时光网讯
明星云集的喜剧片《福尔摩斯与华生》
12月25日圣诞节当天在北美上映，出人意料地获得了烂番茄0鲜开的成绩。
《福尔摩斯与华生》
上映前没有进行任何提前放映，这种情况下，是烂片的可能性就很高了。然而首日0新鲜度的成绩还是令人猝不及防，大跌眼镜。
然而没有进行提前放映的做法，对于电影的早期票房成绩的确起到“帮助”。影片上映首日拿下640万美元票房，排名第四，仅次于上周的周末票房前三甲《海王》《大黄蜂》《新欢乐满人间》
——这三部可是制作精良的口碑佳作。
截至发稿时间，影片在烂番茄录入25个评价，收获一个好评，新鲜度增加到4%。
这唯一一位给出好评的来自的《纽约杂志》的影片人表示：“脑细胞丝毫没有受到损伤，在这几个小时中好好地休息了一下。”不过小编觉得，这是赤裸裸的讽刺吧......
一些差评写道：
“如果你去看这电影，一个半小时中，你只会看到一种搞笑手法的不同版本：如果在维多利亚时代出现现代物品会怎样！？”（《娱乐周刊》）
“《福尔摩斯与华生》
某种意义上并不是一次彻底的车祸现场，它是一次富有意义的失手。它令人感到沮丧，主要原因是这些人可以做得更好。”（《洛杉矶时报》）
“浪费了一帮给这片儿做配角的英国表演大师。”（《好莱坞报道者》）
值得一提的是，整个2018年，除了这部电影，只有两部电影获得0鲜开的成绩，“海后”艾梅柏·希尔德和约翰尼·德普这对“怨偶”主演的《伦敦场地》
，以及约翰·特拉沃尔塔主演的《高蒂家族》
。