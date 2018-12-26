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可天使可魔鬼!桥本环奈最新写真性感迷人

定格于光影的19岁 曾出演"银魂"等多部人气漫改

2018-12-26 10:45:01 来源：Mtime时光网

桥本环奈以少女偶像身份出道，被日本媒体评为“千年一遇美少女”。
　　时光网讯 日本95后最火的女星桥本环奈时隔四年将推出全新写真集《NATUREL》，这本写真集中，桥本环奈漫步在巴黎的街道上，或是尼斯的海岸边，留下19岁时的最后倩影。该写真集将于明年2月3日，也是她20岁生日的当天发售。

　　桥本环奈以少女偶像身份出道，被日本媒体评为“千年一遇美少女”，12岁时就曾在是枝裕和的影片《奇迹》中出镜，近年来主演了多部人气漫改作品，包括《银魂》《暗杀教室》《齐木楠雄的灾难》等等。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 桥本环奈
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桥本环奈

桥本环奈

Kanna Hashimoto

职业：演员

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