在与时光网的独家访谈中，Gaga向我们展示了明星光环背后的那一面。
Mtime：作为一名艺术家，或者作为你个人来说，在生活中是什么激励了你？
Lady Gaga：我坚信善良，我坚信爱的力量。对我而言，这是我做任何事的中心。
Mtime：当你看到银幕上的自己不仅仅是作为歌手演唱一首歌，而是作为一个女演员出现，这对你而言有何不一样？
Lady Gaga：这非常不同，我其实很惊讶。观察自己并不难，但这次我有了很多自我发现。比如，得到这个角色后我读了一遍又一遍剧本，我知道她在结尾会很伤心，我知道她会被悲伤所淹没。但当我回头看这部影片时我也没意识到这个角色Ally是多么的悲伤，她和当初的我完全不一样。她很沮丧，很伤心，放弃了自己，没有安全感，厌倦了工作，不相信自己能胜任。
我刚出道的时候就已经放弃了做演员，在成为歌手之前我的理想是成为演员。我真的很相信自己，我会敲开每扇门，得到演出的机会唱歌给人听，会面各种人，争取签署唱片合约。Ally完全不像我，我们之间太不一样了。当我看到银幕上的自己时，意识到我完全变成了另一个人，这要归功于我多年来的表演训练。
Mtime：音乐对你的表演有什么影响？
Lady Gaga：音乐影响着我的一切，我看待生活、感受生活、体会生活的方式，这一切都有它的声音。当我在这部影片中与其他演员合作时，我感受到了信任，被信任时，你可以做成任何事。当你在那个情景中完全变成了那个角色时，交流时就有了那种节奏和韵律，就像音乐那样。这部影片中有很多也不仅仅是关于音乐的，但从本质上来说，在影片所有的场景中我和他人交流的方式，听与说的方式，都有一种音乐性。
Lady Gaga：我真的很喜欢画画。我以前和托尼·本内特一起唱歌后又捡起了这个爱好，因为他喜欢画画，我也喜欢跟着画。这让我很舒服。
Mtime：在饰演了这个角色后，你对自己有了跟深入的了解吗？
Lady Gaga：在我演艺事业的早期，放弃了成为演员的机会，所以我在音乐生涯中一直在创造一个形象，这样我就是我生命电影里的明星。我这才意识到，作为一个人我一直在逃避我害怕的东西，创造这些形象我就像是拥有了盔甲和力量，就像是超级英雄的战衣，我从中学到原来弱势也可以拥有力量。在扮演这个角色时，我找回了本我，把头发染回自然的颜色，没有化妆，穿的衣服和我住在下东区时穿的复古衣服、摇滚T恤时没有什么不同。弱势也是可以拥有力量的，当你展示你害怕展示的自己时会产生力量。
Lady Gaga：这非常困难，我真的不知道这个角色已经离开了我。说道表演我有一段很艰难的经历，虽然我受过表演训练，也喜欢那个过程，是一个非常有技巧的演员，并且想要成为那个角色。所以当我回首这段经历时，我并不会觉得只是在一部电影里演了演，而是把这个角色看作是我，在这部电影中真实的生活着。这是一段真实存在的经历，是我作为人铭记在心中、脑海中的一部分，这一切都是真实发生的，不是电影里的角色。
Mtime：你有最喜欢的歌曲、电影以及电视节目吗？
Lady Gaga：
我想是朱迪·加兰《绿野仙踪》
里的《Somewhere Over the Rainbow》，我还记得第一次看到她唱这首歌的时候，这永远的改变了我的生活，她充满希望，又柔弱又有勇气，简直难以想象。害怕的同时又无所畏惧，这就是我喜欢这首歌的原因。
Mtime：你现在遇到的最大的挑战是什么？
Lady Gaga：我总是在挑战自己，做忠于我心声、忠于我本心的事情。我希望自己所做的事情是真实的，能够从中寻找真理，能够帮助人们彼此联系，让他们团结起来。
Mtime：你如何应对成名的困扰？
Lady Gaga：出名不是一件容易的事，它完全改变了你的人生。我觉得社会中有许多人，他们看到名人便会觉得出名就意味着过上顶级的生活，喝香槟酒，住在玫瑰装饰的象牙塔和城堡里。然而真实的情况是，名人的生活是处于一种隔离的状态。而且很多情况下，人们对待你的方式不像是在对待人类，而是像在对待动物园里的动物。这对我来说也成为了一个挑战。
但是，我在学着去和艺术群体重新交流，和那些喜爱艺术、喜爱创造，并且喜爱看别人去创造艺术的人们重新交流，这使得我不断提高，也让我感到安心。这也就是我开始现在所从事的事业的原因。我生活在纽约，处在一个亚文化圈子里，我的朋友们都是艺术家，他们给了我启发，也再一次给予我灵感。
Lady Gaga：社交媒体在我的生活中有一席之地。我认为，无论我们愿不愿意，社交媒体都在我们的生活中占据一定的地位。社交媒体可以让我和粉丝们互动，通过社交媒体我也可以让世界上的人们知道一些美好的事情，说出我的心声。同时，我认为社交媒体也存在着一定的危险。当然，言论自由对于很多人来说很重要，特别是对于艺术家们。但我在社交媒体上看到了很多恶意的信息，我觉得这不是对言论自由的正确使用，我不希望看到这样的事。
Mtime：你怎么形容自己的家？你会在身边放些什么？
Lady Gaga：我在想到家的时候，会想到我身边的人们。家的概念无关于物品，而是在于爱，在于友谊，在于联系和关怀。所以我在听到“家”这个字的时候，我能想到的就是这些。
Mtime：你是个烹饪高手吗？你平时做菜吗？
Lady Gaga：
是的，我喜欢做饭。我不是那种好莱坞戏精。我更喜欢呆在家里。比起去高端的餐厅，参加那些好莱坞聚会，我更倾向于自己在家做一顿饭。好莱坞式的生活不是我所喜欢的，或许那样的生活只是“纽约版”的我。
Mtime：你的穿衣风格是什么？
Lady Gaga：我喜欢穿能让我在当天感到舒服的衣服。我喜欢做我自己。我不想对每件事情都做计划。有演出的时候我会提前安排，但是在日常生活里我就按自己的想法穿。这也是我想让粉丝们明白的东西——他们要对自己有一个认知，而不是让自己受压力影响。我们生活在一个对他人外表极为关注的世界里，尤其是美国。但我觉得更重要的不在于你如何看待他人，而在于你如何看待自己。
Mtime：你是个首饰控吗？
Lady Gaga：是的，我喜欢首饰，但不一定是特别华丽或者特别贵重的首饰，我喜欢所有类型的首饰。
Mtime：让你投入最大的是什么？
Lady Gaga：我想是我的家人，我爱我的家人。如果没有他们，我不会成为现在的自己。比起他们，我的事业，我的工作都不那么重要，家人对我来说意味着一切。