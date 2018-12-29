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2018美剧镀金时代：繁荣与隐忧并存

HBO傲视群雄 Netflix盛世藏隐患

2018-12-29 08:48:19 来源：Mtime时光网

2018美剧回顾

老江湖与新王朝

流媒体崛起 公共网溃败

有线台重排座次

HBO坚挺 AMC掉队FX苦守

奈飞盛世藏隐患

流媒体乱战 迪士尼成新闯入者

美剧红黑榜之黑榜

科幻超英平淡 明星IP也不走运

美剧红黑榜之红榜

"嗜血娇娃"冷门热 英美合作忙

"电影咖"的顺流逆流

艾米·亚当斯、石头姐获赞

逝者与终章

和"谢耳朵""超胆侠"说再见

在美剧改朝换代的2018年里，谁在攀上王座，谁又在跌落神坛？
　　时光网特稿 “这是最好的时代，这是最坏的时代。”

　　尽管任何一个年份都有它不可替代的独特性，可是，2018年的美剧江湖却显得更加特别。在一场流媒体持续涌入引发的变局里，曾经稳固的美剧秩序急速地瓦解了，流媒体把美剧变成了一个巨大的试验场，一场彻底的改朝换代正在颠覆一切。

　　一个最直接的变化是，流媒体的原创剧数量从去年的超过100部，到今年突破了160部，公共网基本原地踏步，有线台则出现了30多部的缩减。

　　但更大的变化发生在湖面之下，今年公共网实际上并没有创造出哪怕一部爆款，有线台《行尸走肉》这样的王牌剧也开始不可避免地进入了全面衰退期，而流媒体已经创造出《傲骨之战》《鬼入侵》等新时代的爆款。

　　越来越多的“大人物”进入了这个江湖，有些取得了不错的成绩，例如石头姐、迈克尔·道格拉斯、金·凯瑞，有些却成绩平平，但总的来说，他们的涌入开始改变美剧的秩序。

　　我们习惯于将历史归结于大趋势大数据，但其实有些只是偶然，例如正是因为“谢耳朵”本人的意愿，《生活大爆炸》最终没有再被续订两季，而这不仅意味着CBS最后的王牌被推倒，也意味着公共网明年将失去抵抗流媒体最后的盾牌。

　　历史永远是对人的描述，美剧历史同样如此，这些“美剧2018”的故事的主人公，关于命运的故事将贯穿在整个故事中。就像已经丧了五年的马男波杰克说的，没人能真正看清生活的路径，你只能继续往前走。美剧也是，它没有固定的开始，也没有注定的结局。

作者：肥罗大电影   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美剧 2018 总结

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