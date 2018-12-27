2018-12-27 10:47:24 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：西蒙·金伯格
主演：索菲·特纳
在线播放
导演：乔什·波恩
主演：麦茜·威廉姆斯
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晓月光光
6分钟前
至少三年以后才有可能。
木之本樱
10分钟前
从狼叔开始时说不会再演金刚狼，到现在慢慢松口就能看出来，漫威已经和他谈过了，而他也愿意回归。
公众号口袋电影
37分钟前
这条新闻信息量真大
辛普森大电影
1小时前
不希望叉男系列拍得跟MCU一个风格！请继续现有风格
亲热天堂1557580
能不能把标题的“或”字去掉，再发。
诺兰的世界
2小时前
小编的名字绝对是亮点：）
玄犀墨影50分钟前
你一说我才看见，红红火火恍恍惚惚
渡水
这就意味着以后超英电影将越来越趋同了，你看到这部再看那部，估计除了打斗不一样其他的没有区别，当然，如果你宣称看电影就是为了看特效那么你赢了，这的确是你的时代。
深空失忆m1小时前
不是，正真特效好的打斗燃的漫威电影（比如复联）还轮不到我去影院，当然，福斯的漫威电影特效和质量从来都差的一批，无所谓的
黑雷晴轰1小时前
这种电影就是让人抛却现实的烦恼，梦幻一回。所以，没啥必要想太多。high就行了！
Tsien1小时前
迪士尼几十部经典童话动画电影风格更是趋同，也没人觉得看腻。这就是人家的风格。不喜欢的人就去看其它公司的成人童话系列。为什么非要迪士尼一家搞不同风格呢？
木之本樱12分钟前
一部好电影，重要的是剧情及演员导演的功力，如果你看到超英两字就反感，那你和那些种族歧视的白人至上者没什么区别。
玄武門的竊國大賊
新金钢🐺不如找小东木
亲热天堂15575801小时前
那这样小东木将成为又一位横跨DC漫威宇宙的演员
好耶！几时重启神奇四侠
何新弟2小时前
没戏的。之前拍的那么敷衍，就因为期限到了强求为了保留版权
威尔克鲁斯54分钟前
福斯归了迪士尼，又不存在期限了，迪士尼想重启就重启了
Chengx2_AOM38分钟前
埃文斯退役回去重启霹雳火了
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