传奇电影公司竞得了Theranos公司事件的电影改编权，敲定将由“大表姐”詹尼佛·劳伦斯出演伊丽莎白·福尔摩斯。



伊丽莎白·福尔摩斯和“大表姐”詹尼佛·劳伦斯 伊丽莎白·福尔摩斯和“大表姐”詹尼佛·劳伦斯









伊丽莎白·福尔摩斯在2004年19岁时放弃斯坦福的学业，白手起家创立血液检测公司Theranos，立志要研制出用一滴血就能检测出几百项生理指标的技术，为像自己一样恐惧针头和抽血的地球人创造福利。







Theranos公司LOGO Theranos公司LOGO







伊丽莎白·福尔摩斯TED演讲 伊丽莎白·福尔摩斯TED演讲





这一微量血液检测技术让Theranos公司的市值一度高达90亿美元，更令伊丽莎白·福尔摩斯一跃而成为“女版乔布斯“一般的风云人物。





她曾是美国各大杂志争相邀请的封面人物，也曾频繁出席电视访谈高端会议，和马云、克林顿同席高谈阔论，TED演讲也留下过她的动情身影；美国前国务卿的亲孙子都来给她打工，希拉里·克林顿的亲闺女是她的闺蜜，就连传媒大亨默多克都为她投过钱。







伊丽莎白·福尔摩斯与克林顿、马云同台 伊丽莎白·福尔摩斯与克林顿、马云同台





然而好梦总在一瞬间崩塌。2015年10月15日，《华尔街日报》头版发表了一篇题为《一家明星创业公司的挣扎》(A Prized Startup’s Struggles)的文章，踢爆了Theranos的诈骗黑幕。原来所谓的“微量血液检测技术”根本就没有被研制出来。为了维持外表的华丽假象，伊丽莎白·福尔摩斯的谎言就像滚雪球一样越滚越大，被骗入局的人也越来越多。





这篇文章的作者约翰·卡瑞尤(John Carreyrou) 是曾经拿过两次普利策奖的王牌记者。2018年5月出版的《滴血成金》就是以他最初为《华尔街日报》撰写的这篇报道为基础所著。







约翰·卡瑞尤手拿《滴血成金》 约翰·卡瑞尤手拿《滴血成金》







《滴血成金》封面 《滴血成金》封面









在Theranos公司案件的审理过程中，伊丽莎白·福尔摩斯曾一度拒绝承认她和她的公司有过任何过失。但事实上，她所面临的是高达9项诈骗指控，并且被怀疑与一项数百万美元规模的投资诈骗案和一项独立的针对医患的欺诈阴谋有关。





2018年9月，Theranos公司正式宣布解散，在写给投资者的一封电子邮件中写道，在竭尽全力寻找买家失败后，它将停止运营，将会将剩余的现金和资产用于还债。