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佟大为马丽《来电狂响》提档12.28

亲友团杜江关悦姚晨江疏影助阵电影首映

2018-12-27 10:09:25 来源：Mtime时光网

佟大为表示为了演好撩妹高手贾迪，做了不少“功课”；马丽坦言“女强人”韩笑这一角色是对自己的突破；饰演“疯狂主妇”的霍思燕感叹“太爱这个角色，中国版的《完美陌生人》更好看”。

首映礼

　　时光网讯  12月26日，话题喜剧《来电狂响》在京举办首映礼，导演于淼、编剧李潇、监制张一白、主演佟大为马丽霍思燕、乔杉、田雨、代乐乐、奚梦瑶全阵容出席，杜江、江疏影、陈乔恩、关悦、姚晨、苏芒、董璇、董洁、丁晟、潘斌龙等亲友团到场助阵。电影将提前于12月28日18：00正式公映。

　　影片是意大利高分口碑喜剧《完美陌生人》的中国版，讲述了七位好友在聚会中玩了一个游戏，将手机交出并分享所有来电、短信、微信、甚至广告弹窗，由此掀开了一场啼笑皆非的情感风暴。

　　首映结束后，主演佟大为、马丽、霍思燕等分享了创作感受。佟大为表示为了演好撩妹高手贾迪，做了不少“功课”；马丽坦言“女强人”韩笑这一角色是对自己的突破；饰演“疯狂主妇”的霍思燕感叹“太爱这个角色，中国版的《完美陌生人》更好看”；乔杉号召观众们带着家人爱人朋友一起看，更呼吁大家“要珍惜身边的人”；田雨希望“带观众一起进入这个梦”；代乐乐笑称影片为“感情的试金石”；奚梦瑶表示“拍摄《来电狂响》是非常珍贵的经历，开心又感激”。

　　对于自己的导演处女作，导演于淼真诚表示：“在翻拍、本土化的设计上做了非常多的努力，希望大家在笑的同时能思考一些现在身边正在经历的事情。”本片的监制张一白曾打造多部爆款电影，首映现场他表示：“此刻的心情就像一个家长，看到新导演的作品上映，而且看到大家都觉得不错，感到很高兴。”

　　杜江、江疏影、陈乔恩、关悦、姚晨、董璇、董洁、张大大、潘斌龙、修睿、叫兽易小星、丁晟、肖骁、颜如晶等一众明星更现身打call。杜江表示：“好的电影在每个观众眼里都是不同的，当片尾曲响起，牵动了好多人的回忆”；关悦调侃笑称“生活中互相知道手机密码，佟大为常偷看我的微信”；江疏影兴奋道“好看的忘记了时间”；姚晨称赞“温暖戳心，笑中带泪”；肖骁感谢电影给了很多思考，让人发现“手机也有温暖的一面”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 来电狂响 提档
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