。这是我的观点。
Mtime：你在很多方面都是白手起家的，有没有谁帮助你成为了现在的你呢？
詹妮弗·洛佩兹:老实说，我觉得是我妈妈。在我母亲成长的那个年代，女性正从20岁就结婚生子的传统角色中解放出来，她们这一代，你做的只有这些。她不想让我们这样，她想让我们出去工作。
她告诉我们，你可以做任何你想做的事，可以做任何一个男人拥有的工作，只要你努力。我们就是这样长大的。所以，如果要我说有谁让我走上了这条路，我会说是我的母亲。
Mtime：你很早就开始工作了，而且是不得不从舞蹈行业转行当演员。这种转变有多难？你是否必须与你认为不公平的那些成见或其他阻力作斗争？
詹妮弗·洛佩兹:是的。我认为即使在今天，拉丁裔在这个行业也面临着巨大的挑战。不过如今已经好多了，有更多的拉丁女演员取得了很大的成功，我很喜欢看到她们。但是我在20到25年前刚刚踏入这个行业的时候，感觉就像，“我们想要一个罗西·培瑞兹式的演员，就这样。”
大家对拉丁人有一种讽刺或着刻板的印象，他们没有考虑像我这样的人可以去演《婚礼策划者》
或《曼哈顿灰姑娘》
这样的电影。那是我必须突破的一块地方。我只想成为一个电影里的女孩，而不是一个是主角朋友的西班牙女孩，或者女仆，或者这个那个的，虽然在我最重要的一部电影里我确实扮演了一个女仆。
但是你懂我的意思吧？我想当主角，不管你是什么国籍。这是我所经历的某些界限的突破。对我来说，另一个突破是，在杂志和电影中有一种非常特殊的女性类型，她们通常是白人、高个子、大体型，而我不是那样的。所以这部电影也很像是怎样努力去以我自己的方式成为主角，即便我没有像她们一样。
Mtime：在你的职业生涯中，你演过不少喜剧。那你最喜欢的喜剧电影有哪些呢？
詹妮弗·洛佩兹:
我想我最喜欢的是《当哈利遇上莎莉》
，这是我的最爱之一。第二喜欢的可能是《甜心先生》
，我喜欢那些鼓舞人心、发自肺腑地让你笑让你哭的电影，这些是我喜欢的喜剧类型。
Mtime：如果你要重塑自己的人生，你会考虑再婚吗？
詹妮弗·洛佩兹:当然。我结过三次婚，其中两次都没有超过一年，感觉都不像是婚姻。但我和马克（马克·安东尼）结婚了10年，在这段婚姻结束前一起生活了7年，这段经历感觉还不错。虽然最终没有成功，但也没有破坏我对婚姻的憧憬。
我一直在想，可能是因为我的成长方式，当我爱上一个人的时候，我就结婚了，想要和他试着一起生活。我在这个过程中认识到其实不应该这样，婚姻需要更多的东西。你必须做出正确的选择，处理很多不同的事情。但这绝对没有破坏我对婚姻的看法，我喜欢和一个人一起变老，对其忠诚，对彼此宣布这一点——不是对世界，而是对彼此。
Mtime：我之前和瓦妮莎·哈金斯也聊过，她说，作为一名歌手兼演员，她被你的勤奋所打动，你觉得自己和瓦妮莎有哪些相似之处吗?
詹妮弗·洛佩兹:我最喜欢瓦妮莎的地方是，她的感情很饱满。我们有很多女演员来试演她的角色，我和她们一起读过剧本，说实话和她在一起搭戏真的很令人难以置信，她远远超过了我们所见过的任何人。她是个迷人的女孩，现在已经有了一份了不起的事业，还想继续唱歌跳舞，比现在走得更远，我相信她会成功的。
Mtime：最后一个问题，距离《战略高手》上映已经过去20年了。回顾一下，那部电影给你带来了什么样的回忆？作为一名演员，从那时起，你是如何改变的？
詹妮弗·洛佩兹:我只是觉得从那以后，我就像个女演员一样长大了。我很为我当时在那部电影中的工作感到自豪。但我不知道，我现在竟然是一个如此不同的人，如此不同于我当时的样子。很明显，从那以后我有了孩子，经历了离婚，很多事情改变了我的生活方式，改变了我的思维方式，改变了我的情绪，也改变了我对世界的理解。
而这一切都让我成为了一个更好的演员，可以更多地了解人们的行为。关于这部电影的具体记忆，不知什么原因，我清楚地记得在监狱和后备箱的场景，刚才你说《战略高手》
的那一刻，这是我脑海中浮现的第一件事，拍那个场景的事情，我拿着猎枪，然后被扔进了车里，还有后备箱的场景，我们在一个晚上里拍完了这些所有的。