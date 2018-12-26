谈到小鲜肉，米叔表示：“每个国家的都会有进入娱乐圈的年轻人，这种情况在任何国家都存在。因为年轻、好看获得成功也很正常。如果有好的容貌，就去利用它好了，这也是优势之一。”



时光网讯 12 月 25 日，印度国宝级演员 12 月 25 日，印度国宝级演员 阿米尔·汗 做客知乎“大家谈”第四期现场，畅谈这些年来对电影人这个身份的感受和理解，以及对人生经历和感悟，陪知乎用户度过了一场意义非凡的圣诞节。值得一提的是，米叔从内心深处认为自己是一枚小鲜肉，并评价了国内的“小鲜肉现象”，自从读过《鹿鼎记》后他便爱上了中国武侠，希望有机会拍成印度版。





能够近距离参加阿米尔·汗的活动，怎能错过提问良机？一位知友将尖锐的问题抛给这位印度国宝级“老腊肉”：“怎么看待国内小鲜肉的情况，在印度是否也有这样的现象？





阿米尔·汗对此解释说：“每个国家的都会有进入娱乐圈的年轻人，这种情况在任何国家都存在。因为年轻、好看获得成功也很正常。如果有好的容貌，就去利用它好了，这也是优势之一。”











另一位知友提问：“请问米叔如何保持年轻的容颜？”米叔则笑答，首先还是要感谢妈妈的强大基因，因为他的妈妈现在看起来仍然年轻美丽。但米叔自己不做任何护肤保养，还透露“或许不洗脸就是秘诀吧”。





他的妻子有时候对他说：“你是一个演员、明星，照顾一下脸皮好吗？”还给他买了护肤产品，但他从来都不用，还有一段时间他用肥皂洗头发，但是身边的人说不能这样，不然头发都毁了，他才改用香波。米叔还感叹北京真的很干燥，但老婆帮他带的唇膏他也从来不记得擦。





今年 6 月份，香港的朋友送了阿米尔·汗一套英文原版的《鹿鼎记》，厚厚的三本，因为太有意思，一拿起就放不下了，他惊讶于书中的故事情节：一个十几岁的男孩，跟皇帝当朋友，其中的爱恨情愁更是让人欲罢不能，甚至展现了深厚的历史故事，米叔也希望未来有机会拍成印度电影，与韦小宝这个人物产生联系。









说起自己三十多年从业经历，阿米尔·汗表示：“从 1988 年开始之后的 12 年里，自己如同逆着海浪游泳，因为当时印度主流市场的电影定义还是相对狭隘的，我想追求一些新的东西，我很努力地想让别人相信自己，让制作人接受，让市场相信，但通常都是失败的。”屡屡收到拒绝的他并没有放弃做电影的梦想，直到 2001 年，印度市场票房逐渐转暖，大家开始相信、理解他的作品。









《摔跤吧！爸爸》是阿米尔·汗的挑战之一，在拍摄过程中要面对增肥、变老，甚至还要面对粉丝“出走”，并且电影中没有“美女”、“帅哥”的加持，但他仍旧还是坚持把这部作品打造好，并且广受好评。在阿米尔·汗眼中，这些看似巨大的挑战，都是他完成作品的动力，虽然是未知，也是逆着海浪前行，但是他享受“工作里忘情的迷失自己”的感觉。





提问环节中，还有知乎用户谈到：“您的电影一贯聚焦于社会现象，反映社会问题，是什么原因促使您关注印度的社会问题，并且把这些融入到电影中去？”阿米尔·汗认为好的剧本是能够与观众产生情感共鸣的。“无论什么时候，能够打动他的只有剧本中的故事，而反映社会问题是好电影带来的附加价值。”















