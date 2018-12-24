“我的事业，我的工作都不那么重要，家人对我来说意味着一切。”









在与时光网的独家访谈中，Gaga向我们展示了明星光环背后的那一面。





Gaga与Ga妈 Mtime：作为一名艺术家，或者作为你个人来说，在生活中是什么激励了你？





Lady Gaga：我坚信善良，我坚信爱的力量。对我而言，这是我做任何事的中心。





Mtime：当你看到银幕上的自己不仅仅是作为歌手演唱一首歌，而是作为一个女演员出现，这对你而言有何不一样？





Lady Gaga：这非常不同，我其实很惊讶。观察自己并不难，但这次我有了很多自我发现。比如，得到这个角色后我读了一遍又一遍剧本，我知道她在结尾会很伤心，我知道她会被悲伤所淹没。但当我回头看这部影片时我也没意识到这个角色Ally是多么的悲伤，她和当初的我完全不一样。她很沮丧，很伤心，放弃了自己，没有安全感，厌倦了工作，不相信自己能胜任。





Lady Gaga台风奔放 我刚出道的时候就已经放弃了做演员，在成为歌手之前我的理想是成为演员。我真的很相信自己，我会敲开每扇门，得到演出的机会唱歌给人听，会面各种人，争取签署唱片合约。Ally完全不像我，我们之间太不一样了。当我看到银幕上的自己时，意识到我完全变成了另一个人，这要归功于我多年来的表演训练。





Mtime：音乐对你的表演有什么影响？





Lady Gaga：音乐影响着我的一切，我看待生活、感受生活、体会生活的方式，这一切都有它的声音。当我在这部影片中与其他演员合作时，我感受到了信任，被信任时，你可以做成任何事。当你在那个情景中完全变成了那个角色时，交流时就有了那种节奏和韵律，就像音乐那样。这部影片中有很多也不仅仅是关于音乐的，但从本质上来说，在影片所有的场景中我和他人交流的方式，听与说的方式，都有一种音乐性。





造型致敬大卫·鲍伊 Mtime：除了表演外，你还有其他擅长的艺术吗？





Lady Gaga：我真的很喜欢画画。我以前和托尼·本内特一起唱歌后又捡起了这个爱好，因为他喜欢画画，我也喜欢跟着画。这让我很舒服。





Mtime：在饰演了这个角色后，你对自己有了跟深入的了解吗？





Lady Gaga：在我演艺事业的早期，放弃了成为演员的机会，所以我在音乐生涯中一直在创造一个形象，这样我就是我生命电影里的明星。我这才意识到，作为一个人我一直在逃避我害怕的东西，创造这些形象我就像是拥有了盔甲和力量，就像是超级英雄的战衣，我从中学到原来弱势也可以拥有力量。在扮演这个角色时，我找回了本我，把头发染回自然的颜色，没有化妆，穿的衣服和我住在下东区时穿的复古衣服、摇滚T恤时没有什么不同。弱势也是可以拥有力量的，当你展示你害怕展示的自己时会产生力量。









Lady Gaga：这非常困难，我真的不知道这个角色已经离开了我。说道表演我有一段很艰难的经历，虽然我受过表演训练，也喜欢那个过程，是一个非常有技巧的演员，并且想要成为那个角色。所以当我回首这段经历时，我并不会觉得只是在一部电影里演了演，而是把这个角色看作是我，在这部电影中真实的生活着。这是一段真实存在的经历，是我作为人铭记在心中、脑海中的一部分，这一切都是真实发生的，不是电影里的角色。





Mtime：你有最喜欢的歌曲、电影以及电视节目吗？







