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汤唯《地球最后的夜晚》预售票房破亿

预售成绩比肩《捉妖记2》《爱情公寓》

2018-12-27 10:36:28 来源：Mtime时光网

毕赣导演从来不走寻常路，《地球最后的夜晚》正式进入市场之后的反响会是如何，我们会持续报道。

　　时光网讯 据最新的预售票房统计数字表明，毕赣执导，汤唯黄觉主演的电影《地球最后的夜晚》中国内地预售票房已达1.1亿元，片方也发布了庆祝海报，国产片达到这个数字委实惊人，影片定于12月31日公映。

《地球最后的夜晚》终极预告

　　对比一下，毕赣前一部作品《路边野餐》（2016）的内地票房为647万元，是的，你没有看错，毕赣导演的第二部作品在票房上就实现了质的飞跃。

　　《路边野餐》完全没有明星出演，而且是一部诗化电影，情节上的跳跃性也比较大，甚至片中还有一段超过半小时的长镜头段落，导演个人风格异常突出。《路边野餐》肯定不属于商业片范畴，647万的票房收入也是意料之中。并且，影片的投资也不大。


　　《地球最后的夜晚》主演阵容星光熠熠，这不是刻意吹捧，因为影片的主要演员阵容汇集了汤唯、黄觉、张艾嘉、李鸿其、曾美慧孜等众多明星，《路边野餐》的主角陈永忠也出演了《地球最后的夜晚》，毕赣的第二部导演作品堪称是全明星阵容了。

　　所以，《地球最后的夜晚》获得丰厚的预售票房，似乎也是合乎市场规律。

　　只看2018年国产片预售票房过1亿的电影，有春节档的《捉妖记2》、五一档的《后来的我们》、还有暑期档的《爱情公寓》，这些电影的最终内地票房分别为《捉妖记2》22.37亿、《后来的我们》13.61亿、《爱情公寓》5.51亿。不过，《后来的我们》在上映前夕还经历了大规模的退票风波。

　　《地球最后的夜晚》在此前的几场点映活动中收获了广泛的好评，当然，也会有争议。这一次，毕赣导演依旧延续了《路边野餐》的诗化风格和意识流手法，讲述了一个有关时间和爱情的故事。更特别的是，《地球最后的夜晚》还是一部2D+3D放映格式的电影，在观看前1小时2D影片之后，影片后半段会变成3D格式，观众需要戴上3D眼镜观看。

　　毕赣导演从来不走寻常路，《地球最后的夜晚》正式进入市场之后的反响会是如何，我们会持续报道。

   编辑：007

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关键词： 地球最后的夜晚 预售票房 破亿 汤唯 毕赣
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