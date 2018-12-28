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2018中国电影市场十大新现象

全年票房冲击600亿 "补税"激起千层浪

2018-12-28 09:04:53 来源：Mtime时光网

2018电影新现象

全年票房冲击600亿大关

3部国片票房破30亿

现实题材逆袭 "药神"无名之辈

崔永元揭露税务猫腻

范冰冰被罚8亿 影视圈补税风波

奇葩烂片辣眼睛

导演宣发"互撕"市场秩序待规范

"后来的我们"退票门

售票平台既当裁判员又当运动员？

改朝换代 大导不灵

金庸去世 张艺谋姜文票房平平

进口片冠军"复联3"

15部日本片10部印度片齐上映

寒冬来袭热钱撤退

票补取消 国家电影局宣布成立

在2018年内地票房冲击600亿背后，我们列举了市场有关的十件大事，值得被记住：《药神》等三部国产片票房破30亿，崔永元激起“补税”千层浪，"后来的我们"退票门事件，寒冬来袭热钱撤退。
       时光网讯 2018年马上就要过去了，对于中国电影人来说，这是充满挑战也充满收获的一年。内地电影市场保持了持续增长，截止12月26日，内地综合票房已达595.89亿（分账票房555.5亿），预计到12月31日全年综合票房有望突破600亿大关，相比去年559.1亿票房增幅在7%左右。今年上半年内地电影银幕数已突破5.5万块，稳居世界第一。



       在2018年内地票房冲击600亿背后，时光网列举了和电影产业有关的十件大事，值得被大家记住。在国产电影方面，《红海行动》《唐人街探案2》《我不是药神》三部电影内地票房突破30亿元。以《我不是药神》为代表的国产现实主义题材电影，受到观众的热烈追捧，《无名之辈》凭借口碑成功逆袭。

2018年国产片票房前十

        2018年，崔永元撕开影视圈“阴阳合同”猫腻，范冰冰被罚8亿巨款，多部作品受到牵连。范冰冰事件敲山震虎的意思十分明显，年底不少明星工作室掀起补税风波。

        这一年，让人不吐不快的奇葩烂片也有不少，《冰封侠》官方微博开撕主演甄子丹，《阿修罗》炮轰评分网站不公又临时撤档，《爱情公寓》挂羊头买狗肉等等，它们都遭到了观众的唾弃。另外还有些票房不佳的影片，创作团队和宣发公司“互撕”成风，市场秩序亟待规范。


        
        2018年也是“改朝换代”的一年：金庸去世，大导演集体票房哑火，张艺谋姜文徐克的新片票房平平，平均只有6亿左右，冯小刚新片《手机2》可能更是难见天日。 《后来的我们》“退票门”事件闹得沸沸扬扬，让人疑惑售票平台是否能既当裁判员又当运动员？


        
        再看看2018年的进口片票房：《复仇者联盟3》以23.9亿位列进口片内地票房冠军，《毒液：致命守护者》《海王》紧随其后。15部日本电影和10部印度电影在内地扎堆上映，但即使是票房最高的《神秘巨星》，却也难重现像《摔跤吧！爸爸》那样的票房奇迹。

2018年进口片内地票房前十

        在政策层面，今年国家电影局宣布成立。2018年整体经济环境不景气，而影视行业更是集体迎来“寒冬”：热钱撤退项目变少，横店影视城剧组开工寥寥，多家影视上市公司市值缩水，星美影城大规模倒闭关店。中国电影如何在“寒冬”后迎来新的春天，这场震荡会使我们得到宝贵的洗礼。

作者：YY   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 2018电影大事件 红海行动 我不是药神 唐人街探案2 无名之辈 后来的我们 冰封侠

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