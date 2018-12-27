《海王》累计票房17亿成进口片年度第三。截止目前，2018年票房距离600亿还差约4.1亿，但未来五天能否累计票房破4亿，难度不小。











迎接过“最冷圣诞档”后，内地电影市场热度持续下滑，周三全国综合票房回落至6247万。截止目前，2018年全年票房距离600亿还差约4.1亿，但未来五天能否累计票房破4亿，难度不小，但因为30日和31日的都是元旦放假日，还是有可能完成最后冲刺的。







