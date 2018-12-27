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X战警回归在即 或在漫威宇宙新片提前亮相

迪士尼将于明年1月完成收购福斯

2018-12-27 10:47:24 来源：Mtime时光网

迪士尼预期将在2019年1月的最后一周完成对20世纪福斯的收购。这就意味着明年1月过后，福斯拥有的X战警等漫威版权将正式回归漫威电影宇宙的大家庭。

　　时光网讯 NBC新闻透露了迪士尼收购20世纪福斯的最新进展，双方预期将在2019年1月的最后一周完成这笔好莱坞世纪收购案。这就意味着明年1月之后，福斯拥有的X战警等漫威版权将正式回归漫威电影宇宙的大家庭。



　　近日有传闻称福斯拥有的漫威角色可能出现在明年的某部漫威电影当中。明年漫威有《惊奇队长》《复仇者联盟4》《蜘蛛侠：英雄远征》即将上映，目前三部影片都在后期制作当中，《惊奇队长》上映时间将近，似乎不可能等到收购完成再赶工加“彩蛋”，若传闻属实，那么《复联4》与《蜘蛛侠2》出现福斯旗下漫威角色的可能性最大。

　　2019年福斯还会推出《X战警：黑凤凰》《新变种人》这两部X战警系列电影。迪士尼主席鲍伯·伊戈尔表示，福斯所有的漫威版权都将移交漫威影业主席凯文·费奇统一掌管。收购完成后，现有的X战警电影系列在漫威影业的主导下或许会经历重新洗牌。

   编辑：Joker

关键词： 迪士尼 福斯 X战警 漫威
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