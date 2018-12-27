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《海王》票房17亿成进口片年度第三

距2018全年票房600亿的小目标，还差4亿！

2018-12-27 10:00:27 来源：Mtime时光网

《海王》累计票房17亿成进口片年度第三。截止目前，2018年票房距离600亿还差约4.1亿，但未来五天能否累计票房破4亿，难度不小。


       时光网讯 根据初步统计，周三大盘报收6247万；《海王》1942万，累计17亿；《蜘蛛侠：平行宇宙》1303万，累计2.44亿；《叶问外传：张天志》1210万，累计8723万；《天气预爆》566万，累计1.15亿；《武林怪兽》432万，累计7242万；《龙猫》186万，累计1.47亿；《印度合伙人》100万，累计6491万。

       迎接过“最冷圣诞档”后，内地电影市场热度持续下滑，周三全国综合票房回落至6247万。截止目前，2018年全年票房距离600亿还差约4.1亿，但未来五天能否累计票房破4亿，难度不小，但因为30日和31日的都是元旦放假日，还是有可能完成最后冲刺的。

       已经将映期延长至2月6日的《海王》依然保持领跑姿态，其累计综合票房已跨过17亿大关，取代《侏罗纪世界2》(16.96亿)成为新的年度进口票房季军。冠军和亚军分别为《复仇者联盟3》和《毒液：致命守护者》《蜘蛛侠：平行宇宙》单日票房暂列第二，有望在元旦期间成为今年第二部破3亿的进口动画。

       周五市场将迎来一波新作，“米叔”阿米尔汗主演的印度电影《印度暴徒》，还有佟大为主演的《来电狂响》是实力较强的选手，目前两片预排映占比为10%左右。《海王》周五仍以21%的预排占比稳居榜首,而《蜘蛛侠:平行宇宙》也以18.83%的占比坚守住排片第二名。

   编辑：隐饮

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关键词： 内地票房 海王
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