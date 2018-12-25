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"好莱坞报道者"评选2018年十烂美剧

"13个原因"第二季上榜 "黄石公园"意外入选

2018-12-25 07:35:42 来源：Mtime时光网

榜单在此，要不要“以身试法”刷这些剧集，决定权在你。


　　时光网讯 外媒《好莱坞报道者》评选出2018年十大美剧烂片榜单。无论是如HBO、CBS这样的传统电视台，还是Netflix、Amazon这样的新兴在线流媒体平田，皆有输送作品上榜。

　　榜单中，既有“烂尾”的续季剧集，更有大量2018年首播的剧集。出人意料的是，提名金球奖的《黑钱胜地》和口碑不俗的《黄石公园》也有上榜；外媒小编给前者的理由是“黑暗成为了唯一的基调和主题”，给后者的理由是“过于老套，像30年前的作品”。

　　榜单在此，要不要“以身试法”刷这些剧集，决定权在你。
2018十烂剧集榜单（排名不分先后）：



《十三个原因》第二季 Netflix

《罗曼诺夫后裔》第五集 Amazon



《露营》HBO

《皆大欢喜》CBS

《希德姊妹帮》派拉蒙电视网

《此时此刻》HBO



《永不满足》Netflix

《洛城到赌城》FOX

《黑钱胜地》第二季 Netflix



《黄石公园》派拉蒙电视网

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 剧集 烂片 颁奖季 榜单
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