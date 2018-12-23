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"小丑女"玛歌特罗比:角色差异越大越好

2019年多部新片上映 颁奖季能否有所斩获?

2018-12-23 09:22:18 来源：Mtime时光网

刚刚主演了《苏格兰玛丽女王》的玛歌特·罗比，2019年还有《乐高大电影2》、《梦乡》、《好莱坞往事》、《公正与平衡》等新片扎堆上映。

《苏格兰玛丽女王》

　　时光网讯　最近几年，“小丑女”玛歌特·罗比在工作上和生活上都非常繁忙。她主演了2016年的DC超级英雄大片《自杀小队》，与相恋多年的男友、助理导演汤姆·阿克雷结了婚，并与他在洛杉矶安顿下来，还凭借2017年的《我，花样女王》摘得了奥斯卡和金球双影后提名，她同时也是这部片的制作人。

　　另外，她刚刚在美国演员工会奖上，获得了最佳女配角奖项的提名，这也是对她在《苏格兰玛丽女王》中外型巨变、却仍精细入微地饰演了伊丽莎白女王一世的肯定。但罗比仍要淡定地迎来更加繁忙的2019年，她要在多达四部电影中饰演主要角色，不过这还要看后期制作时间安排，以及上映日期的协调。


玛歌特与原型莎朗·塔特（左），《好莱坞往事》

　　这位出生在澳大利亚的28岁女演员，肯定会在《乐高大电影2》中再次为“小丑女”哈莉·奎茵配音，这部电影也定档2019年2月8日在美国上映。她还会主演Miles Joris-Peyrafitte执导的《梦乡》，这是一部年代惊悚片，讲述了一名青少年赏金猎人在实施犯罪活动并被抓到后，生活迎来了意想不到的巨大转变。罗比可能同样会在两部备受瞩目的新片中，饰演戏份较多且关键的配角。

《梦乡》剧照

　　首先，她将在编剧兼导演昆汀·塔伦蒂诺倍受期待的新片《好莱坞往事》中，饰演罗曼·波兰斯基的妻子莎伦·泰特（罗比本人与原型人物长相极为相似），这部电影的主演为“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特。尽管有传言说，波兰斯基惨案只会作为背景，服务于片中的主要故事，但泰特悲惨的死亡，事实上会保证罗比给人留下深刻的印象。

　　罗比还将在群星扎堆的《公正与平衡》中饰演一个配角，本片由杰伊·罗奇指导，查尔斯·兰道夫编剧。这部影片根据臭名昭著的福斯新闻前CEO罗杰·艾尔斯的真实故事改编，讲述了经历一连串的性骚扰指控后，艾尔斯被迫下台的故事。本片卡司阵容强大，包括查理兹·塞隆妮可·基德曼约翰·利特高阿丽森·詹尼爱丽丝·伊芙马尔科姆·麦克道威尔等人。

　　“过去的这一年非常棒，我也很幸运能与一些非常优秀的人合作，”罗比最近与时光网在洛杉矶见面时说道，“我扮演的角色都非常非常不同，这无论何时都让我非常兴奋，有这样的机会也使我感到很幸运。显然我不能剧透，但过去一年里我所拍摄的三部真人电影都是不同类型的，制作规模也不同，角色当然也有着很大差别——她们每一个都是与其他不同的。

《苏格兰玛丽女王》欧洲首映式上的两位小仙女

　　《苏格兰玛丽女王》中的伊丽莎白一世又与那些角色都不同；在《梦乡》中，我饰演Alison Wells，这是个虚构的角色。这个故事发生在上世纪三十年代的德州干旱尘暴区；在《公正与平衡》中，即使这是由真实故事改编的，我的角色还是虚构的，名叫Kayla Pospisil，故事背景也大多设置于2016年。这些角色和故事都很不同，但对我来说都是非常美好的体验。”

　　这样展现多样性，绝对在职业生涯中帮到了罗比，也许还将在下一个颁奖季中帮助她夺魁。毕竟1986年，丹尼斯·霍珀《蓝丝绒》中饰演了一名疯狂的精神病罪犯，又在体育励志片《火爆教头草地兵》中饰演了一名鼓舞人心的篮球教练。《蓝丝绒》中那个角色看起来更为多彩有层次，但正是饰演这两个角色时表演的不同，为他赢得了奥斯卡最佳男配角奖。

　　也许罗比在2019年不同电影中的多样，能为她带来同样的肯定。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 玛歌特·罗比 小丑女 BrentSimon 苏格兰玛丽女王 好莱坞往事
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