这支视频里涉及到的这22部作品，不知道各位网友看全了没有？





音乐剧电影或者歌舞电影，用歌唱来叙事，用舞蹈来抒情，对当下的中国观众来说依然是相对陌生的表达。但在好莱坞确实非常重要的片种，不仅奥斯卡最佳影片多次授予它，在民间也有着相当的号召力。





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