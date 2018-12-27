





















截至发稿时间，影片在烂番茄录入25个评价，收获一个好评，新鲜度增加到4%。









这唯一一位给出好评的来自的《纽约杂志》的影片人表示：“脑细胞丝毫没有受到损伤，在这几个小时中好好地休息了一下。”不过小编觉得，这是赤裸裸的讽刺吧......











一些差评写道：





“如果你去看这电影，一个半小时中，你只会看到一种搞笑手法的不同版本：如果在维多利亚时代出现现代物品会怎样！？”（《娱乐周刊》）









“浪费了一帮给这片儿做配角的英国表演大师。”（《好莱坞报道者》）