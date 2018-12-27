看过《复仇者联盟4》的首款预告片后，彭昱畅表示吃了颗定心丸：因为蚁人都从量子宇宙回来了，彭昱畅坚信蜘蛛侠一定会在《复仇者联盟4》里复活。







《蜘蛛侠：平行宇宙》中的“小黑蛛”迈尔斯·莫拉莱斯





作为一位90后，彭昱畅表示在认识漫威的《钢铁侠》之前，就已经通过索尼的老版《蜘蛛侠》系列爱上了这位喜欢在纽约的摩天大楼间“飞来荡去”的超级英雄。对汤姆·赫兰德饰演的最新一代蜘蛛侠，彭昱畅也非常喜欢，并表示看到《复仇者联盟3》里蜘蛛侠消失一幕时，“心都碎了”。





不过在看过《复仇者联盟4》的首款预告片后，彭昱畅表示吃了颗定心丸：因为蚁人都从量子宇宙回来了，彭昱畅坚信蜘蛛侠一定会在《复仇者联盟4》里复活。





彭昱畅问候时光网网友 彭昱畅今年刚刚24岁，他表示不介意别人叫自己“小鲜肉”，因为“这个年龄确实就是小鲜肉”。对于大家对“小鲜肉”演技的质疑，彭昱畅虽然已经是提名过金马奖最佳男主角的演员，仍很谦虚地表示：“自己确实有很多不足，需要不断向前辈学习，打磨自己的演技。”提到自己主演的《大象席地而坐》在今年金马奖上拿到最佳影片大奖，彭昱畅透露当时“开心到爆炸”。





虽然谈起表演一脸严肃，彭昱畅坦言生活中的自己其实有很活泼的一面，《快把我哥带走》中的哥哥时分其实有很多他自己的影子。他还透露拍戏之余喜欢“吃鸡”，喜欢看电影，今年的《燃烧》和《小偷家族》都是他很喜欢的片子。