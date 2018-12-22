独家专访《重塑人生》主演詹妮弗·洛佩兹，她表示很喜欢新片的角色，“这是为我量身定制的剧本”，母亲的激励才让她走上明星路。







Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm

















最近，时光网有机会在洛杉矶采访到了洛佩兹，谈论了她在这部电影中的工作，她的搭档瓦妮莎·哈金斯，她对娱乐产业现状的看法，最喜欢的一些喜剧电影，是否会考虑再婚等问题。

詹妮弗·洛佩兹《重塑人生》









我很喜欢这个角色，因为我觉得如果我当初没有决定去当演员，没有做我现在正在做的一切，24岁的玛雅就是我最想成为的那种人。我会想象自己现在会是谁，我会留什么发型，我看起来是什么样子。这对我来说很有意义，而且让我很容易能融入角色。





然后这个角色的另一个重要部分是作为一个母亲，她失去了一个孩子，这种痛苦贯穿了每一个场景。我知道这会给这部电影奠定一种大部分浪漫喜剧所没有的基调，这也是它比典型的浪漫喜剧更情绪化的原因，这个故事很真实。





Mtime：影片中的女性体现了一种“街头智慧”有时比正规教育更重要的观念。你怎么看待这个想法？在某种程度上，你是否也觉得这与你自己的经历有关？





詹妮弗·洛佩兹:是的，我确实这么认为。我确实认为，当你一无所有地成长，当你没有上好学校的特权，当你的父母没有钱送你去很特别的地方时，它会给你一种意志力，一种动力，会给你一种不同的教养。就像我说的，这会让你变得更有斗志，在不同的方面也会变得更睿智。





在街头生活，你必须找到一条路去走，即使有时候是意味着要从后门溜进去。无论如何我也不会用这段经历来交换的，如果有人说我现在可以回到过去，可以上哈佛，而不是做我以前做过的事，我会告诉他没门儿，不可能。











Mtime：在你的生活中，维持友谊是一件多重要的事呢？不仅是与老朋友之间保持着友谊，也可能是在同行业中被你视为竞争对手的人。





詹妮弗·洛佩兹:我是一个很有竞争力的人，但是是对自己。我爱其他的艺术家，我爱其他的女人，我认为我生命中最珍惜的关系就是和我的女性朋友们，她们是我所拥有的最重要的关系。





我讨厌那种女人之间会互相掐架的刻板印象，因为我不认为那是真的。我们在生活的大部分时间里都在相互扶持，相互帮助，是我们生活中的女性帮助我们度过了难关。这是我的观点。











Mtime：你在很多方面都是白手起家的，有没有谁帮助你成为了现在的你呢？





詹妮弗·洛佩兹:老实说，我觉得是我妈妈。在我母亲成长的那个年代，女性正从20岁就结婚生子的传统角色中解放出来，她们这一代，你做的只有这些。她不想让我们这样，她想让我们出去工作。





她告诉我们，你可以做任何你想做的事，可以做任何一个男人拥有的工作，只要你努力。我们就是这样长大的。所以，如果要我说有谁让我走上了这条路，我会说是我的母亲。





Mtime：你很早就开始工作了，而且是不得不从舞蹈行业转行当演员。这种转变有多难？你是否必须与你认为不公平的那些成见或其他阻力作斗争？





詹妮弗·洛佩兹:是的。我认为即使在今天，拉丁裔在这个行业也面临着巨大的挑战。不过如今已经好多了，有更多的拉丁女演员取得了很大的成功，我很喜欢看到她们。但是我在20到25年前刚刚踏入这个行业的时候，感觉就像，“我们想要一个罗西·培瑞兹式的演员，就这样。”









但是你懂我的意思吧？我想当主角，不管你是什么国籍。这是我所经历的某些界限的突破。对我来说，另一个突破是，在杂志和电影中有一种非常特殊的女性类型，她们通常是白人、高个子、大体型，而我不是那样的。所以这部电影也很像是怎样努力去以我自己的方式成为主角，即便我没有像她们一样。





Mtime：在你的职业生涯中，你演过不少喜剧。那你最喜欢的喜剧电影有哪些呢？















Mtime：如果你要重塑自己的人生，你会考虑再婚吗？





詹妮弗·洛佩兹:当然。我结过三次婚，其中两次都没有超过一年，感觉都不像是婚姻。但我和马克（马克·安东尼）结婚了10年，在这段婚姻结束前一起生活了7年，这段经历感觉还不错。虽然最终没有成功，但也没有破坏我对婚姻的憧憬。





我一直在想，可能是因为我的成长方式，当我爱上一个人的时候，我就结婚了，想要和他试着一起生活。我在这个过程中认识到其实不应该这样，婚姻需要更多的东西。你必须做出正确的选择，处理很多不同的事情。但这绝对没有破坏我对婚姻的看法，我喜欢和一个人一起变老，对其忠诚，对彼此宣布这一点——不是对世界，而是对彼此。





Mtime：我之前和瓦妮莎·哈金斯也聊过，她说，作为一名歌手兼演员，她被你的勤奋所打动，你觉得自己和瓦妮莎有哪些相似之处吗?





詹妮弗·洛佩兹:我最喜欢瓦妮莎的地方是，她的感情很饱满。我们有很多女演员来试演她的角色，我和她们一起读过剧本，说实话和她在一起搭戏真的很令人难以置信，她远远超过了我们所见过的任何人。她是个迷人的女孩，现在已经有了一份了不起的事业，还想继续唱歌跳舞，比现在走得更远，我相信她会成功的。









詹妮弗·洛佩兹:我只是觉得从那以后，我就像个女演员一样长大了。我很为我当时在那部电影中的工作感到自豪。但我不知道，我现在竟然是一个如此不同的人，如此不同于我当时的样子。很明显，从那以后我有了孩子，经历了离婚，很多事情改变了我的生活方式，改变了我的思维方式，改变了我的情绪，也改变了我对世界的理解。







