杨幂、刘恺威2012年1月8日微博公开恋情，2014年1月8日在巴厘岛举行婚礼。2014年6月1日，两人的女儿小糯米出生。





嘉行传媒声明全文如下：





感谢各位一直以来对嘉行传媒旗下艺人刘恺威和杨幂的喜爱和支持。现经双方慎重考虑，决定通过本公司向各位朋友告知：两人已于今年签署协议，和平分手，结束两人的婚姻关系。





以上决定是双方彼此尊重沟通后做出的选择，虽然不再以夫妻关系共同生活，但两人今后也将以亲人的身份共同照顾抚养孩子，同时以朋友的身份真诚地祝福彼此的未来。

两位艺人为因私事占用媒体公共资源，并给大家带来纷扰，向所有人致以最诚挚的歉意。同时，为保护孩子和双方家人，在此声明发出后，两人将不再对此事做更多回应，恳请媒体和大众尊重两人的想法，更恳请给予空间，不要打扰孩子或双方家人。





再次感谢媒体和大众一直以来对两人的关心、帮助和爱护，两人会继续好好工作，认真生活，感恩！





据悉，二人于2014年举行婚礼，同年6月诞下女儿“小糯米”，2018年12月22日宣布结束近5年的婚姻。















