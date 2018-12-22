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杨幂刘恺威发声明：已经正式离婚

“两人已于今年签署协议，和平分手”

2018-12-22 19:53:00 来源：Mtime时光网

杨幂、刘恺威2012年1月8日微博公开恋情，2014年1月8日在巴厘岛举行婚礼。2018年12月22日冬至当天宣布离婚。
杨幂和刘恺威2014年巴厘岛婚礼照

　　时光网讯 刚刚，杨幂刘恺威所属的经纪公司嘉行传媒发布声明，这份声明中表示，“两人已于今年签署协议，和平分手，结束两人的婚姻关系。”

　　杨幂、刘恺威2012年1月8日微博公开恋情，2014年1月8日在巴厘岛举行婚礼。2014年6月1日，两人的女儿小糯米出生。

　　刘恺威1974年生于香港，加拿大怀雅逊大学建筑系毕业，1993年获加拿大华人歌手选拔赛冠军，1994年加入香港无线电视（TVB）。代表作《寂寞空庭春欲晚》《千金女贼》等等；杨幂1986年生于北京，凭借电视剧《宫》大红大紫，代表作还有《小时代》《宝贝儿》等等。

嘉行传媒声明全文如下：

感谢各位一直以来对嘉行传媒旗下艺人刘恺威和杨幂的喜爱和支持。现经双方慎重考虑，决定通过本公司向各位朋友告知：两人已于今年签署协议，和平分手，结束两人的婚姻关系。

以上决定是双方彼此尊重沟通后做出的选择，虽然不再以夫妻关系共同生活，但两人今后也将以亲人的身份共同照顾抚养孩子，同时以朋友的身份真诚地祝福彼此的未来。
 
两位艺人为因私事占用媒体公共资源，并给大家带来纷扰，向所有人致以最诚挚的歉意。同时，为保护孩子和双方家人，在此声明发出后，两人将不再对此事做更多回应，恳请媒体和大众尊重两人的想法，更恳请给予空间，不要打扰孩子或双方家人。

再次感谢媒体和大众一直以来对两人的关心、帮助和爱护，两人会继续好好工作，认真生活，感恩！

据悉，二人于2014年举行婚礼，同年6月诞下女儿“小糯米”，2018年12月22日宣布结束近5年的婚姻。




          

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关键词： 杨幂 刘恺威 离婚
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