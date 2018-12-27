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拳拳到肉！《奎迪》曝终极预告

史泰龙迈克尔·B·乔丹主演 宿命一战热血开打

2018-12-27 11:32:30 来源：Mtime时光网

《奎迪：英雄再起》曝终极预告，史泰龙、迈克尔·B·乔丹两位新老拳王分别演绎了一个拳手对于拳台的最强信念，与重塑自我的决心。
       

《奎迪：英雄再起》终极海报

时光网讯 好莱坞励志电影《奎迪：英雄再起》定档于1月4日上映，今日再曝终极预告，超燃的热血打斗、更加清晰的人物冲突，以及荷尔蒙爆棚的迈克尔·B·乔丹登场，不禁让人眼前一亮。新晋拳王奎迪将迎来什么新的挑战？面对父辈的遗志、人生导师洛奇的劝诫、爱人的依靠，他又将有如何面对内心的自己？

       在终极预告中，史泰龙、迈克尔·B·乔丹两位新老拳王分别演绎了一个拳手对于拳台的最强信念，与重塑自我的决心。特别是迈克尔·B·乔丹饰演的奎迪一角，虽然作为新晋拳王，已经走出了父辈的光环，开辟了自己的王者之路。但生活总是充满戏谑和玩笑，就当奎迪享受万人追捧与家庭美满之时，人生中最大的挑战也随之而来。奎迪的“杀父仇人”伊凡·德拉戈，带着他更加强壮的儿子再度归来，并向奎迪发出下战书，企图想像在拳台上杀死其父那样，击败奎迪。

       当恩师与家人都对这场决战表现出犹豫，奎迪第一次感受到了来自内心的挣扎，但最终他依然力排众议接下战书。影片中大量超燃的动作镜头，则将矛盾冲突推向高潮，奎迪职业生涯最重要的比赛即将到来。而对于他来说，这已经不仅仅是一场拳台较量，更是自我的拯救与重生 ，站上拳台，理想与亲情定将成为奎迪必胜的动力。

       该片延续了《洛奇》系列的经典基调，让观众被厚重的情怀感染包围着。奎迪不放弃，不服输的精神令人敬佩，他总是坚强地走在人生每一条坎坷的道路上，正如每一次在拳台上被击倒又重新站起来的瞬间都令人无比动容，甚至内心涌现出无比炙热的激情。奎迪在挑战中突破成长，在质疑中重夺荣耀，是对生活本身的反映与挖掘，也是他一直追求的自我。

       好莱坞励志电影《奎迪：英雄再起》由小斯蒂芬·卡普尔执导，西尔维斯特·史泰龙、迈克尔·B·乔丹、泰莎·汤普森、杜夫·龙格尔联袂出演，将于2019年1月4日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 奎迪：英雄再起
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导演：小斯蒂芬·卡普尔

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