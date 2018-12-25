榜单在此，要不要“以身试法”刷这些剧集，决定权在你。













榜单中，既有“烂尾”的续季剧集，更有大量2018年首播的剧集。出人意料的是，提名金球奖的《黑钱胜地》和口碑不俗的《黄石公园》也有上榜；外媒小编给前者的理由是“黑暗成为了唯一的基调和主题”，给后者的理由是“过于老套，像30年前的作品”。





榜单在此，要不要“以身试法”刷这些剧集，决定权在你。

2018十烂剧集榜单（排名不分先后）：

































































外媒《好莱坞报道者》评选出2018年十大美剧烂片榜单。无论是如HBO、CBS这样的传统电视台，还是Netflix、Amazon这样的新兴在线流媒体平田，皆有输送作品上榜。