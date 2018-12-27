《云南虫谷》曝“殊死一搏版”海报，“原著神还原”视频则以说书人方式将原著有声朗读，并配以影片画面让文字“活”了起来。





在最新发布的殊死一搏版海报中，一只张着大口的青鳞巨蟒正直视着前来的摸金小队，仿佛要将他们一口吞噬，再加上四处突袭而来的成群水彘蜂，摸金小队正处于极度危险的境地中，而他们神情机警、毫不畏惧，誓要殊死一搏。再加上海报中波诡云谲的天空、瓦解土崩的墓穴，四处充满着危机感和破碎感，仿佛一场惊心动魄的大战即将拉开。





“原著神还原”视频以说书的方式将原著文字配以影片画面，并以书籍翻阅感的画面形式呈现出来，特辑中精选原著内容共分为六个章节，分别为车祸、彩云客栈、蝴蝶行动、倒悬、水深十三米、刀锋。





从胡八一一行人乘车沿320国道从哀牢山、无量山与大理点苍山饵海之间穿越，来到了美丽的澜沧江畔开始，到路遇车祸碰到被车撞断的石人俑，到他们到达彩云客栈歇脚，再到进入献王墓途中被悬吊的人俑中藏着的水彘蜂和河流中的刀齿蝰鱼袭击，视频将书籍中字里行间的想象力得以更加直观和明了地展现出来。

编辑：隐饮