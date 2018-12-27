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2018-12-27 07:23:02 来源：Mtime时光网

引言

新片出演“渣男”

手机依赖症

一旦上瘾，就很可怕

明星爆点

我被关注都是因为角色

尝试突破

清楚演员在行业中所处的位置

绝对不可能！

女儿说，我将来一定不当演员

策划/制作：Mtime时光网
私下里，中医养生、打太极、给孩子做饭已经成为佟大为生活的重要组成部分，媒体采访他都觉得“爆点少”、“很平淡”、“太不会做明星”。
　　时光网特稿   出演《来电狂响》里的十八线文艺工作者贾迪，可能是佟大为近几年来最特别的银幕印象了，因为他是个“渣男”，游走于多个女孩之间，手机里藏着分分钟“送命”的秘密。

　　但私下里，中医养生、打太极、给孩子做饭已经成为佟大为生活的重要组成部分，媒体采访他都觉得“爆点少”、“很平淡”、“太不会做明星”。

　　佟大为却说：“演员是个职业，离开片场、离开工作的环境，我们也是普普通通的人。所以我不觉得演员就一定要有什么爆点。”

　　2013年到2015年佟大为的高产期，《中国合伙人》《亲爱的》、《太平轮》赚足眼球，也开启了佟大为电影事业的新阶段，同时在小荧屏上，跟赵薇主演的《虎妈猫爸》一路热播，晋升超一线明星的大门已经为他开启。

　　但他却感觉自己被绑架了。尤其是15年，全年工作都满满当当，直到除夕夜前才收工，家人颇有怨言，孩子总问爸爸怎么老是出差。他害怕无法掌控自己生活的感觉。

　　并且佟大为直言最讨厌“轧戏”，“因为你刚刚跟一个角色建立了联系，又要去演另外一种性格的人，跳进跳出实在太奇怪了，在演的时候就会不自信。所以我会告诉自己，以后真的不能这样了。”

　　这两年减产后的佟大为除了出演一些新导演的作品，还和太太关悦开起了公司。问他为什么不在事业高点时“再往上走一走”，他坦白：“作为我，太知道演员在这个行业中所处的位置了，能不能有所突破还是要遇到好的项目、好的导演。那些东西想多了也白想。”

　　“尝试吧。”他淡淡说出三个字。“演员可能就是想去尝试不一样的东西，然后自己也在这个过程中找到新鲜的刺激，去给观众稍微不一样的诠释。”

　　曾经有人问佟大为：“最终你想成为一个什么样的演员？”原本期待他说出一个充满野心的回答，结果得到的只是一个非常朴素的答案：“演好每一个角色、每一部戏。这是饭碗，对饭碗好一点，饭碗就对你好一点。” 

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：王小羊 关键词： 佟大为 专访 来电狂响 渣男 父亲 老板

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