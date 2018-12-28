在2018年内地票房冲击600亿背后，我们列举了市场有关的十件大事，值得被记住：《药神》等三部国产片票房破30亿，崔永元激起“补税”千层浪，"后来的我们"退票门事件，寒冬来袭热钱撤退。

时光网讯 2018年马上就要过去了，对于中国电影人来说，这是充满挑战也充满收获的一年。内地电影市场保持了持续增长，截止12月26日，内地综合票房已达595.89亿（分账票房555.5亿），预计到12月31日全年综合票房有望突破600亿大关，相比去年559.1亿票房增幅在7%左右。今年上半年内地电影银幕数已突破5.5万块，稳居世界第一。















2018年国产片票房前十





























2018年进口片内地票房前十





在政策层面，今年国家电影局宣布成立。2018年整体经济环境不景气，而影视行业更是集体迎来“寒冬”：热钱撤退项目变少，横店影视城剧组开工寥寥，多家影视上市公司市值缩水，星美影城大规模倒闭关店。中国电影如何在“寒冬”后迎来新的春天，这场震荡会使我们得到宝贵的洗礼。