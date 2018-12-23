



“过去的这一年非常棒，我也很幸运能与一些非常优秀的人合作，”罗比最近与时光网在洛杉矶见面时说道，“我扮演的角色都非常非常不同，这无论何时都让我非常兴奋，有这样的机会也使我感到很幸运。显然我不能剧透，但过去一年里我所拍摄的三部真人电影都是不同类型的，制作规模也不同，角色当然也有着很大差别——她们每一个都是与其他不同的。













也许罗比在2019年不同电影中的多样，能为她带来同样的肯定。