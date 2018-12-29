在美剧改朝换代的2018年里，谁在攀上王座，谁又在跌落神坛？

时光网特稿 “这是最好的时代，这是最坏的时代。”





尽管任何一个年份都有它不可替代的独特性，可是，2018年的美剧江湖却显得更加特别。在一场流媒体持续涌入引发的变局里，曾经稳固的美剧秩序急速地瓦解了，流媒体把美剧变成了一个巨大的试验场，一场彻底的改朝换代正在颠覆一切。





一个最直接的变化是，流媒体的原创剧数量从去年的超过100部，到今年突破了160部，公共网基本原地踏步，有线台则出现了30多部的缩减。





但更大的变化发生在湖面之下，今年公共网实际上并没有创造出哪怕一部爆款，有线台《行尸走肉》这样的王牌剧也开始不可避免地进入了全面衰退期，而流媒体已经创造出《傲骨之战》《鬼入侵》等新时代的爆款。





越来越多的“大人物”进入了这个江湖，有些取得了不错的成绩，例如石头姐、迈克尔·道格拉斯、金·凯瑞，有些却成绩平平，但总的来说，他们的涌入开始改变美剧的秩序。





我们习惯于将历史归结于大趋势大数据，但其实有些只是偶然，例如正是因为“谢耳朵”本人的意愿，《生活大爆炸》最终没有再被续订两季，而这不仅意味着CBS最后的王牌被推倒，也意味着公共网明年将失去抵抗流媒体最后的盾牌。





历史永远是对人的描述，美剧历史同样如此，这些“美剧2018”的故事的主人公，关于命运的故事将贯穿在整个故事中。就像已经丧了五年的马男波杰克说的，没人能真正看清生活的路径，你只能继续往前走。美剧也是，它没有固定的开始，也没有注定的结局。