网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

找出唯一国片证明你是真·影迷！

英国电影杂志发布2018年度佳片混剪

2018-12-27 18:33:03 来源：Mtime时光网

近30部年度佳片的镜头接连闪现，有一部中国作品入选，快来找找是哪一部！
　　时光网讯 英国电影杂志和网站Little White Lies发布了一支2018年度佳片混剪。伴随着《此房是我造》中马特·狄龙的倒计时，和《巴斯特的歌谣》中没有四肢的诗人登场，幕布掀起，近30部年度佳片的镜头接连闪现，有一部中国作品入选，快来找找是哪一部！

　　五分多钟的混剪中，《犬之岛》的太鼓旋律、蓝调女王Charlene Duncan的《I've never been to me》等曾在入选电影中出现的配乐和歌曲贯穿始终，让我们一起来回味那些光影带来的震撼和感动吧。（预告：时光网年度大赏&视频混剪将于1月2日推出

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 年度混剪 英国 大世界
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

犬之岛

犬之岛 (2018)

8.0

导演：韦斯·安德森

主演：科宇·兰金

在线播放

此房是我造

此房是我造 (2018)

7.1

导演：拉斯·冯·提尔

主演：马特·狄龙

在线播放

巴斯特的歌谣

巴斯特的歌谣 (2018)

8.0

导演：伊桑·科恩

主演：蒂姆·布雷克·..

在线播放

显示更多∨

会员评论 (24)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

88个!最强《蜘蛛侠：平行宇宙》彩蛋全解析

除了六个蜘蛛侠，还更多有趣细节

准备好了吗？时光君就为你盘点银幕内外你必须知道的《蜘..
3

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
4

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
5

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？

查看更多