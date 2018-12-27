私下里，中医养生、打太极、给孩子做饭已经成为佟大为生活的重要组成部分，媒体采访他都觉得“爆点少”、“很平淡”、“太不会做明星”。





但私下里，中医养生、打太极、给孩子做饭已经成为佟大为生活的重要组成部分，媒体采访他都觉得“爆点少”、“很平淡”、“太不会做明星”。





佟大为却说：“演员是个职业，离开片场、离开工作的环境，我们也是普普通通的人。所以我不觉得演员就一定要有什么爆点。”









但他却感觉自己被绑架了。尤其是15年，全年工作都满满当当，直到除夕夜前才收工，家人颇有怨言，孩子总问爸爸怎么老是出差。他害怕无法掌控自己生活的感觉。





并且佟大为直言最讨厌“轧戏”，“因为你刚刚跟一个角色建立了联系，又要去演另外一种性格的人，跳进跳出实在太奇怪了，在演的时候就会不自信。所以我会告诉自己，以后真的不能这样了。”









“尝试吧。”他淡淡说出三个字。“演员可能就是想去尝试不一样的东西，然后自己也在这个过程中找到新鲜的刺激，去给观众稍微不一样的诠释。”





曾经有人问佟大为：“最终你想成为一个什么样的演员？”原本期待他说出一个充满野心的回答，结果得到的只是一个非常朴素的答案：“演好每一个角色、每一部戏。这是饭碗，对饭碗好一点，饭碗就对你好一点。”