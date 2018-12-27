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"阿丽塔"是"阿凡达"后最好的3D电影?

卡神新片内部放映反响好 原著党科幻党交口称赞

2018-12-27 15:21:35 来源：Mtime时光网

《阿丽塔：战斗天使》已经确认引进内地，一场科幻与视效的震撼之旅即将开启。

《阿丽塔：战斗天使》中文预告片

　　时光网讯 由二十世纪福斯出品，科幻电影大师詹姆斯·卡梅隆编剧及监制，鬼才导演罗伯特·罗德里格兹执导的科幻动作视效巨制《阿丽塔：战斗天使》将于2月14日在北美上映，影片也已确认引进内地。

　　近日福斯举办超前片段试映活动，邀请部分专业媒体，意见领袖，以及原著《铳梦》漫画的资深粉丝提前观赏电影片段。电影从视效到剧情都让人惊喜不已，大家都毫不吝啬地表示赞美。

《阿丽塔：战斗天使》中文海报

　　科幻大师詹姆斯·卡梅隆监制、编剧，历时二十年打造的初心之作，即便是仅摘取了几个片段，也能够给人震撼视听的力量。试映会开场，卡梅隆与导演罗德里格兹透过银幕向大家推荐此片。卡梅隆表示自己用心撰写了六百多页的笔记，只为呈现最好的未来科幻世界。

　　对此，知名影评人电子骑士表示“卡梅隆把一个世界交给了罗导、而罗导完整的还原了卡梅隆心中的世界”，科幻博主未来局科幻办则赞扬卡梅隆与罗伯特·罗德里格兹是“神仙组合”，称两人设计的女主角阿丽塔人物形象 “超乎意外的好”。

　　此次超前片段观影场全方位展现了影片的精美视效、激烈的动作场面、触动内心的情感交流。在观影后，大家针对电影都发自内心表示称赞，有铳梦漫画的资深粉丝表示“原著党非常满足，死亡球大赛极为炫酷”。

　　针对细腻精致的视效场面，著名影评人奇爱博士称赞“《阿凡达》之后效果最佳的3D电影！”，极客电影创始人李东东表示“影片3D效果完全是顶级的——“阿凡达”水准，其中死亡球竞技简直燃爆”，知名博主谷大白话则笑称《阿丽塔》是卡梅隆出品的《阿凡达1.5》。

　　在人物设定上，电影也展现了极强的情感掌控力，《时尚芭莎》小编表示“主角人物非常有正能量”，阿丽塔充分表现了一个“硬核萝莉就是刚，自己的架自己打，自己的刀自己扛”的女性形象。

　　《阿丽塔：战斗天使》由罗伯特·罗德里格兹执导，詹姆斯·卡梅隆编剧并监制，罗莎·萨拉扎尔克里斯托弗·瓦尔兹马赫沙拉·阿里詹妮弗·康纳利等知名影星主演。影片根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编。

　　未来的26世纪，一个半机械少女残躯被医生依德捡回后重获新生，依德为她取名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔偶然间发现自己拥有超强的战斗能力，之后在接连不断的战斗中迅速成长，并开启探寻身世之谜的史诗级冒险。️原著不仅有跌宕起伏的剧情、错综复杂的人物关系和精彩绝伦的格斗场景，更有宏大而丰富的世界观，是公认的科幻漫画经典。

　　硬核的科幻世界、激燃的战斗场面、令人大开眼界的视觉特效，《阿丽塔：战斗天使》已经确认引进内地，一场科幻与视效的震撼之旅即将开启。

   编辑：日灼

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关键词： 阿丽塔：战斗天使
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