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再见了，陪伴我们12年的剧

《生活大爆炸》主创专访

2018-12-23 07:40:05 来源：Mtime时光网

在《生活大爆炸》第12季也是最后一季即将完结之际，时光网采访剧中分别饰演莱纳德、谢尔顿与潘妮的三位主演约翰尼·盖尔克奇、吉姆·帕森斯、卡蕾·库科。
       时光网特稿 经典高分美剧《生活大爆炸》自开播以来，在12季中总共获得了46项艾美奖提名，捧走了其中7座奖杯。不仅如此，它还是美国电视行业中一个真正的收视巨头，堪称全美乃至全世界最受欢迎的电视情景喜剧之一。

永远经典的开场片头

       《生活大爆炸》从极客文化和尴尬的社交场景中挖掘出了大量的喜剧元素，剧情一开始主要围绕着莱纳德·霍夫斯塔德（约翰尼·盖尔克奇 饰）和谢尔顿·库珀（吉姆·帕森斯 饰）这一对同为物理学家的好基友兼加州理工大学的同事，以及他们的邻居潘妮（卡蕾·库科 饰），一个梦想成为演员的女服务员来展开。随着剧情的发展，他们各自的朋友和同事也加入进来，三个人的小队伍最终发展成了一个人数众多的大家庭。


第一季与第十二季的海报对比

       在这将近12年的时间里，我们拥有着里面每个角色的陪伴，见证了他们每个人的成长。同时，他们也教会了我们如何去正确地对待友情、爱情与亲情，如何去改正和接受自身的不足。即使什么都没有学到，它带给我们的笑声也足以治愈多少人的失意。也许这部长寿剧的质量可以用这些提名或奖项来证明，但它对无数观众的意义是无法用任何一座奖杯来衡量的。

       最近在洛杉矶，时光网有机会采访了三位主演约翰尼·盖尔克奇、吉姆·帕森斯、卡蕾·库科，了解了他们对最终季结局的看法，以及该剧成功的原因、对他们的影响，还有他们可能想要保留的片场纪念品等等。


太喜欢这张合照了！

作者：Brent Simon   编辑：谢耳朵

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 生活大爆炸 约翰尼·盖尔克奇 吉姆·帕森斯 卡蕾·库科 BrentSimon

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