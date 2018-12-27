导演王云飞表示，暗黑气质是众多年青人对《西游》故事的强烈印象，这背后其实是指望超级英雄更爆裂更歇斯底里去伸张正义，所以，希望自己展现的新孙悟空新西游除魔世界能够满足观众。





从曝光的物料来看，经过全新设计的这版孙悟空，酷炫年轻、暗黑暴虐，有着“一棒曾扫百万妖”的狂气万丈；而海外预售片花里，山水、庙宇、神像、民乐等中国传统元素悉数亮相，再加上耳目一新的孙悟空，备受关注。





导演王云飞表示，暗黑气质是众多年青人对《西游》故事的强烈印象，这背后其实是指望超级英雄更爆裂更歇斯底里去伸张正义，所以，希望自己展现的新孙悟空新西游除魔世界能够满足大家；而此次曝光物料令人印象深刻的古典中国风，在导演王云飞眼中则更是华语动画片的根基，“日漫皮克斯迪士尼等派系很值得我们华语动画人尊重，但都不会是我们的基因。充满中国元素的《再世妖王》得到外国同行的认可就很说明问题，我坚信只有秉承中国风方能独步天下。”





近期《再世妖王》预售片花曝光，但鲜为人知的是主创团队其实已经默默开发项目近5年。王云飞透露，动画是非常耗时的，一般动画都得2-3年，接《再世妖王》项目团队更是不敢怠慢，14年就开始进行故事开发、全国采风、概念设计、美术设定、资产建模……





其中，打造“最暴虐版孙悟空”是重中之重，也是团队最花时间和精力的一块，孙悟空是西游的符号及精魂，除突破性将其塑造为青春叛逆的“大少年”形象外，造型也几经易稿才最终敲定，着装及毛发效果均达到了国际顶尖的效果。





王云飞透露，影片中孙悟空独战十万妖兵妖将、打遍西游反派等等场景震撼，热血高燃的动作特效镜头占全片50%以上，为力求上天入地的爆裂动作戏更具感官冲击力，团队都得开发最新最强的动画算法系统去支持。





《再世妖王》通过年少轻狂的孙悟空、身陷囹圄的神仙师徒、身份成谜心狠手辣的超级反派矩阵映射出芸芸众生相……都将在2020年为观众展现一个前所未见的西游世界。