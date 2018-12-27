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《一条狗的回家路》新预告“即刻启程”

国内定档1.18公映 开展救助流浪狗公益活动

2018-12-27 11:09:31 来源：Mtime时光网

在新发布的“即刻启程”版预告中，贝拉从一只无家可归的幼犬成长为能与狼群对峙的“勇士”，一切都离不开爱的支撑。

“与你相伴”版海报

　　时光网讯  由美国哥伦比亚影业公司出品的好莱坞催泪冒险电影《一条狗的回家路》宣布定档2019年1月18日在全国上映，并曝光“即刻启程”版预告及“与你相伴”版海报。同时，影片还将开展名为“带你回家”的大型公益活动，为当下流浪狗的救助贡献力量。

　　在新发布的“即刻启程”版预告中，贝拉从一只无家可归的幼犬成长为能与狼群对峙的“勇士”，一切都离不开爱的支撑。虽然贝拉回家的旅途看起来如此跌宕起伏，但其中也不乏令人振奋的冒险元素：雪崩中救人，狼群中逃生，与美洲狮交朋友……但仿佛途中遇到的各种人和事，都没能改变贝拉回家的心意。

　　在“与你相伴”版海报中，贝拉与卢卡斯四目相对，亲昵互动的美好瞬间印刻在贝拉抬头仰望的剪影中，贝拉用一生一世的追逐诠释了什么叫作“一眼万年”。

　　“与人类不同，动物总是诚实的”，在导演查尔斯·马丁·史密斯看来，动物身上天生有一种天真无邪和纯粹的感觉，他喜欢与动物打交道，并且想通过它们的视角来看世界，于是有了狗狗贝拉，有了电影《一条狗的回家路》。

　　作为《一条狗的使命》姊妹篇，这个冒险故事同样改编自W·布鲁斯·卡梅伦的畅销小说，“这个故事是关于真爱的”，卡梅伦说，很多人想知道狗狗眼中的世界到底是什么样的，以及对于主人，对于自然，它们又是如何看待的，或许这一次，贝拉将告诉你答案。



　　在日前举行的《一条狗的回家路》发布会上，现场嘉宾先睹为快，通过三个片段提前感受了影片的精彩。有狗狗贝拉与主人卢卡斯“命定相遇”后的温馨互动，有贝拉与卢卡斯意外分离后踏上“绝境归途”的惊险瞬间；而最戳心的情节莫过于贝拉跨越山河回到它“心之所向”的地方，短短几分钟便赚足了观众的眼泪。

　　会上还宣布与阿里拍卖、狗民网、与牠同行等进行深度合作，联合公益合作伙伴马达、吴起、丁老师志愿搜救，开展一场针对流浪狗的“带你回家”公益活动，致力于帮助千千万万个“中国贝拉”找到属于自己的家。

   编辑：hello王小羊

关键词： 一条狗的回家路 预告 定档
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