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厉害！12分钟一口气唱完22部音乐剧电影

《新欢乐满人间》主演携手詹姆斯柯登完成

2018-12-27 12:56:16 来源：Mtime时光网

这支视频里涉及到的这22部作品，不知道各位网友看全了没有？
　　时光网讯 艾米莉·布朗特林-曼努尔·米兰达前不久来到詹姆斯·柯登的节目，三人联手完成了一项创举：用12分钟时间一口气表演完影史12部音乐剧/歌舞电影片段，当然也包括两人新片《新欢乐满人间》。（时光网独家中文字幕）

　　音乐剧电影或者歌舞电影，用歌唱来叙事，用舞蹈来抒情，对当下的中国观众来说依然是相对陌生的表达。但在好莱坞确实非常重要的片种，不仅奥斯卡最佳影片多次授予它，在民间也有着相当的号召力。

　　这支视频里涉及到的这22部作品，不知道各位网友看全了没有？


《歌厅》（1972）
《芝加哥》（2002）
《雨中曲》（1952）
《发胶》（1988）
《安妮》（1982）
《红磨坊》（2001）
《曾经》（2006）

   编辑：小火纸

关键词： 音乐剧电影 新欢乐满人间 爱乐之城 妈妈咪呀
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