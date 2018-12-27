《狂暴凶狮》讲述了在阿姆斯特丹，警方发现了被残忍杀害的一家人的尸体，一时间毫无头绪。阿姆斯特丹的兽医怀疑是一只大型狮子所为，却并没有受到警方的重视，直到越来越多的受害者出现。





影片《狂暴凶狮》讲述了在阿姆斯特丹，警方发现了被残忍杀害的一家人的尸体，此案一时之间毫无头绪。阿姆斯特丹动物园的兽医Lizzie通过伤口怀疑这应该是一只大型狮子所为，却并没有受到警方的重视，直到越来越多的受害者出现。





一筹莫展之时，警方指派猎人Jack和Lizzie一起对行凶的狮子进行追捕，而Lizzie的男友，一位电视台记者也在跟踪报道此案，Lizzie除了追查狮子的下落还担忧着男友的安全，而此时的狮子已经饥饿难忍。三人能否战胜凶狮，驱散笼罩在城市上空的恐惧？人狮搏斗的残酷场面，扣人心弦的故事展开，都将在影片中为观众一一呈现。











《狂暴凶狮》的导演迪克·麦斯导演手法娴熟，对惊悚氛围的塑造形成了自己鲜明的导演风格，不少恐怖、惊悚题材爱好者成为其忠实拥趸。在享受视听冲击的同时，电影也引发人与自然关系的思考以及对人类情感深层次的挖掘。



