网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《云南虫谷》曝“殊死一搏版”海报

摸金小队赴险浴火重生 特辑重现原著精髓

2018-12-27 10:41:51 来源：Mtime时光网

《云南虫谷》曝“殊死一搏版”海报，“原著神还原”视频则以说书人方式将原著有声朗读，并配以影片画面让文字“活”了起来。
       

《云南虫谷》神还原特辑

时光网讯 《鬼吹灯》系列电影作品《云南虫谷》今日同时曝光殊死一搏版海报及“原著神还原”视频，海报中摸金小队到达献王墓与青鳞巨蟒殊死搏斗，墓穴内变得支离破碎、奇异虫兽从四处袭来，充满危机感。“原著神还原”视频则以说书人方式将原著有声朗读，并配以影片画面让文字“活”了起来，让阅读感转换为观看感，宛如将观众带入鬼吹灯的神秘世界中。

       在最新发布的殊死一搏版海报中，一只张着大口的青鳞巨蟒正直视着前来的摸金小队，仿佛要将他们一口吞噬，再加上四处突袭而来的成群水彘蜂，摸金小队正处于极度危险的境地中，而他们神情机警、毫不畏惧，誓要殊死一搏。再加上海报中波诡云谲的天空、瓦解土崩的墓穴，四处充满着危机感和破碎感，仿佛一场惊心动魄的大战即将拉开。

       “原著神还原”视频以说书的方式将原著文字配以影片画面，并以书籍翻阅感的画面形式呈现出来，特辑中精选原著内容共分为六个章节，分别为车祸、彩云客栈、蝴蝶行动、倒悬、水深十三米、刀锋。

       从胡八一一行人乘车沿320国道从哀牢山、无量山与大理点苍山饵海之间穿越，来到了美丽的澜沧江畔开始，到路遇车祸碰到被车撞断的石人俑，到他们到达彩云客栈歇脚，再到进入献王墓途中被悬吊的人俑中藏着的水彘蜂和河流中的刀齿蝰鱼袭击，视频将书籍中字里行间的想象力得以更加直观和明了地展现出来。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 云南虫谷
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

云南虫谷

云南虫谷 (2018)

0.0

导演：非行

主演：蔡珩 顾璇

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

88个!最强《蜘蛛侠：平行宇宙》彩蛋全解析

除了六个蜘蛛侠，还更多有趣细节

准备好了吗？时光君就为你盘点银幕内外你必须知道的《蜘..
3

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
4

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
5

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？

查看更多