毕赣导演从来不走寻常路，《地球最后的夜晚》正式进入市场之后的反响会是如何，我们会持续报道。













《路边野餐》完全没有明星出演，而且是一部诗化电影，情节上的跳跃性也比较大，甚至片中还有一段超过半小时的长镜头段落，导演个人风格异常突出。《路边野餐》肯定不属于商业片范畴，647万的票房收入也是意料之中。并且，影片的投资也不大。









《地球最后的夜晚》主演阵容星光熠熠，这不是刻意吹捧，因为影片的主要演员阵容汇集了汤唯、黄觉、张艾嘉、李鸿其、曾美慧孜等众多明星，《路边野餐》的主角陈永忠也出演了《地球最后的夜晚》，毕赣的第二部导演作品堪称是全明星阵容了。





所以，《地球最后的夜晚》获得丰厚的预售票房，似乎也是合乎市场规律。









《地球最后的夜晚》在此前的几场点映活动中收获了广泛的好评，当然，也会有争议。这一次，毕赣导演依旧延续了《路边野餐》的诗化风格和意识流手法，讲述了一个有关时间和爱情的故事。更特别的是，《地球最后的夜晚》还是一部2D+3D放映格式的电影，在观看前1小时2D影片之后，影片后半段会变成3D格式，观众需要戴上3D眼镜观看。





毕赣导演从来不走寻常路，《地球最后的夜晚》正式进入市场之后的反响会是如何，我们会持续报道。



