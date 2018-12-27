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2018年第三部烂番茄0鲜开影片诞生！

喜剧"福尔摩斯与华生"大牌云集难逃失利

2018-12-27 19:56:50 来源：Mtime时光网

老牌喜剧明星威尔·法瑞尔和约翰·C·赖利主演，丽贝卡·豪尔、拉尔夫·费因斯等当配角的喜剧片《福尔摩斯与华生》烂番茄0鲜开，令人大跌眼镜。


　　时光网讯 明星云集的喜剧片《福尔摩斯与华生》12月25日圣诞节当天在北美上映，出人意料地获得了烂番茄0鲜开的成绩。


　　老牌喜剧明星威尔·法瑞尔约翰·C·赖利，在该片中分别饰演福尔摩斯和华生，丽贝卡·豪尔拉尔夫·费因斯、休·劳瑞等诸多资深明星也参演该片，可谓星光熠熠。该片是对福尔摩斯故事的另类搞笑演绎。

预告片

　　《福尔摩斯与华生》上映前没有进行任何提前放映，这种情况下，是烂片的可能性就很高了。然而首日0新鲜度的成绩还是令人猝不及防，大跌眼镜。

　　然而没有进行提前放映的做法，对于电影的早期票房成绩的确起到“帮助”。影片上映首日拿下640万美元票房，排名第四，仅次于上周的周末票房前三甲《海王》《大黄蜂》《新欢乐满人间》——这三部可是制作精良的口碑佳作。



　　截至发稿时间，影片在烂番茄录入25个评价，收获一个好评，新鲜度增加到4%。


　　这唯一一位给出好评的来自的《纽约杂志》的影片人表示：“脑细胞丝毫没有受到损伤，在这几个小时中好好地休息了一下。”不过小编觉得，这是赤裸裸的讽刺吧......



一些差评写道：

“如果你去看这电影，一个半小时中，你只会看到一种搞笑手法的不同版本：如果在维多利亚时代出现现代物品会怎样！？”（《娱乐周刊》）

《福尔摩斯与华生》某种意义上并不是一次彻底的车祸现场，它是一次富有意义的失手。它令人感到沮丧，主要原因是这些人可以做得更好。”（《洛杉矶时报》）

“浪费了一帮给这片儿做配角的英国表演大师。”（《好莱坞报道者》）

　　值得一提的是，整个2018年，除了这部电影，只有两部电影获得0鲜开的成绩，“海后”艾梅柏·希尔德和约翰尼·德普这对“怨偶”主演的《伦敦场地》，以及约翰·特拉沃尔塔主演的《高蒂家族》

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 福尔摩斯 华生 喜剧 烂番茄 口碑
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福尔摩斯与华生

福尔摩斯与华生 (2018)

-1.0

导演：伊坦·柯亨

主演：威尔·法瑞尔

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