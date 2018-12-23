在《生活大爆炸》第12季也是最后一季即将完结之际，时光网采访剧中分别饰演莱纳德、谢尔顿与潘妮的三位主演约翰尼·盖尔克奇、吉姆·帕森斯、卡蕾·库科。











第一季与第十二季的海报对比





在这将近12年的时间里，我们拥有着里面每个角色的陪伴，见证了他们每个人的成长。同时，他们也教会了我们如何去正确地对待友情、爱情与亲情，如何去改正和接受自身的不足。即使什么都没有学到，它带给我们的笑声也足以治愈多少人的失意。也许这部长寿剧的质量可以用这些提名或奖项来证明，但它对无数观众的意义是无法用任何一座奖杯来衡量的。





最近在洛杉矶，时光网有机会采访了三位主演约翰尼·盖尔克奇、吉姆·帕森斯、卡蕾·库科，了解了他们对最终季结局的看法，以及该剧成功的原因、对他们的影响，还有他们可能想要保留的片场纪念品等等。







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