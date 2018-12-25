谈及自己喜爱的中国电影人，阿米尔·汗透露除了王宝强，邓超和黄渤也是他非常欣赏的，在导演中，他喜欢陈可辛和拍摄《芳华》的冯小刚，希望有机会能合作。













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二龙湖浩哥也“意外”现身，表达对偶像的敬意并得到手办礼物

阿米尔·汗映后交流，他这次送给太太的礼物是中国旗袍 阿米尔·汗收到粉丝礼物





从《三傻大闹宝莱坞》、《摔跤吧！爸爸》到《神秘巨星》，阿米尔·汗的电影一贯聚焦于社会现象，反映社会问题，新片《印度暴徒》也不例外。该片讲述了19世纪30年代的印度，由阿扎德（阿米特巴·巴强饰）领导的一群自由斗士“印度暴徒”揭竿而起，反抗英国东印度公司殖民的故事。阿米尔·汗在本片中饰演一位亦正亦邪的江湖骗子弗兰基，因此被称为印度版“韦小宝”。





不过现场谈到有没有借鉴金庸笔下这个人物时，阿米尔·汗透露，弗兰基确实跟韦小宝有异曲同工之处，他们都是从平民家庭的无名小卒一步步走到权力中心，在此过程中亦正亦邪真假难辨，并且善于跟女人周旋。在读到《鹿鼎记》时，阿米尔·汗可以说是爱不释手，但是其实看到这本书时，《印度暴徒》已经拍摄完成了。阿米尔·汗后来听闻金庸去世也非常难过。





与粉丝合影





此前阿米尔·汗曾多次表示“希望未来有机会来中国拍戏”，他昨日再次表示：“其实我长期关注印度电影在中国的反馈，我请工作人员把影评翻译好了给我看，我始终想探索一个两国观众都能接受的方式，但是不想太匆忙，我想等一个好的剧本。”据悉，《印度暴徒》将于12月28日登陆全国院线。