《奎迪：英雄再起》曝终极预告，史泰龙、迈克尔·B·乔丹两位新老拳王分别演绎了一个拳手对于拳台的最强信念，与重塑自我的决心。





在终极预告中，史泰龙、迈克尔·B·乔丹两位新老拳王分别演绎了一个拳手对于拳台的最强信念，与重塑自我的决心。特别是迈克尔·B·乔丹饰演的奎迪一角，虽然作为新晋拳王，已经走出了父辈的光环，开辟了自己的王者之路。但生活总是充满戏谑和玩笑，就当奎迪享受万人追捧与家庭美满之时，人生中最大的挑战也随之而来。奎迪的“杀父仇人”伊凡·德拉戈，带着他更加强壮的儿子再度归来，并向奎迪发出下战书，企图想像在拳台上杀死其父那样，击败奎迪。





当恩师与家人都对这场决战表现出犹豫，奎迪第一次感受到了来自内心的挣扎，但最终他依然力排众议接下战书。影片中大量超燃的动作镜头，则将矛盾冲突推向高潮，奎迪职业生涯最重要的比赛即将到来。而对于他来说，这已经不仅仅是一场拳台较量，更是自我的拯救与重生 ，站上拳台，理想与亲情定将成为奎迪必胜的动力。







