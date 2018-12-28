时光网讯 2018年马上就要过去了，对于中国电影人来说，这是充满挑战也充满收获的一年。内地电影市场保持了持续增长，截止12月26日，内地综合票房已达595.89亿（分账票房555.5亿），预计到12月31日全年综合票房有望突破600亿大关，相比去年559.1亿票房增幅在7%左右。今年上半年内地电影银幕数已突破5.5万块，稳居世界第一。
2018年，崔永元
撕开影视圈“阴阳合同”猫腻，范冰冰
被罚8亿巨款，多部作品受到牵连。范冰冰事件敲山震虎的意思十分明显，年底不少明星工作室掀起补税风波。
这一年，让人不吐不快的奇葩烂片也有不少，《冰封侠》
官方微博开撕主演甄子丹，《阿修罗》
炮轰评分网站不公又临时撤档，《爱情公寓》
挂羊头买狗肉等等，它们都遭到了观众的唾弃。另外还有些票房不佳的影片，创作团队和宣发公司“互撕”成风，市场秩序亟待规范。
2018年也是“改朝换代”的一年：金庸
去世，大导演集体票房哑火，张艺谋
、姜文
、徐克
的新片票房平平，平均只有6亿左右，冯小刚
新片《手机2》
可能更是难见天日。 《后来的我们》
“退票门”事件闹得沸沸扬扬，让人疑惑售票平台是否能既当裁判员又当运动员？
在政策层面，今年国家电影局宣布成立。2018年整体经济环境不景气，而影视行业更是集体迎来“寒冬”：热钱撤退项目变少，横店影视城剧组开工寥寥，多家影视上市公司市值缩水，星美影城大规模倒闭关店。中国电影如何在“寒冬”后迎来新的春天，这场震荡会使我们得到宝贵的洗礼。